Италия. Мантуя - всемирное наследие герцогов Гонзагa.

Говоря о том, куда можно поехать из Милана, чтобы продлить приятное, я надеюсь, послевкусие от посещения ЭКСПО, начну с Мантуи. Это не только город, но и целая провинция, полная истинных сокровищ! Сокровища Мантуи – прежде всего, её природа, ландшафт, архитектура. И если природу и ландшафт можно считать дарами небес, то потрясающая архитектура Эпохи Возрождения досталась Мантуе от герцогов Гонзага, которые безраздельно властвовали на этой земле почти 380 лет (1328-1707). Ныне это наследие признано ЮНЕСКО всемирным. Бесчисленные дворцы и усадьбы Гонзага, их вассалов и фаворитов, сегодня открыты для широкой публики. Я влилась в её ряды и сейчас приложу все усилия, чтобы описать свои неописуемые чувства…
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От Милана до Мантуи 150 км. Добраться туда можно на поезде без пересадок либо на автомобиле. Поезда с центрального вокзала Милана отправляются регулярно в течение дня. Ехать 2 часа, билет стоит 12 евро.
Считается, что Мантуя как поселение возникла в VI веке до нашей эры. Имя ей дали этруски в часть Бога подземного царства. Влияние подземного царства на Мантую всегда было огромным: город не раз подвергался землетрясениям (последнее случилось 20 мая 2012 года и нанесло очередной ущерб шедеврам архитектуры). В III веке до нашей эры город достался римлянам. А в VII веке им овладели лонгобарды, герцоги Каносские. Именно о тех временах напоминает сегодня эта Ротонда Святого Лоренцо.
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Самой знаменитой и почитаемой представительницей этого рода до сих пор остаётся Матильда Каносская. Она правила Мантуей в конце XI – начале XII века. С ней связаны многие важные события не только в городе Мантуе, но и в провинции. Потом город в течение нескольких веков переходил из рук в руки, пока в XIV веке не оказался во власти маркиза Луиджи Гонзага. С этого времени началось его волшебное преображение. Кстати, ещё одно чудо - городок Саббионета, ныне тоже признанный Всемирным наследием ЮНЕСКО, - Гонзага создали просто "с нуля". Об удивительной истории Саббионеты я написала здесь.
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Первые лет сто семейство Гонзага было занято закреплением своих владений и упрочением влияния в своей вотчине, а позже им захотелось признания и поклонения и извне. Решено было пойти по пути Лоренцо Великолепного, который с помощью выдающихся художников, скульпторов и архитекторов сделал Флоренцию знаменитым и зажиточным городом.
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Обновление Мантуи началось в эпоху правления маркиза Людовико III. Его правление пришлось на вторую половину XV века. Именно он дал «карт бланш» блистательному Андреа Мантенья, назначив того придворным художником. Работ Мантенья в Мантуе, к счастью, и ныне сохранилось немало. Именно он был одним из тех, кто создавал потрясающие фрески, украшающие интерьеры главной резиденции семьи Гонзага – Герцогского Дворца (Палаццо Дукале).
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Палаццо Дукале – просто необъятное сосредоточение красоты. На самом деле, это даже не один дворец, а несколько зданий, связанных между собой красивейшими переходами-галереями.
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В дворцовом комплексе около 500 разного рода залов на площади в 34 тысячи квадратных метров. Ходить по ним тяжело: приходится беспрестанно вертеть головой.
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Поражает всё: полы, стены, потолки. Удивительное многообразие форм и материалов!
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Фрески, скульптуры, лепнина, резьба по дереву, работа с мрамором, картины, гобелены…
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Выражение «глаз разбегаются» в этих помещениях перестаёт быть дежурным фразеологизмом и начинает буквально отражать физическое состояние посетителя.
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Из окон можно полюбоваться и красивейшими внутренними дворами, садами. Думаю, чтобы без спешки насладиться всеми этими красотами, надо поселиться в этих палаццо, как сами Гонзага.
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Увы, такой возможности ныне уже ни у кого нет. Зато есть возможность купить входной билет за 12 евро и ходить по залам дворца с 8.15 до 19.15 в любой день, кроме понедельника. Можно и вообще бесплатно провести день в музее, если прийти туда в первое воскресенье месяца. Ну а если вам от 18 до 24-х лет (счастливчики!), то входной билет обойдется в 7.50 евро (до 18 лет вход вовсе бесплатный).
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Удивительный вид открывается сверху и на главную площадь Мантуи – площадь Сорделло. Помимо Герцогского Дворца, здесь сосредоточено много и других достопримечательностей.
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Вас точно впечатлит Кафедральный Собор Святого Петра, в архитектуре которого сочетаются стили разных эпох. «Швы» этих эпох хорошо заметны, если смотреть на Собор сбоку.
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Его начали строить в XII веке в романском стиле. В конце XIV века к Собору пристроили часовню и добавили некоторые готические элементы. В XVI веке случился пожар, и знаменитый архитектор Джулио Романо вновь перестроил фасад. В XVIII веке фасад опять обновили и покрыли каррарским мрамором.
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Здесь же, на площади Сорделло, располагается Дворец Бонакольси. Он построен в 1281 году, то есть до эпохи Гонзага, и принадлежал одной из династий, которая правила Мантуей ранее.
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Не менее богата архитектурными шедеврами и площадь Эрбе (piazza delle Erbe). Именно здесь красуется старейшая в городе церковь-ротонда Св. Лоренцо и часовая башня XVI века.
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За красочными фасадами домов виден мощный купол Собора Св. Андреа, где похоронен один из тех, кто создал славу Мантуи – художник Андреа Мантенья. Дом, где жил художник, тоже можно посмотреть.
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Casa del Mantegna располагается не в самом центре города, но до него можно дойти минут за 15 пешком. Сегодня там проводятся разные художественный выставки. Дом построен в 1476 году по проекту самого художника. Считается, что Людовико Гонзага подарил ему участок земли под дом с тем, чтобы потом сэкономить на оплате его услуг. Суперщедрым этот правитель Мантуи явно не был.
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В двух шагах от дома Мантенья – ещё одна жемчужина из короны Мантуи – Палаццо Те. Название переводится как «Чайный Дворец».
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В те далёкие времена он считался чем-то типа загородной резиденции, где герцоги Гонзага отдыхали и развлекались. О том, какого рода были многие из развлечений, вполне можно судить по весьма фривольным фрескам на стенах и потолках залов Палаццо.
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Построил «летний дворец» в 1525 году молодой маркиз Федерико Гонзага. Именно там он намеревался встречаться со своей фавориткой Изабеллой Боскетти.
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Возвести и оформить дворец он поручил столь же молодому художнику Джулио Романо, который уже успел стать одним из любимых учеников великого Рафаэля. Портрет самого Романо кисти Tiziano Vecellio тоже можно увидеть во Дворце Те.
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Огромные газоны, анфилады, колонны, лоджии, потрясающие фрески, расположенные не только во внутренних помещениях дворца, но и снаружи – все это в духе маньеризма, то есть того самого стиля, в котором построен Чайный Дворец.
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Маньеризм – своеобразный поиск гармонии между душой и телом, между природой и человеком. Джулио Романо и его команда воспринимали эту гармонию с восхитительным чувством юмора.
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Этот юмор заметен и в росписи Зала Амура и Психеи, и в изображениях римских Богов, которыми украшен Зал Гигантов.
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В еще одном знаменитом зале Палаццо Те – Зале Лошадей, где изображены любимые кони Федерико Гонзага, - в начале марта проводились какие-то работы.
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Тон задавал вот этот человек. Оказалось, он готовит выставку мировой знаменитости – китайского художника Ай Вейвея.
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По 16 июня там теперь уже проходит выставка под названием «Зачарованный сад», где художник представляет 46 своих новых работ. Я, увы, её ещё не застала, но, надеюсь, кому-то из вас удастся заехать в Мантую после посещения ЭКСПО.
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В таком случае рекомендую обязательно заглянуть и в этом магазинчик под названием «La Corte dei Gonzaga» («Двор Гонзага») .
«Italy.Mantua.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Там местная керамистка Ирма Гидоросси продолжает некогда традиционное в этих краях ремесло – создание выгравированной глазурованной керамики.
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Керамику тут делали еще с римских времён, но этот метод, насколько я поняла, получил особое распространение в XV веке. Местные умельцы изготавливали простейшие блюда, стаканы, кувшины, используя яркие краски, чтобы добавить цвета в темные комнаты, которые вечером освещались лишь свечами.
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Тщательно изучив осколки оригинальных сосудов XVII века, которые теперь занимают почётное место к её магазине-мастерской, Ирма стала создавать свою керамику тем же методом. После придания формы изделие погружают в ванну с коалином. Когда коалин подсыхает, он образует на поверхности изделия ровный твердый слой. На него мастер шпателем наносит тот или иной рисунок. Потом изделие обжигают по всем правилам и только после этого наносят на него яркие краски.
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Сравните работы Ирмы с теми, что увидите в замках и дворцах Мантуи, и отдайте должное мастеру, которая продолжает традиционное ремесло. Даже если вы не решитесь что-то купить, вы и здесь прикоснётесь к истинному искусству, коим так богата Мантуя.
Кастати, о замках. Самый знаменитый – Замок Сан Джорджио (Castello San Georgio) – входит в комплекс Палаццо Дукале. Именно там можно увидеть одну из самых знаменитых росписей Андреа Мантенья.
«Italy.Mantua.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А еще оттуда открывается замечательный вид на реку Минчо и озёра, которые окружают Мантую. Природные красоты этой провинции – тоже её богатство. Но о нём я расскажу уже в следующий раз. Сейчас только отмечу, что путешествие по природным паркам и рекам Мантуи в сторону озера Гарда может быть замечательным дополнением к посещению ЭКСПО в Милане жарким итальянским летом…
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