Северная Сербия: отдых для души.

На фоне не очень обнадеживающей информации, связанной с туризмом и не только с ним, хочется рассказать о тех направлениях, где, как говорится, «сердце успокоится». Где тот край, в котором ты будешь испытывать не только физический, но и душевный комфорт? Где в пору падающего рубля можно отдохнуть по разумным ценам? И где при этом еще и будет вкусно и интересно? Недавно я впервые побывала в Сербии и пришла к выводу, что именно там душевный отдых очень даже реален…
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сербия – красивая и многострадальная страна. Кто-то заметит: не она одна. Ваша правда! Но именно в Сербии это сразу и очень явственно бросается в глаза. Почему? Возможно, потому что сербские племена, появились в этих местах еще в 6-7 веках (они заняли земли, где когда-то жили римляне) и потом 15 веков подряд боролись здесь за своё существование. Боролись не только за себя, но и за свою веру после того, как в 9 веке стали православными христианами. Часто оказывались побежденными, истерзанными, ограбленными, но умудрялись не пасть духом, сохранять свою культуру даже в самых тяжелых условиях, собираться с силами и побеждать, восстанавливать полуразрушенные храмы и продолжать традиции своих предков.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Не буду сейчас говорить про Белград (о нем в двух словах не расскажешь), но там драматическая история этого народа и ныне чувствуется до боли... Расскажу о Северной Сербии. Точнее, о некоторых местечках в Автономном крае Воеводина, где мне посчастливилось побывать.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Название это переводится как «княжество». Край богат природным черноземом и чуть ли не 80% его земель используется в качестве сельхозугодий.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Здесь протекают реки Дунай, Тиса, Тамиш. Есть несколько озёр. Воеводина – это, в основном, равнина. Главная местная «возвышенность» - Фрушка-гора – в самой высокой своей точке достигает 539 метров.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чем привлекательна Северная Сербия? Начну с того, что вообще порадует в этой стране: в Сербию россиянам не нужна виза. Это обстоятельство сразу избавит вас от лишних трат как времени, так и денег. К преимуществам Сербии смело можно отнести сербское гостеприимство и сербский язык, который русскоязычному туристу более или менее понятен. Этим Сербия явно отличается в лучшую сторону, допустим, от Венгрии. В последней (особенно в глубинке) мало кто говорит по-английски, а собственный язык настолько своеобразен (он принадлежит к финно-угорской группе), что понять что-либо практически невозможно. В Сербии такой проблемы у вас не будет. Еще одно преимущество – невысокие и по нашим, и по европейским меркам цены. В крае Воеводина вы более всего почувствуете это преимущество в сфере агротуризма, который в этом аграрном крае неплохо развит. Здесь немало ферм, садов, виноделен не просто доступных для туристов, но и специально для них приспособленных.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
К таким туристическим объектам с полным правом можно отнести агрофирму Atos Fructum . Она располагается приблизительно в 75 км от Белграда, у села Мала-Ремета, в историко-географической области Срем.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чем радуют? Яблоками, виноградом, абрикосами. Я попала туда в самом начале июля, когда яблоки еще, в основном, поспевали, а вот абрикосы были уже, что называется, в самом соку. Скажу, как на духу: столь соблазнительных абрикосов я давно не видела!
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А тут – это чудо прямо на деревьях, а представитель агрофирмы разрешает туристам во время экскурсии сорвать несколько штук и попробовать. Еще как оценили!
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Местный сторож ещё и шкварками нас угостил под кальвадос.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
И ведь главное, во фруктовых садах Северной Сербии не жарко. Свежий ветерок! Лепота…
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Неподалёку от виноградников у агрофирмы есть своя винодельня под названием Deuric. Собственно, виноделен в этих местах вообще полно. Виноград в области Срем был посажен еще при римском императоре Марке Аурелии Пробе в III веке нашей эры. Он и сам родился где-то в этих местах.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Здешние виноделы многие века пользовались уважением не только у сербов, но и у их соседей - чехов, поляков, австрийцев. Те с удовольствием пили сербское вино. Винодельня Deuric основана совсем недавно, но я сама видела там французского дегустатора, который был явно доволен успехами сербских виноделов.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
При винодельне открыт хороший ресторан, где подают, конечно же, и их собственное вино, и прочие местные продукты.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А еще у них есть маленькая гостиница. Там всего 4 номера. Цены вполне радуют: 28 евро с человека в день. И в ресторане можно поесть за весьма скромные деньги. Много езжу, но редко такую благодать встречаю!
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сейчас вы меня спросите: ну хорошо, приедем мы сюда, поселимся в гостинице при винодельне, вволю нагуляемся по садам, надышимся свежим воздухом, наедимся яблок и абрикосов, испробуем лучшие местные вина, а дальше что? А дальше – больше!!!
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Северная Сербия полна чудес. Возьмите машину или велик и отправляйтесь в деревню с милым названием Врдник. Она всего километрах в десяти от фруктовых садов Atos Fructum и винодельни. Врдник вы точно не проскочите!
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Представьте себе такую картину. Перед вами милейшая сербская деревушка: домики с черепичными крышами, лютики (то есть клевер), цветочки (розочки, в основном). И вот посреди всей этой сельской идиллии - современное высотное здание замысловатой архитектуры!!!
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Только не подумайте, что это какой-то там промышленный гигант себе в сельской глубинке суперофис отгрохал. Нет, это не что иное как гостиница Hotel Premier Aqua санатория Врдник, построенная для тех, кто хочет поправить расшатанное городской жизнью здоровье на горячих источниках этой благословенной земли!
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В общем, тут у них чего только нет: и 2 бассейна с термальной водой (крытый и открытый), и куча спа-процедур, и ресторан. Теперь самое интересное! Что? Да цены, друзья, цены! Судя по прейскуранту: уход за телом (18-52 евро), массаж "того же" тела (13-31 евро), уход за лицом (24-88 евро). Лицо они тут куда выше тела оценивают: тело-то хоть одеждой можно прикрыть, а «морду лица» разве что паранджой.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Если брать цены на проживание и питание, то тут у них масса каких-то льготных "пакетов", включая спа. Если интересно, вникните в это сами, по этой ссылке www.hotelpremier.rs . Думаю, можно и просто на процедуры приезжать. Вы уж сами осведомитесь, пожалуйста. Добавлю, что курорт Врдник давно считается лечебной базой Медицинского университета города Нови сад. Говорят, первыми целебные свойства этой богатой железом воды открыли местные рудокопы, а теперь это один из самых «именитых» курортов Сербии.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Надо сказать, что курортникам вообще в Сербии – истинное раздолье. В стране порядка 1000 источников минеральных вод и 53 термальных курорта! Какие-то из них испробованы еще римлянами. Те, как известно, обожали термы и активно ими пользовались. Ныне среди самых популярных, помимо Врдника, бальнеологический курорт Баня Пролом и слабощелочные воды Луковска Бани (оба курорта находятся на юге Сербии).
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что же касается Северной Сербии и края Воеводина, то они богаты не одними термами. Тут есть еще и потрясающий национальный парк Фрушка-гора. В этом старейшем из национальных парков страны придирчивый взгляд туриста может обнаружить 1500 видов растений (в том числе 30 видов орхидей) и 211 видов птиц! Больше нигде, кроме Фрушка-горы, в Сербии не гнездится орёл-могильник, давно занесённый в Красную Книгу.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А еще на Фрушка-гора 17 (!!!) монастырей. Я успела побывать лишь в двух. Сейчас расскажу о монастыре Новое Хопово, а о монастыре Крушедол прочтите здесь, хорошо? Собственно, оба монастыря основаны сербскими деспотами Бранковичами: Крушедол – Максимом Бранковичем, а Ново Хопово – его братом Йованом.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Монастырь Ново Хопово считается одним из важнейших сербских святынь. В центре его Церковь Святого Николая, возведенная в 1576 году. Ныне этот храм буквально утопает в цветах. Нам сказали, что об этом заботится один из монахов, замечательный садовник.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В архитектуре Храма заметны византийские черты. Насколько я поняла, сам монастырь был возведен еще до нашествия турок в 1521 году, а нынешний Храм построен позже. Колокольня построена еще позже – в XVIII веке. От турок этому монастырю (впрочем, как и многим другим в Сербии) очень сильно досталось. Они неоднократно разрушали сербские святыни.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но несмотря на это, в Церкви Святого Николая сохранились потрясающие фрески XVII века. Там также хранятся мощи святого великомученика Фёдора Тирона, жившего в III веке.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Серьёзным разрушениям Монастырь Ново Хопово подвергся и во время II мировой войны. Глядя на тщательно восстановленные стены, фрески, кельи, что называется «кожей» ощущаешь хрупкость мира и силу духа сербов, которые в невероятно тяжелых условиях сумели сохранить свою веру, традиции, культуру…
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Помимо природных красот Фрушка-горы и потрясающих монастырей, Северная Сербия порадует вас еще и замечательной архитектурой. Чего стоят хотя бы лишь два здешних города – Сремски-Карловци
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
и Нови Сад (главный административный центр Автономного края Воеводина).
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Правда, о «городских» достоинствах Северной Сербии мне придется рассказать уже в другой раз, чтобы не перегружать вас информацией. Отличных отпусков и приятных путешествий!
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
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