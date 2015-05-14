Италия. Вокруг ЭКСПО: природа и дворцы Парка Минчио.

И опять об Италии! А как же иначе? Именно там только что открылась Всемирная выставка Экспо – одно из главных культурных событий года в мировом масштабе. Впереди 6 месяцев интереснейших мероприятий. На днях в Посольстве Италии в Москве состоялась специальная пресс-конференция. Как заявил Посол Италии г-н Чезаре Мария Рагальини, российские туристы, которые при получении визы предъявят билеты на Экспо, смогут воспользоваться особым окном в консульствах Москвы и Питера. А это значит, что получать визу они будут вне общей очереди! Ну а я с удовольствием расскажу этим счастливчикам, что еще помимо Всемирной выставки, их ждёт в Милане и окрестностях. Добро пожаловать на виртуальную прогулку по парку Минчио!
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Парк Минчио http://www.parks.it/parco.mincio/Eindex.php – это не просто парк. Это огромная зелёная территория в восточной части Ломбардии, которая простирается от озера Гарда на севере до реки По на юге, и включает долину реки Минчо. Территория парка отличается завидным разнообразием: равнины, холмы, озёра, болота, лес Bosco Fontana…
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вся эта красота издавна украшена еще и творениями рук человеческих – старинными деревнями с яркой историей, монастырями, дворцами и замками. Даже просто бродить по этим местам и любоваться видами – незабываемое удовольствие!
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В какие-то уголки этой огромной заповедной территории можно добраться только на автомобиле, но кое-куда есть шанс доплыть и на прогулочных катерах.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Они отправляются из Мантуи (об этом городе я уже подробно писала в этом блоге) с пристани у замка Сан Джорджио (Castello San Georgio). Вот сайт, где описаны все возможные водные прогулки: http://www.terredelmincio.it/Eitinerari-acqua.php .
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Именно во время такой прогулки легче всего будет познакомиться с местным ландшафтом, своими глазами увидеть птиц, которых в этих местах насчитывается до 200 видов.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Я плавала по парку Минчио в самом начале марта. Весна ещё только начинала вступать в свои права, деревья были голы, а птиц на моем пути попалось, увы, не так много. Не сомневаюсь, что сейчас, а тем более летом, вы услышите куда больше птичьих трелей, до и самих птиц встретите куда больше.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В одной из частей парка Минчио – парке Бертоне, который занимает 7 га, - располагается совершенно особый заповедник, где делается всё, чтобы сохранить и увеличить популяцию белых аистов. Об этом заповеднике, где летом работает еще и детский лагерь, я рассказала здесь.
Безусловно, стоит доехать и до симпатичнейшей деревеньки Кастелларо Лагузелло. Её не зря относят к красивейшим деревням Италии. Только представьте себе: селение находится на холме высотой в 109 м над озером в форме сердца! Разве не прекрасное место для медового месяца? Вот то-то же!
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Главная достопримечательность деревни – замок Кастелларе. Он существует с XI века. Владельцы его на протяжении веков менялись.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Какое-то время он принадлежал даже Венецианской республике, но в XVI веке он продала его графу Аррига. Сейчас замок принадлежит графам Таколи (если я не ошибаюсь, они в родстве с семьей Аррига), и считается их родовым поместьем. Правда, ныне графы Таколи появляются там не так часто. Для туристов это большое счастье, поскольку, когда хозяев нет дома, их по специальному запросу, могут пустить на территорию замка, как пустили нас.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Замок окружён толстыми стенами. Некоторые его части сохранились еще со средних веков, хотя кое-какие помещения были для удобства хозяев сооружены в XVIII-XIX веках.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Насколько я поняла, в сентябре 1796 года во время своего итальянского похода именно в этом замке останавливался Наполеон. С замком вообще связано немало важных страниц итальянской истории и погулять по его территории – классное приключение!
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
К замку пристроена Часовня Св. Джузеппе, где венгерский режиссёр Пол Сандор снимал отдельные сцены фильма «Мисс Аризона» с Марчелло Мастрояни. Туда мы не заходили, но нам разрешили даже подняться по специальной лестнице на крепостную стену и сделать оттуда снимки.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В деревне, где ныне живёт 4,5 тысячи человек, несколько гостиниц и 5 ресторанов. В одном из них нам сварили отличный кофе (пообедать там мы, увы, не успевали).
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Помимо замка там можно полюбоваться церковью Святого Николая, святого покровителя Кастелларо Лагузелло. Её построили еще в XII веке, но потом перестроили в романском стиле в XVIII. Там хранится потрясающая реликвия – деревянная Мадонна XV века. И, конечно же, ваше внимание привлечет старинная башня с часами, которые и сейчас точны.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ещё одна архитектурная жемчужина Парка Минчио – Вольта Мантована с её замком и дворцом.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Люди селились в этих местах еще в бронзовом веке, о чем свидетельствуют экспонаты местного археологического музея.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Замок существует здесь еще с XI века. А вот палаццо Гонзага-Гверрьери был воздвигнут в XV веке правителем Мантуи маркизом Людовико Гонзага (этому семейству провинция Мантуя обязана львиной долей своих архитектурных шедевров), но в начале XVI века Гонзаго подарили его своему верному вассалу Людовико Гверррьери. В конце прошлого века городские власти выкупили дворец у очередного владельца и превратили его в Ратушу.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В этом же здании располагается и краеведческий музей. Чего здесь только нет: скульптуры, фрески, собранная буквально по черепкам посуда тех времён, обширная коллекция штопоров...
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А ещё местные энтузиасты тщательно собирают кулинарные традиции. К таковым, без сомнения, относится блюдо под названием капунсей. Это такие клёцки, которые раньше крестьяне здесь вертели из сухарей и зерна, а теперь к сухарикам добавляют масло, яйца, чеснок, сыр, а часто еще и начинку из говядины или курятины с овощами. Нам подали именно такой вариант. Что сказать? Пальчики оближешь!
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Туристов в Вольта Мантована этим блюдом неизменно угощают. А еще – местным сыром – грана падано, которым в Ломбардии гордятся не меньше, чем в Эмилии-Романье пармезаном.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Обязательно загляните и в дворцовый сад, который был создан в XV веке. Он украшен скульптурами и в солнечную погоду выглядит просто восхитительно.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Одной и уникальных достопримечательностей этих мест является и Святилище Богоматери в Грацие. (Santuario Beata Vergine Maria delle Grazie )
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Это церковь в готическом стиле и названная в честь Пресвятой Богородицы. Она находится в маленькой деревне Грацие, недалеко от города Curtatone, в 9 км от Мантуи.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
К концу XIV века Франческо Гонзага повелел построить здесь Святилище Девы Марии в благодарность за избавление его владений от чумы. Строительство обошлось в 30000 золотых крон. Храм возведено по проекту архитектора Бартолина да Новара, который создал и знаменитый замок Сан Джорджио в Мантуе.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Могу сказать с полной уверенностью: если вы хоть раз увидите этот храм, вы никогда его не забудете! И дело даже не в особенностях ломбардского готического стиля, в котором он построен. Внутреннее убранство церкви вовсе не похоже на то, что вы привыкли видеть в католических церквях.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В специальных нишах вдоль стен стоят крупные фигуры из папье-маше. Это не святые, а какие-то женщины, воины, палачи и люди, которые находятся на эшафоте в ожидании смертной казни.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Один уже положил голову на гильотину, другого вот-вот вздёрнут.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Всё это выглядит зловеще, но на самом деле фигуры символизируют чудеса, явленные Богородицей, которая исцелила этих людей от болезней и ран, даровала спасение приговорённым к смертной казни.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Более всего в интерьере Святилища поражает...бальзамированное чучело крокодила, которое весит под сводом. Мы же в Италии, где крокодилы, как известно, не водятся, и вроде бы н должны никак соприкасаться с католической верой! Однако, чучело появилось в Святилище еще в XV веке, а не так давно было тщательно реставрировано. По поводу того, как крокодил оказался в Святилище существует немало легенд. По одной, он был привезён в Италию крестоносцами как трофей одного из крестовых походов. По другой, попросту сбежал из зверинца герцога Гонзага, его поймали, убили и превратили в чучело. Есть даже легенда, что он просто приплыл по реке и напал на двух бурлаков, которые вступили с ним в схватку и доблестно его обезвредили. Как сказала нам местный гид, всякие экзотические животные, змеи и крокодилы в средние века были для христиан олицетворением зла и греха. И то, что крокодил, в данном случае, повержен и подвешен к своду церкви, означает, что зло наказано и больше не может принести вреда.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Думаю, всего рассказанного мной о Парке Минчио и его рукотворных и нерукотворных красотах, вам будет достаточно, чтобы продумать и запланировать путешествие в эту часть Ломбардии.
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Поверьте, оно будет замечательным и незабываемым дополнением к посещению ЭКСПО в Милане http://www.wonderfulexpo2015.ru/ . Ещё много полезной информации об ЭКСПО и замечательных местах, которые можно посетить неподалёку от Милана, вы найдёте здесь. Приятного путешествия!
«Italy.Parco Mincio.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 12
Кстати, вернулась из Франции Как и обещала, написала статейку о своем маршруте - http://www.banki.ru/blog/smirnova/6476.php. На подходе вторая часть)
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<br /><br /> Наталья Смирнова Благодарю за отклик! Я тоже очень люблю посещать интересные места в глубинке, о которых мало кто знает. Эта поездка в Италию была именно такой. С удовольствием прочла Ваш пост о нормандской глубинке. Там я сама как раз не была, поэтому было особенно интересно. Спасибо за информацию!!!
10-14 июня 2015г. World Dog Show Milan 2015 (FCI) http://www.wds2015.it/
Марина, может Вам об этом тоже написать? Ну не писать же все время про парки, замки, церкви и о том, что вы ели-пили. ))) Не скучно?
Вот Наталья пишет, что в провинции "раскрывается колорит народа". Не увидел я в её "Французской романтики" колорита народа. Только колорит камней. )))
Марина, я понимаю, что вы пишите рекламу для туристов, но это слишком просто, не интересно и скучно. Я понимаю, что это ваша работа, но ведь в блоге можно писать и что-то от себя лично, что интересно вам и может стать интересно другим. Например о "колорите народа" или выставке собак. )))
QUOTE]Марина, я понимаю, что вы пишите рекламу для туристов, но это слишком просто, не интересно и скучно. Я понимаю, что это ваша работа, но ведь в блоге можно писать и что-то от себя лично,
Если рассказ об интересных местах, это реклама для туристов, то рассказ о выставке собак, это реклама для собаководов!
Теперь серьёзно. Меня, конечно, печалит, что парки, замки и церкви навевают на Вас скуку. А вот на меня, представьте себе, нет! Меня на тв постоянно доставали тем, чтобы я писала всякую "развлекаловку": про пение кошек, танцы собак, фортели сумасшедших аборигенов и т.д. Меня всё это достало, и я с тв ушла. И теперь делаю то, что интересно мне, а не начальству: пишу для людей, которые хотят путешествовать. Рассказываю им о том, что видела сама и что мне реально понравилось, тронуло, удивило. Есть такой формат - "туристический блог". Я выбрала именно его. Всегда мечтала писать для путешественников и счастлива, что это теперь возможно. Всё, что я пишу, я пишу от себя лично, а не от какого-то "дяди". Если мне показали что-то, что я не считаю интересным или достойным рекомендации, я никогда не буду это расхваливать. И мне приятно, что на banki.ru очень много людей, которым нужна эта информация. Именно поэтому мой блог в тройке лидеров по числу просмотров.
Что касается выставок собак, то в "телевизионную пору" я иногда и о них писала. А сейчас с радостью отдаю эту тему профессионалам. Очень часто встречаю хозяев собак и кошек вместе с их питомцами в самолётах. Они летят как раз на эти самые выставки. Не сомневаюсь, что они ведут и соответствующие блоги. А я вот написала про аистов и дала, кстати, ссылку на этот материал и в посте, который мы с Вами сегодня обсуждаем: http://marinatoptygina.livejournal.com/83966.html . Возможно, эту историю из наших и вообще мало кто-знает. А сейчас те, кого она заинтересует, смогут сами съездить и посмотреть. Мне пришлось написать об этом отдельно, потому что в этот блог просто всё не влезает. Но и здесь много любопытных историй. К примеру, о крокодиле в Святилище Девы Марии. Но если Вас церкви, по определению, не интересуют, простите, что отняла у Вас время...
В вашем в "туристическом блоге", думаю, очень не хватает практических рекомендаций. Как добраться, каким видом транспорта, часы работы, сколько стоит проезд, билет, обед, где дешевле, где комфортнее и т.д. Я понимаю, что вам сложно об этом писать, поскольку сами вы все это не оплачиваете и не анализируете, но без этой информации ваш блог не кажется достаточным. Он, действительно, просто для просмотра. ))
Я же предлагаю вам сделать не просто просмотровый блог (зашел посмотреть красивые фотки), а интересный, полезный, любопытный. )) Скуку навевают не парки, замки и церкви, а однотипность вашего блога.
Вы же не сторонник застывших форм? Время от времени вы должны изменять облик своего блога. Артист, журналист, блоггер обязан перевоплощаться.)))
Желаю новых интересных тем!
Практическая информация (как добраться, что почём и когда) в моём блоге есть. Только я редко сама пишу об этом подробно. Вместо этого, я ставлю ссылки на официальные сайты тех или иных мест, где есть карты, подробно описано, как добраться, и представлена вся гамма цен. Сознательно не хочу загромождать блог массой технических деталей. Хочется писать по сути. Сама дико устаю от блогов, где авторы часами описывают, как они встали утром, сходили в туалет, приняли душ, покушали, отправились по такой-то дороге туда-то, встретили того-то и т.д. Обычно дочитать до того места, куда именно они, собственно, поехали и зачем, у меня уже не хватает терпения. Только что ездила в ЮАР и буквально "сломала зубы" о такой блог с массой деталей. Вырубилась на второй странице из 50-ти. Вынуждена была при подготовке к поездке искать информацию в других местах.
Ещё хочу отметить, что Вы ошибаетесь, когда предполагаете, что я сама ничего не оплачиваю. Оплачиваю, хотя, конечно, не всегда и не всё. Но всегда анализирую. Правда, как финансовый дилетант, возможно, иногда что-то подсчитываю неправильно.
Вы правы, я не сторонник застывших форм. Но я пишу о том, что вижу и что мне кажется интересным. Возможно, наши с Вами вкусы не очень совпадают. Иногда, правда, я стараюсь побывать и там, где, как мне кажется, интересно было бы побывать моим читателям, а не мне самой. Например, исключительно на собственные средства ездила в Турин и писала отдельные посты о музее автомобилей и стадионе Juventus, хотя сама абсолютно равнодушна к автомобилям и весьма прохладно отношусь к футболу. Просто я сочла, что моим читателям это будет интересно. Буду рада, если какие-то из моих следующих тем заинтересуют и Вас.
Короче, я желаю Вам писать инструкции или методики для применения предназначенные для обычных и разных людей. Это трудно, но это правильный путь, полагаю.
И ещё… уверяю Вас, у Вас нет "финансового дилетантизма", поскольку вы на собственные средства ездили в Турин. ))) Это всего лишь оправдание перед собой не писать о финансовой стороне поездки в блоге. Но это ваше право писать, так как вы хотите и что вы хотите в своем блоге. Но вы можете писать иначе и знаете об этом. ))) Вы также можете сказать, пускай люди сами выбирают маршрут, считают его стоимость и определяют свои финансовые и физические возможности и это тоже будет правильно. "Каждый человек сам себя воспитать должен". Но что делать, если наши хоккеисты уезжают со льда, не дожидаясь исполнения канадского гимна. Кто поможет им самих себя воспитать? Может блоги? Пусть ваш блог помогает людям совершать прекрасные путешествия. )))
Что касается наших с Вами вкусов, то это не столь важно. Я восприимчив к окружающей действительности и мои вкусы могут меняться. )) Это зависит и от вашего блога.
http://www.rg.ru/2015/05/20/schastie-site-anons.html
Марина, получается Ваш блог может помочь людям быть счастливыми. ))) Прекрасная цель. )) Есть ради чего писать.
Однако
У вас не пропало? Кстати, Вы по России не планируете путешествовать? В этом есть одно не оспоримое преимущество, отсутствие языкового барьера. )))
Марина, как Вы думаете, в Парк Минчио может добраться человек владеющий только родным русским языком? )) И стоит ли ему идти в краеведческий музей? Просто у вас нет языкового барьера, как я понимаю, но у большинства он есть и хотелось бы, чтобы в своих рассказах вы учитывали этот момент.
Спасибо за классную цитату, [/B]Сеск Сексембаев[B] !
Я абсолютно с ней согласна. Если бы не путешествия, возможно, я бы уже давно не только не писала никаких блогов, но и вообще бы не дышала. Именно благодаря путешествиям я живу. Они дают мне потрясающие впечатления, избавляют от обыденности, позволяют не пасть духом и прибавляют физических сил. Понимаю, что не каждый выдержит жизнь на чемоданах, но для меня она вполне органична. По России я в последние годы езжу редко, поскольку мой бренд "Заграничные штучки" и поскольку, как Вы правильно поняли, у меня нет языкового барьера. Стараюсь, как могу, стимулировать и моих читателей учить иностранные языки, ведь каждый новый язык для человека - как еще одна жизнь. Однако, учитывая Ваши замечания, постараюсь давать больше внятной информации и тем, кто говорит только по-русски.
А помните наш давний разговор про языки? http://www.banki.ru/blog/toptigina/3232.php#36614
Я вам тогда предложил сделать блог об изучении иностранного языка. Могу я повторить предложение? )))