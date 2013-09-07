Популярные сообщения

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Шарухин Антон 07.09.2013 19:15 toshik80
Яндекс.деньги - пшык и нету
... или пару кликов и нету. Добрый день всем. Присылает мне уважаемый Яндекс такое вот письмо: ******************************** Платеж успешно выполнен Назначение платежа Перевод на счет 410011688430996 Дата и время 02.09.2013 21:50 Со счета списано 11 руб. Комиссия Яндекс.Денег 0 руб. 05 коп. Доступно 0 руб. ******************************** Дело было так: Когда то еще в прошлом году при тестировании интернет-банка решил положить 11 руб на Яндекс кошелек. Транзакция прошла успешно, все хорошо денежки тут же на Яндексе оказались. Прошло время, я почти забыл о них думать, и тут такое письмецо. Говорится что детали можно посмотреть только через платежный пароль, который я спустя несколько месяцев еле вспомнил. Залез в детали платежа и вижу IP адрес 2.135.252.222. Запрос на соответствующем сайте дает ответ: г.Петропавловск, Казахстан. Мой адрес 178.64.35.74 можете проверить это г.Архангельск Россия. И доказать что 02.09.2013 в 21:50 меня в Казахстане не было не составит никакого труда. Читать далее
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Шарухин Антон 22.03.2013 01:06 toshik80
«За кулисами процентной ставки». А как оно на самом деле...
Доброго дня всем. На этот раз вдохновил меня написать пост Алексея Коровина "За кулисами процентной ставки". В нем автор рассуждает о ростовщичестве, о составляющих процентной ставки по кредитам и о том, куда "поплывут" эти самые ставки в ближайшем будущем. Я попытался пооппонировать автору, утверждая, что в жизни все не так идеально, как описывает автор, и даже привел пример, на что получил ответ, что этот пример скорее исключение из правил, чем общее правило (подробности см. по ссылке). Сегодня, к моему великому сожалению, получил второй пример. С утра поехал к одному крупному заказчику. Это производственное предприятие с численностью более 1500 работников и с "нехилыми" оборотами. И всплыла одна очень интересная история. Девушка (работник этого предприятия) обращается в Собинбанк, где у предприятия зарплатный проект, с просьбой выдать потребительский кредит. Причем девушка эта работает на хорошей должности, а именно начальником отдела труда и зарплаты, и трудовой стаж у нее более 10 лет и доход, как вы понимаете, " Читать далее
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Шарухин Антон 12.11.2012 18:41 toshik80
СберБизнесОнлайн - тест-драйв или как мы Виктора Степаныча вспоминали
Добрый день всем По роду своей деятельности вот уже неделю помогаю народу перейти на это "чудо инженерной мысли". Модераторы возможно обвинят меня в неполиткорректности, но ИМХО это определение по заслугам. В свое время целых два выходных ползал по сайтам банков и искал что-то приемлемое для себя в первую очередь по цене. И нашел в конце концов вполне себе почти бесплатный Авангард. Как потом выяснилось еще и самый клиентоориентированный и технологичный по версии этого портала. И работаю с ним два года. Поэтому уж извините представители Сбера, но сравнивать Вас буду с Авангардом. Полагаю, что Авангард ИБ можно взять как за некий эталон, так как не так давно он был достаточно высоко оценен экспертами и мои впечатления с ними сходятся. И так.... бухгалтерия состоящая из двух тётенек в возрасте 48-50 лет в которой ведутся две ОООшки и одна ИПшка. Соответственно Уважаемый Сбер выдал три папки с бумагами пин-кодами и флешками на все три конторы. Читать далее
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Шарухин Антон 21.10.2012 10:56 toshik80
Скоринг, или заглянем в глаза?
Добрый день всем! В рамках BrainStorming'а в моем любимом МФО разговорились с руководителями "за жизнь". Мы долго "вымучивали" анкету которую должны заполнять заемщики и программа стала собирать довольно ощутимый и ценный объем информации: про родственников, собственность, доходы, фотографиии т.д. Кстати долго думали, заполнять анкету заемщикам вручную или отдавать на подпись распечатанную? Сошлись все-таки на распечатанном варианте. Информации в базу ложится больше и заемщиков не заставляем писаниной заниматься. И тут в разговоре всплыл этот самый скоринг. Сначала даже пришлось объяснить, что это подсчет баллов на конкретные вопросы в анкете. Набираешь их - получаешь займ, не набираешь не получаешь. Я говорю давайте попробуем скоринг карту сделать. Программа будет выдавать ответ: "Дать или не Дать". Дамы подумали и сказали: Нет не надо. Одни наши друзья поставили себе нечто подобное. Врет этот скоринг и еще как. Читать далее
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Шарухин Антон 17.10.2012 23:51 toshik80
BrainStorming: рождение чуда, или Как я создавал рОбота
Вдохновил написать меня Уважаемый блогер Сергей Горшков своим постом, который был посвящен пресловутому BrainStorming. Обыкновенные чудеса приходится совершать последнее время с завидной регулярностью. С Техносервом на один уровень я даже не думаю себя ставить, да и в банки мне вход заказан. В нашем регионе они сплошь и рядом федеральные, и внедрить свой софт здесь просто нереально. Однако образовался параллельный финансовый рынок. Это я про МФО говорю. Занимаются практически тем же, чем банки (только что расчетные счета не открывают), но решать вопросы хотят просто, по рабоче-крестьянски и с минимальными затратами. Не буду расписывать возню с разработкой и доводкой процесса подготовки и печати договоров займа и прочих сопутствующих документов. Это давно отработано. Самый главный вопрос: Как создать единое информационное пространство на 30 офисов раскиданных по всей стране? От Архангельска до Ростова, от Череповца до Новосибирска? Вы скажете поставь хороший сервер, разверни веб-приложение и работай себе. Читать далее
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Шарухин Антон 16.08.2012 12:57 toshik80
Москва: где же твои пробки? А люди где...
Москва 14.08.2012 14:30 Посетили мы на полдня столицу нашей необъятной Родины Спускаемся в метро (станция "Комсомольская" сокольническая линия) и диву даемся: на станции от силы человек 30 наберется. Садимся в поезд: половина сидений свободна. На станции "Охотный ряд" где мы вышли вообще человек 10 оказалось. Люди где Вы????? Вышли из метро: 14.08.2012 15:30. А пробки где? Уважаемые посетители - жители столицы! Это случайность или так все-таки бывает?
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Шарухин Антон 10.08.2012 11:13 toshik80
Значит, от наличных отказаться предлагаете...
Не так давно здесь в блогах было озвучено, что достопочтенная страна Швеция собирается отказаться от использования наличных денег на своей территории. А также было озвучено, что г-н Греф очень жаждет сделать то же самое и в России. А что же самом деле... А на самом деле Россия - это не только Москва и область. Существует большое количество удаленных территорий. Немало их и в Архангельской области, где мне довелось проживать и работать. Но поскольку у нас если что внедряют, то всех чешут под одну гребенку, и возникают очень интересные результаты таких внедрений. Например, во всех государственных бюджетных учреждениях вводят зарплатные проекты. Благое дело? Да ничего плохого в этом нет, но, как всегда, есть нюансы. Ведь госучреждения располагаются не только в крупных городах, но и на удаленных территориях. Например, есть дом-интернат. Расположен он в деревеньке, в 20 км от райцентра. А я с ними работаю. Как-то приехал к ним и решил (такой умный) заглянуть в местный магазин. Читать далее
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Шарухин Антон 21.12.2011 10:13 toshik80
Сетевые войны.... А может не так страшен черт...
Доброго времени суток всем. Статья Сетевые войны вызвала в очередной раз бурю комментариев. Что собственно и не удивительно. Снова жизнь заставляет задуматься. А так ли все на самом деле страшно? Рассмотрим несколько случаев. 1) Вашу карточку прочитал скиммер. Далее делается копия магнитной полосы вашей карты наклеивается на белый пластик, ну и пошел отъем денег. Выход достаточно прост. Карта должна быть чипованной, банк должен отказывать в авторизации по магнитной полосе при операциях в банкомате. И отправлять смс держателю о таких попытках. 2) Вашу карточку сфотографировали при оплате в ресторане. Т.е. утекли и номер карты и ваше ФИО и valid thru и CVV2. Этих данных достаточно для проведения платежа в интернете. Как себя обезопасить? Самое простое сотрите, замажьте, заклейте CVV2 и уложите его себе в голову. Второй вариант Через 3d-secure которую должен поддерживать Ваш банк. Через систему, которая запросит дополнительные сведения, например одноразовый пароль с карточки доступа. Читать далее
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Шарухин Антон 17.12.2011 22:23 toshik80
Навеяло... Курьезные случаи в историях болезней
После того как наш Уважаемый блогер Тамара оставила комментарий в первом посте и попросила поскорее "выходить из-за гор" я снова задумался. Почему первые лица государств отвечают на вопросы прессы не спеша и порой со значительными паузами? А ответ простой. Во время ответа на вопрос в голове идет интенсивный мыслительный процесс, каждая фраза выверяется, так как слова этого человека будут цитировать и анализировать. А как часто мы сами задумываемся над тем что делаем и говорим? Не знаю возник ли у кого вопрос: "А что же такого надо сделать, чтобы открыть человеку глаза на бизнес или заставить взглянуть на него по новому?" Все очень просто! Нужно настроить учетные процессы грамотно. Подобрать программное обеспечение и "оттюнинговать" его. Собственно чем и занимаюсь. Все наверное прекрасно знают, что такое "Основное средство" на предприятии. Вот пара случаев из историй болезней: - открываю в базе данных справочник основных средств и вижу в этом самом справочнике. Читать далее
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Шарухин Антон 17.12.2011 02:54 toshik80
Половинчатые решения
Добрый день всем посетителям портала и хорошего всем настроения. Рад всех приветствовать в своем блоге. IT-офтальмолог это даже не профессия, а скорее призвание. Призвание открывать глаза на многие вещи таким же как я предпринимателям, которые с большим или меньшим успехом пытаются выстроить свой бизнес. После курса "терапии" взгляд становится пристальным всеобъемлющим и видит все до мельчайших деталей. А когда все видно до мелочей, очень многое открывается. Открытия эти бывают очень грустные, заставляют задумываться, а порой человек в корне меняет свой взгляд на свой же бизнес. Но какими бы грустными открытия не были люди почти всегда говорят "спасибо". Думаю, что все в курсе, какими семимильными шагами наша необъятная родина идет на пути к модернизации. И так как призвание мое все-таки IT-офтальмолог то оставаться в стороне от этого явления я не могу. И мне совсем не безразлично, что вокруг происходит и куда мы идем. Читать далее
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