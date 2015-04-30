Испания. Загадка Дамы из Эльче и радости Бенидорма.

Слыхали ли вы про испанский городок Эльче? А про Даму из Эльче? Каюсь, сама до недавнего времени не слыхала. А теперь, побывав там, поняла, что знаю только то, что, увы, ничего не знаю! Эльче настолько феноменален, что вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А Бенидорм, наоборот, выглядит весьма прозаично, но полон приятных сюрпризов. И оба города еще и обладают грандиозным потенциалом для семейного отдыха! В общем, продолжаю рассказывать о Коста Бланке с чувством, толком и расстановкой. И с фотографиями, конечно же, для подтверждения своих путевых открытий!
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Итак, начну, пожалуй, с главного своего открытия на Коста Бланке: Эльче. Этот город этот объявлен Всемирным наследием ЮНЕСКО благодаря своим ... пальмам.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пальм здесь (только представьте себе на минуточку!) более 250 тысяч!!! Говорят, это место было выбрано для поселения еще в эпоху неолита. Позже древние иберийцы основали по соседству город Ла Алькудия. Потом город переходил в руки греков, римлян, варваров, вестготов и представителей других древних народов. На нынешнее место в IX веке его перенесли мавры. Именно с ними и связана его нынешняя слава.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, финиковые пальмы стали сажать в этих места еще иберийцы, но посадку целых рощ финиковых пальм осуществили именно мавры в X веке. Они же соорудили здесь уникальную систему водоснабжения, благодаря которой пальмы выжили в этом жарком климате.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сейчас в центре пальмового великолепия столь же великолепный город с красивыми фонтанами и Базиликой Богородицы.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А сами рощи превратились в бескрайние ботанические сады, где витают неземные ароматы.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Интересно, что на каком-то историческом этапе пальмовые рощи были поделены между жителями приблизительно так, как у нас когда-то нарезали трудящимся дачные участки. Однако, уже достаточно давно мэрия, как я поняла со слов гида, добилась добровольно-принудительного перехода уникальной пальмовой рощи в собственность города.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ныне все пальмовые угодья Эльче называются Пальмераль (пальмовый лес). Там произрастает около 20 видов пальм. Это крупнейший пальмовый лес в Европе! В его состав входят несколько муниципальных пальмовых садов и всего один частный - Сад Священника.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пальмовые сады Эльче не только радуют горожан и посетителей, но и являются главными производителями пальмовых саженцев, которые в массовом порядке поставляют в разные страны мира.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Меня, конечно, интересовало, кто же тот священник, чей сад до сих пор остался частной собственностью. Оказалось, священника звали Don José Castaño, жил он между 1843 и 1918 годами, и пальмовый сад достался ему в наследство от отца. Викарий не просто любил свой сад, организовал за ним тщательный уход, но ещё и старался всячески заинтересовать обеспеченных людей города в том, чтобы они помогали сад содержать.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Его усилия не прошли даром. В 1894 году сад посетила знаменитая Сиси – императрица Елизавета Австрийская, о чём до сих пор напоминает её бюст в саду.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кроме того, в честь неё самая красивая пальма сада названа «Императорской».
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
После смерти священника его сад перешёл по наследству племяннику. Тот оказался весьма талантливым менеджером и превратил пальмовый сад в ботанический.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В общем, сад не стали «национализировать». Чего там сейчас только нет! Лимонные и апельсиновые деревья, гранаты, цветы… А сколько всяких суккулентов, то есть, проще говоря, кактусов?!!
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Особо впечатляет знаменитый «тёщин стул» самых разных размеров!
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, при Саде священника есть специальный магазинчик, где можно приобрести отростки кактусов для собственного сада на подоконнике, который всегда будет напоминать вам сады Эльче..
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В Саду Священника вы увидите и копию одного из главных чудес этого города – Дамы из Эльче – вот эту самую скульптуру.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
С ней связана удивительная история. Откопал это чудо в 1897 году 14-летний мальчик – сын местного фермера - на своём поле, где он собирался сеять люцерну. Пока откапывал, даже повредил голову скульптуры киркой. К счастью, не сильно. Весть об этой находке дошла до известного французского археолога Пьера Пари (Pierre Paris). Он тут же примчался и пришёл в восторг от находки. Выяснилось, что статуе около 2,5 тысяч лет!
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
До сих пор учёные спорят: кто это? (Почему-то мне тут же вспомнилась дурацкая песенка «А кто эта девочка и где она живёт?» Оба вопроса и в этом случае актуальны!).
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Некоторые считают, что это изображение финикийской богини Астарты, другие, утверждают, что это верховная жрица, а третьи вообще убеждены, что Дама из Эльче – вовсе не дама, а король!
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Так или иначе, но французский археолог выкупил статую у фермера за копейки и тут же, как и диктует его фамилия, передал в Париж – в Лувр. Позже испанцы осознали, что у них отняли важное свидетельство их истории, и стали бороться за возвращение статуи. Упорная борьба длилась несколько десятков лет, но в результате в 1941 году Дама из Эльче переехала в Мадрид. После этого борьба за статую не закончилась! Теперь за возвращение Дамы домой бьётся с Мадридом мэрия Эльче, а вместе с ней и всё Валенсийское сообщество. Пока безрезультатно. Городу дали только точную лазерную копию памятника иберийской культуры (Х век до нашей эры). Копию можно увидеть в Музее археологии и истории Эльче. Обычные копии можно увидеть в разных концах города, в том числе – и в Саду Священника. А оригинал до сих пор в Национальном Археологическом музее Мадрида, с чем жители Эльче не хотят мириться…
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Есть в Эльче и ещё одно чудо, которое именно так официально и называется. «Чудо в Эльче» (El Misterio de Elche) происходит в городе ежегодно 14 и 15 августа. Это, как говорят, потрясающе яркое религиозное представление о путешествии Богородицы в Рай, которое происходит в Капелле Санта Мария. Говорят, чтобы увидеть «Чудо» своими глазами, люди занимают очередь за несколько дней! Конечно, представление можно увидеть и на видео, но это всё-таки не то…
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Казалось бы, всего перечисленного уже более, чем достаточно для маленького города. Но нет! Там еще есть и древняя крепость, и немало музеев, и памятник финику, и много чего еще!
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
К тому же город славится производством хорошей и недорогой обуви. Сама я, правда, её не смогла оценить, так как для походов по магазинам не было ни минуты. Зато оценила местную кухню в ресторане отеля Huerta del Cura , который, кстати, тоже находится в Саду Священника.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
За салатом из авокадо, крокетами из лобстеров и прочими деликатесами очень хорошо шлифовались впечатления дня, проведённого в удивительном городе...
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Бенидорм известен рядовому туристу куда лучше, чем полный загадок Эльче. Пять красивых песчаных пляжей обеспечивают ему заслуженную популярность. Что же касается архитектуры, то, признаюсь, подобные города не в моём вкусе. Я люблю старую добрую Европу, а тут сплошные небоскрёбы, как в Америке.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Город часто называют испанским Манхэттеном, ведь именно здесь располагаются 8 из 20 самых высоких зданий Испании! Даже жила я на 37 этаже! Вполне комфортный 4* Gran Hotel Bali , все условия для отдыха, фитнеса и даже для деловых встреч и конференций, но жить под облаками – не для меня. Мне куда больше нравятся небольшие, простенькие, семейные, либо большие, солидные, но «приземистые» типа отеля Asia Gardens.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пятизвездочный отель создаёт полную иллюзию пребывания на азиатском континенте. Азиатская флора (растения специально перевезены из Азии) - орхидеи, гибискус и главная гордость - японское дерево бонсай.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Азиатский дизайн повсюду. Красные рыбки в прудах меж зарослей бамбука.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Изысканный тайский массаж. Комфортабельные номера стоимостью от 250 евро за ночь… Дорогое удовольствие, конечно, но ведь можно же помечтать?..
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Впрочем, Бенидорм способен удивить не только азиатским уютом. Девиз этого города – «Всё и еще больше!» И ведь так и есть: всё ярче, выше, круче! Город возник из маленького курортного посёлка в середине прошлого века. Тогдашний молодой мэр решил, что тут должен быть такой же комфорт, как в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско и весьма преуспел на этом пути.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Город явно выделяется из своего средиземноморского окружения. И дело не только в небоскрёбах. Здесь лучшие клубы на побережье, много молодёжи, все условия для спорта и развлечений.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Даже передвигаться по городу туристу предлагают на сигвеях. Вам обучат на них ездить, объяснят, как останавливаться и разворачиваться и провезут по самым красивым местам города, вдоль пляжей.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Я лично на длинную поездку как-то не решилась, но с удовольствием покрутилась на сигвее на смотровой площадке. Вполне милое воспоминание!
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Развлекательная специализация Бенидорма – обилие тематических парков. Их здесь целых пять, как и пляжей. Терра Митика – гигантский парк развлечений. Терра Натура – необъятный зоопарк под открытым небом. Мундомар – ещё один парк, полный удивительных растений, животных и птиц. Акваландия – самый большой аквапарк в Европе. И Акванатура – море водных удовольствий, включая солярии и спа. Надо ли объяснять, что все эти парки – не что иное, как предел детских мечтаний? В общем, в Испании Бенидорм – одно из лучших мест для семейного туризма.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Из пяти парков я сама посетила лишь два – Терра Митика и Терра Натура. Аттракционы меня никогда не увлекали, поэтому Терра Миттика оказалась не в моём вкусе. Но я не могла не оценить идею парка, которая, безусловно, пробудит даже у самых маленьких детей интерес к истории и путешествиям.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Территория парка поделена на пять древних миров – Древний Египет, Древнюю Грецию, Древний Рим, Иберию и мир средиземноморских островов, о которых повествуют многие древние мифы и сказания.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В древних декорациях можно пережить самые передовые с технической точки зрения приключения.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тут и всякие водные баталии, и американские горки, и другие захватывающие дух аттракционы. Детей пустят далеко не на все, но и доступных для них более, чем достаточно!
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
И взрослым есть, где размять кости и нервишки! Американские горки на любой вкус: и металлические вагончики, и деревянные и какие-то ещё.
Моих коллег журналистов оттуда еле вытащили: вошли во вкус и не хотели уходить!
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А вот мне куда больше понравилась Тerra Natura.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Увы, в наш компьютерный век не так часто удаётся общаться даже с людьми, не то, что с животными. А тут они живут в естественных условиях, и к некоторым можно близко подойти, рассмотреть их, а то и погладить!
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Подробно о своих новых знакомых из Тerra Natura я написала здесь. А сейчас только познакомлю вас с очаровательной слонихой Петитой («Малышкой»), которую мне разрешили покормить яблоками. Говорят, она очень любит ими завтракать. Я, кстати, яблоки на завтрак тоже люблю. Но у Петиты аппетит куда лучше моего. Она запросто проглотила целое ведро яблок и явно была готова и дальше продолжать в том же духе…
Что касается «человеческой еды», то в Бенидорме немало классных ресторанов. В некоторых, кстати, шефы тоже любят удивлять публику аттракционами. В гастробаре Le Sol шеф предложил нам гастрономическое действо с созданием дыма розмарина для аппетитного испанского блюда: жареного яйца с хамоном.
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Яркий огонь, лучшие продукты, а какой аромат!..
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пожалуй, на этом остановлюсь, пожелав вам приятного аппетита и приятных путешествий. Испанская тема еще далека от завершения. Один только Гуадалест чего стоит!!! Но в следующий раз для разнообразия вернусь к итальянской. Там еще море не описанных впечатлений…
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 5
Ну и как?! Прокатились?!
Вообще-то подпись А вот мне куда больше понравилась была под фото одной из американских горок. А то что все-таки оседлали сигвей я видел на фото в блоге. И по этому поводу у меня нет вопросов.