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Значит, от наличных отказаться предлагаете...

10.08.2012 11:13 25 2 420 просмотров
Не так давно здесь в блогах было озвучено, что достопочтенная страна Швеция собирается отказаться от использования наличных денег на своей территории. А также было озвучено, что г-н Греф очень жаждет сделать то же самое и в России.
А что же самом деле...
А на самом деле Россия - это не только Москва и область. Существует большое количество удаленных территорий. Немало их и в Архангельской области, где мне довелось проживать и работать. Но поскольку у нас если что внедряют, то всех чешут под одну гребенку, и возникают очень интересные результаты таких внедрений.
Например, во всех государственных бюджетных учреждениях вводят зарплатные проекты. Благое дело? Да ничего плохого в этом нет, но, как всегда, есть нюансы. Ведь госучреждения располагаются не только в крупных городах, но и на удаленных территориях. Например, есть дом-интернат. Расположен он в деревеньке, в 20 км от райцентра. А я с ними работаю. Как-то приехал к ним и решил (такой умный) заглянуть в местный магазин. И расплатиться кредитной картой..... Мне в ответ вместо банковского терминала счеты показали и сказали, что другого кассового оборудования у них не имеется. Я спрашиваю в учреждении: "У вас же зарплата на карточки идет, вы ими хоть как-то пользуетесь?" А в ответ: "Конечно, пользуемся. Снаряжаем курьера в райцентр, даем ему карты и пин-коды, а он за 20 км едет и нам денежку наличными привозит".
Вот такой вот результат внедрения. Ну ладно с удаленными территориями... Берем вариант поближе.
Так как отдохнуть в теплом месте охота, а загранпаспорта по причине жуткой занятости оформить не вышло, то покатили мы поближе к столице "Олимпиады-2014".
Надо отдать должное "РЖД". Электронный билет на сайте оплатили кредиткой без каких-либо вопросов. И на вокзале нас посадили в вагон с электронным билетом на руках тоже без вопросов.
Ну а по приезде выясняется, что карточками пользоваться просто негде. Ни в одной мини-гостинице карточки не принимают, ни в одном продуктовом магазине нету карточных терминалов. Причем ладно мелкие лавочки, где минералку покупаешь. В супермаркетах "Магнит", которые есть почти в каждом населенном пункте вокруг Сочи, расплатиться можно только наличными. Я уже не говорю про рынки, про продавцов кваса и т.п. Даже салон МТС продает свою продукцию только за наличные. Ах да!!! Когда мы туда зашли и попросили МТС-модем, нам было сказано, что нету таких в наличии. Отличился в этом плане "Связной": там и МТС-модем оказался, и оплатили мы его по карте.
Разачаровала и "РЖД". Оказывается, купить билет на электричку, расплатившись картой, невозможно. Возможно только оплатить услуги аэроэкспресса "Сочи - аэропорт Адлер"
Ах да! Зашли в самом Сочи в пару модных бутиков: "Чемоданное настроение" и "Боско" (в районе Морского вокзала). И там ждало такое же разочарование.
А когда ехали по Курортному проспекту или по ул. Горького (соединяет курортный проспект с вокзалом), то банковских офисов насчитали штук 15. Это и Траст, и Юникредит, и ОТП, и ВТБ 24, СвязьБанк, ну и еще ряд местных банков. Банкоматы везде стоят. А РАССЧИТАТЬСЯ КАРТОЙ НЕЛЬЗЯ!!!!
Плохо работаете, господа банкиры. Никому из вас никак не удается убедить "Магнит" перейти на карты. Я уж не говорю про мелких лавочников.
Так что планы г-на Грефа - это чистой воды утопия, по крайней мере, как говорит наш премьер-министр, "в ближайшей исторической перспективе".

Комментарии 25

Юрий Шестаков  (Saxer)
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Нам очень далеко до европейских стран . Г-н Греф наверное говорил это мечтательно : " Эххх... Вот я тоже так хочу !" А на деле нам лет 10 для этого нужно . Если вообще страна просуществует столько .
Шарухин Антон  (toshik80)
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Страна то просуществует и 10 лет и может быть еще 100.
12 лет точно просуществует, так как в 2018 Владимир Владимирович имеет возможность
снова стать президентом и мы его благополучно выберем (дай бог ему здоровья)
Однако должен заметить: Банкиры наши в облаках витают и особенно г-н Греф.
Универсальную электронную карту запустить не могут, а от наличных давайте откажемся.
Порадовало меня недавно Министерство здравоохранения Архангельской области. Я все думал почему они отчетность от подведомственных учреждений в виде екселевских файлов принимают, а оказывается они входят в положение учреждений в которых до сих пор бух.учет ведется вручную (я все про удаленные территории) Не везде оказывается компьютеры есть.
А зарплатные проекты внедряют без разбору...
Sterh_fb  (Sterh_fb)
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г-н Греф генератор "вселенских" Ыдей, только вот реализация у него этих Ыдей нулевая..... Человек мечты smile:D
Alex  (BankCoda)
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Продажная статистика говорит о другом
НАФИ: большинство держателей карт используют их для снятия наличных в банкоматах
http://www.plusworld.ru/daily/page1_23581.php smile:D
Igor Valcov  (viaprog)
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Да что там Москва и МО. Пусть для начала посольства той же Франции и Германии начнут безналично пошлину за визу брать, тогда и поговорим smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Кризис у них...
Тоже жаба душит комиссию за эквайринг 2% отдавать.
У нас кстати по коммуналке парадокс какой-то.
Местный энергосбыт есть как получатель платежей практически во всех интернет банках
А родственная ему структура ОАО "ТГК-2" отсутствует повсеместно. Поэтому коммунальные в кредит и в грейс это пока тоже утопия smile:(
Владимир Фролов  (frolov.inbank)
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Как говорил Горбачев - при всем многообразии выбора другой альтернативы нет.
И почтовые марки, и денежные купюры со временем станут лишь нумизматической ценностью. Наличный денежный оборот удорожает банковское обслуживание многократно (кассы пересчета, инкассация, вооруженная охрана, хранилища, укрепленность касс...).
Что касается деревенских мест, то и там постепенно будут построены эффективные процедуры безналичного денежного оборота.
К сожалению, основная масса работающих ныне на рынке банков не умеет это делать. Но какие, как говорится, наши годы. Со временем придут умелые банки и по всей России построят современные технологии безналичного денежного обращения.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Владимир, простите это Вы город Сочи деревенским местом считаете?
Я сделал акцент на том, что даже в Сочи карточками пользоваться негде.
И как говорят торговцы отдавать вам банкирам 2.5% от выручки это мягко говоря "слишком". У Вас в ИнБанке комиссия за эквайринг какая?
И о каких эффективных процедурах Вы говорите?
Ваш банк может и продвинутый, но простите но вы представлены от силы в 4х городах и то в миллионниках. Нету вас ни в одной деревне и в ближайшие годы вы там вряд ли появитесь. Это Вам на мой взгляд невыгодно и неинтересно. А присутствует там только.... (ну Вы и сами знаете кто)
А пока "счеты" это основное торговое оборудование в магазинчиках на удаленных территориях и вы банкиры вряд ли что-то с этим в бижайшее время сможете (захотите) поделать
Елена Снимщикова  (роман123)
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Наблюдаю отрадную картину, как бабульки пенсию снимают в банкоматах и то потому что, наверно, очередь на почте стоять не охота. Но все же привыкают. В нашем Никольском Тосненского р-на два отд.Сбербанка и два банкомата. Один сейчас на ремонте. Есть еще банкоматы на 2-х заводах. Я к тому что деньги не всегда снимешь, а расплачиваться картой можно только в 3-х маг-"7-Я" Жаль что нет банкомата Балт.банка. На отдыхе мне повезло больше. В Москве сидела долго на пересадке и все кафе и магазинчики принимали оплату картой. Повсеместное внедрение безденежной системы очень долгая история и нереальная. А вот значительно расширить повсеместно возможность пользоваться пласт.картой это здорово, полезно и более реально.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Елена а в Москве Вы на пересадке где долго сидели?
В Шереметьеве, Домодедове или на Ленинградском, Ярославском?
В аэропортах действительно нет проблем рассчитаться картой, а вот на вокзалах не особо и разбежишься. Даже в Москве
Елена Снимщикова  (роман123)
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Очень неудобный получился перелет Санкт-П.-Москва-Хургада и обратно тоже через Москву. В столицу прилетела в 23часа в Домодедово, а вылет в Хургаду из Шереметьево в 16 час. следующего дня. Обратно - в Шереметьево в20 час., а на Питер из Домодедово в 7 утра. Вот и выручали кафешки и магазинчики - все принимали карты, даже газетные киоски. А вот скоро поеду в Москву поездом на 1 день и будет возможность оценить "карточный" сервис и на вокзале и в самом городе. Кстати билет на самолет заказывала по интернету и расплачивалась картой - вот действительно удобно -все не выходя из дома!
Шарухин Антон  (toshik80)
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На сайте РЖД билет можно купить уже прямо сейчас. И в поезд пустят без вопросов. В этом РЖД от авиакомпаний не отличается.
А вот на вокзалах с карточкой не разбежишся в магазинчиках тоже.
На всей комсомольской площади только новый супермаркет "Билла" (вместо рамстора) карточки принимает ну и универмаг Московский
Елена Снимщикова  (роман123)
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Спасибо за информацию. Надеюсь банкоматы Балт.Банка есть в Москве.
Михаил Павличенко  (Mixerr)
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"Продажная статистика говорит о другом
НАФИ: большинство держателей карт используют их для снятия наличных в банкоматах "
Ну и что? А если статистика будет говорить, что соотношение 50/50? Что из этого следует? Современные деньги (которые бумажные и металлические) и так не содержат ценности. Раньше хоть монеты были из более-менее ценных металлов, а сейчас неизвестно из чего делают. Так что если безналичными будет удобнее пользоваться, но наличка уменьшится в разы.
Дмитрий Посников  (qDiamonDp)
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Средний и малый бизнес - вот тот сегмент, мотивировав который на "безнал" резко увеличим % расчета по последнему. Но к сожалению, на данный момент, 80%-ам моих знакомых, кто содержат небольшие фирмы, выгоднее пользоваться услугами инкассаторов. Связано это в большинстве в своем случаев с тем, что фирмы данного рода обслуживаются в банках регионального уровня, которые в свою очередь не могут пока себе позволить собственный процессинг по ряду причин. Отсюда берутся слегка пугающие ставки эквайринга. В то же время интенсивно вырастает кол-во потребителей, желающих расплатиться по карте одной из платежных систем (Чаще Visa Или MC). Вот и оказваются ИП и ООО на перепутье пойти в федералы или остаться в региональном...К тому же нововведения правительства по сокращению числа банков придавливают "регионников".
Мне слегка непонятно каким образом Россия должна быстро перейти на безналичный расчет, если при сложившейся обстановке, вектор пойдет сначала на централизацию денежных потоков, а затем уже на введение безналичного расчета. Ведь даже банк с собственным капиталом в 1 000 000 т.р. не всегда в состоянии поддерживать собственный процессинг, например, если он ведет активную корпоративную политику. Как всегда Церь-батюшка говорит - надо, а как надо это уже с гусями в сарае решайте! )))
Шарухин Антон  (toshik80)
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"Церь-батюшка говорит - надо, а как надо это уже с гусями в сарае решайте! ))) "
Очень эта фраза характеризует, то как ведет себя наш уважаемый "тандем". Запишу к себе в "копилку народной мудрости". Можно конечно и в "банковский словарь" да кнопки нужной как в форуме нету smile:(
Вадим Ларионов  (vadlar)
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За услугу наличия терминала оплаты пластиковыми картами наша организация оплачивает комиссию в 2,5 % от суммы операции. То есть за операцию в 100 000 рублей мы фактически на счёт получим 97500. А если добавить скидки по дисконтным картам, картина становится ещё печальнее )
2igor  (2igor)
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Живу в Екатеринбурге. Карты принимают почти везде. Легче сказать, где не принимают:
1. В общественном транспорте, такси
2. Киосках - на остановках, роспечати, овощных
3. На рынках частные торговцы
4. В некоторых больницах
5. В некоторых маленьких магазинах
Но это в Екатеринбурге с населением 1,3 млн. Понятно, что в маленьких городах положение хуже. Надо смотреть макропоказатели. В США доля налички в денежной массе 2%. В России 25%. В связи с этим отказ от наличного обращения в России - чистой воды маниловщина
Шарухин Антон  (toshik80)
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2igor спасибо за Ваше мнение.
Я живу в г.Северодвинске (город в 35 км от Архангельска) Население порядка 200 тыс.чел.
Имею несколько карточек разных банков. И по большей части расплачиваюсь ими.
Большие сетевые магазины почти все принимают карты. Разного рода отделы в крупных торговых центрах их также принимают.
Не принимают в общественном транспорте, на рынках, в больницах в мелких магазинах, т.е. ситуация практически схожая.
Я хотел обратить внимание, скорее не на удаленные территории, а на достаточно крупный город - столицу Олимпиады 2014 и на то, что ситуация там значительно хуже, чем в наших с Вами городах.
Банкиры много красивых слов говорят, а на самом деле ситуация куда печальнее чем они рассказывают. И что самое плохое: за последние год-два очень мало что изменилось
Александр Червов  (Alex_Chervov)
#
Для общественного транспорта действует Е-карта, которую может приобрести каждый
Clu Cla  (claclu)
#
Самое смешное, что я недавно был поражен уровнем приема карт в Тульской области. Добило меня то, что картой у меня вполне получилось расплатиться в малюсенькой аптеке в городе районного значения (т.е. даже не в самой Туле), причем я не стал свидетелем спектакля "ходють тут всякие, а мы не знаем как эти хредитки совать и куда", а фармацевт (провизор?) взяла карту, достала из недр прилавка сберовский терминал (не разглядел, но, по-моему, беспроводной, я полагаю, на GPRS), который секунд через 10 уже печатал чек...
Одно я могу сказать точно - ИМХО в Тульской области охват торговых точек картами намного выше, чем даже в Москве, причем огромная заслуга в этом именно у Сбера - практически везде эквайером выступает он...
Шарухин Антон  (toshik80)
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Cla Clu очень интересное наблюдение. Значит есть где-то оазисы прогресса.
У нас кстати во многих аптеках терминалы стоят, и ни разу не видел, чтобы провизоры не умели с ними обращаться.
А Вы где-то наблюдали описанный Вами спектакль?
Clu Cla  (claclu)
#
Оное было в городке под названием Венев в Тульской области. Аптеку, разумеется, не помню, но точно не сетевая (не Ригла/36.6), а какая-то "обычная".
В том же Веневе в "центре" (настолько, насколько это понятие применимо к городу, который можно проехать насквозь минут за 5-10) есть пара продуктовых магазинов - тоже принимаются карты. Меня это немало удивило, т.к. у меня недалеко оттуда дача и бываю я там довольно часто, но в прошлом году такого "благополучия" не было.

EDITED: Сорри, может быть, не так понял вопроса. Если про спектакль "а как пользоваться картой", то частенько такое приходится видеть даже в Москве, особенно в несильно проходных местах. А еще есть одно место (магазинчик в бизнес-центре), где вот уже, наверно, полгода терминал для карт "не работает по техническим причинам" smile:))) Не думаю, что за столько времени их при желании нельзя было бы устранить smile:)
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