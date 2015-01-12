Сербия. Нови-Сад: сербские Афины и венгерский Гибралтар.

Если вы еще не бывали на Балканах, а также в Австрии, Венгрии и Румынии, мечтали бы заглянуть везде, но, увы, стеснены в средствах, могу дать хороший совет. Для начала запланируйте поездку в сербский городок под романтичным названием Нови-Сад. Добраться туда можно за пару часов на поезде или на автобусе из Белграда, цены в Сербии куда более щадящие, чем в большинстве соседних стран, а Нови-Сад поможет вам составить представление практически о каждом из названных государств. На протяжении всей свой истории город менял свою принадлежность, постоянно пополнялся новыми традициями и расцветал новыми архитектурными стилями. Да и радующей душу растительности там немало, ведь это же Нови-Сад!
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Город с трогательным и романтичным названием ныне довольно крупный. Он раскинулся на берегах Дуная, стал главным в крае Воеводина и считается в Сербии вторым по величине после столицы – Белграда. В нынешнем своём виде город был основан в 1694 году, хотя какие-то поселения формировались там ещё в каменном веке. Свой след на территории города оставили кельты, византийцы, римляне. Кстати, неподалёку от него (в Сремской Митровице) родились десять римских императоров! Именно римляне построили здесь, на правом берегу Дуная, первую крепость. Позже византийцы нарекли ее Петрикон в честь Святого Петра.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Крепость и сегодня – одна из самых ярких достопримечательностей Нови-Сада. Правда, дошла до нас она уже в австро-венгерском варианте. После того, как полтора столетия здесь хозяйничала Османская империя, турки были выбиты с этих позиций австро-венгерскими войсками. Вот тогда-то, в 1692 году, по приказу Леопольда I в излучине Дуная и начали возводить крепость, которую назвали Пертоварадин.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Уже в этом названии смешалось несколько языков и культур этих мест: petra (по-гречески это означает «скала), var (по-венгерски значит «город») и din (в турецком языке – «неприступный»). Строительство продолжалось чуть меньше ста лет, зато крепость оказалась действительно неприступной и заслужила звание венгерского Гибралтара.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Поскольку крепость построена в конце XVII века, она полна элементов барокко. Вероятно, самый яркий из них – вот эта часовая башня. Башня не просто красивая, но еще и прикольная. Представьте себе: на часах большая стрелка показывает часы, а маленькая – минуты!
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Говорят, так было задумано, чтобы моряки с проходящих по Дунаю судов могли быстро определить, который час. Но мне почему-то кажется, что это всё-таки была шутка. Не сомневаюсь, что до сих пор часы подшучивают над несведущими путниками. ))
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Когда на правом берегу стали возводить крепость Петровардин, на левом берегу возникло сербское поселение. Позже всё это объединили в город под названием Нови-Сад, что означало «новая плантация».
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Не знаю уж, что там хотели вырастить, но сейчас можно констатировать, что вырастили настоящий букет разных культур. Именно за культурное богатство Нови-Сад еще во времена Габсбургов стали называть сербскими Афинами.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чем порадуют вас сегодня улицы и площади Нови-Сада? Богатством архитектурных стилей! Готика, барокко, неоклассицизм – как говорится, всё, что душе угодно.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Нови-Сад, как и многие европейские города, не раз подвергался разрушениям. Последней атакой на него были натовские бомбардировки Сербии в 1990 году. Однако, в отличие, скажем, от Белграда, где и сейчас «зияют» развалины от бомбёжек, здесь разрушений (по крайне мере, в центре города) уже не заметишь. Всё отреставрировано, чисто, красиво.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Попав на Площадь Свободы, Вы почувствуйте себя в Австрии. А взглянете на здание Городской Ратуши, поймаете себя на дежавю.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Даже, если Вы никогда не были в австрийском город Граце, но любовались фотографиями его достопримечательностей, сразу поймете, что Ратуша Нови-Сада (1895) очень напоминает здание Мэрии Граца. Площадь Свободы когда-то была рыночной и раньше носила имя австрийского императора Франца-Иосифа. Собственно, она и выглядит по-австрийски. В честь Свободы её назвали после 1-ой мировой войны. Сейчас это визитная карточка города. Австрийским наследием богат, кстати, и соседний городок Сремски Карловци.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Прямо напротив здания Ратуши поставлен другой яркий архитектурный акцент – католическая Церковь Девы Марии.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Из-за высокой колокольни (60 м) ее видно из любого уголка города. Эта церковь, как и Ратуша, возведена здесь в конце XIX века.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В центре площади – памятник сербскому политику и бывшему мэру города Светозару Милетичу. На мой взгляд, он не очень вписывается в ансамбль площади, но тут уж, как известно, «на вкус и цвет…».
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Практически каждое здание на этой площади можно долго рассматривать, поскольку там масса интересных деталей.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Неподалёку и главный православный храм города – Кафедральный Собор Святого Георгия. Впервые Собор на этом месте был построен в начале XIX века, но, как и другие здания в городе, он не устоял под напором революции 1848-1849 годов. Свой нынешний вид Собор обрел в начале ХХ века после длительного нового строительства.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Совсем рядом с площадью и ещё одно впечатляющее здание – Епископский дворец. Некоторые называют его итальянским, но на самом деле архитектурное решение дворца эклектично.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Там можно узреть как итальянские черты, так и элементы византийского стиля, и даже трилистник, который часто можно заметить в архитектуре сербских монастырей. Дворец похож на прекрасный розовый цветок, украшающий полный прекрасных сюрпризов сад, вернее – Нови-Сад…
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Главная торговая улица города носит имя Змай Йовина, сербского поэта-романтика. Памятник ему, кстати, стоит прямо у Епископского дворца.
«Обрывки снов... Но это только сны -
Расплывчаты, размыты, словно тени...
Неясный блик тускнеющей луны -
И гаснут краски тающих видений
Под тихий звон неведомой струны.»
Эти строки поэта можно вспоминать, прогуливаясь по пешеходной улице его имени вечером при лунным свете, раскрашенном уличным освещением. А я пробежалась по ней днём, и мне было, увы, не до поэзии.
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Успела только заметить, что там много магазинчиков (в них я, честно говоря, даже не заходила) и кафе, где можно подобрать меню себе по вкусу и по карману (туда я как раз мельком заглядывала). Поверьте, в этом городе умеют варить хороший кофе, и я надеюсь, что у вас будет шанс его попробовать!
«Serbia.Novi-Sad.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 8
Вы - (я даже не знаю как и выразить правильно) Молодец!!!
спасибо что разбавили рутину
у всех новости грустные да печальные, а тут фотографии красивые, и вообще приятно почитать-посмотреть!
<br />спасибо что разбавили рутину
Варвара, и Вам огромное спасибо, что поддержали меня в стремлении не утонуть в пессимизме. Очень хочется давать читателям хоть какие-то поводы для приятных эмоций...
А разве железнодорожный мост через Дунай, разрушенный НАТО-вской бомбардировкой, восстановили?
Нет, и не собираются. Там уже нечего восстанавливать.
Автору: спасибо за пост, с удовольствием вспомнила этот приятный сербский город! Там неподалеку ещё Сремски Карловцы - тоже восхитительное местечко. А в 20 минутах езды Фрушка гора с православными монастырями и чудесной природой.