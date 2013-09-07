Популярные сообщения

Доброго дня всем.
На этот раз вдохновил меня написать пост Алексея Коровина "За кулисами процентной ставки".
В нем автор рассуждает о ростовщичестве, о составляющих процентной ставки по кредитам и о том, куда "поплывут" эти самые ставки в ближайшем будущем.
Я попытался пооппонировать автору, утверждая, что в жизни все не так идеально, как описывает автор, и даже привел пример, на что получил ответ, что этот пример скорее исключение из правил, чем общее правило (подробности см. по ссылке).
Сегодня, к моему великому сожалению, получил второй пример.
С утра поехал к одному крупному заказчику. Это производственное предприятие с численностью более 1500 работников и с "нехилыми" оборотами. И всплыла одна очень интересная история. Девушка (работник этого предприятия) обращается в Собинбанк, где у предприятия зарплатный проект, с просьбой выдать потребительский кредит. Причем девушка эта работает на хорошей должности, а именно начальником отдела труда и зарплаты, и трудовой стаж у нее более 10 лет и доход, как вы понимаете, "
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