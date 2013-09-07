Популярные сообщения

Москва 14.08.2012 14:30 Посетили мы на полдня столицу нашей необъятной Родины Спускаемся в метро (станция "Комсомольская" сокольническая линия) и диву даемся: на станции от силы человек 30 наберется. Садимся в поезд: половина сидений свободна. На станции "Охотный ряд" где мы вышли вообще человек 10 оказалось. Люди где Вы????? Вышли из метро: 14.08.2012 15:30. А пробки где? Уважаемые посетители - жители столицы! Это случайность или так все-таки бывает?

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