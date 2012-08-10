Значит, от наличных отказаться предлагаете...

Не так давно здесь в блогах было озвучено, что достопочтенная страна Швеция собирается отказаться от использования наличных денег на своей территории. А также было озвучено, что г-н Греф очень жаждет сделать то же самое и в России.
А что же самом деле...
А на самом деле Россия - это не только Москва и область. Существует большое количество удаленных территорий. Немало их и в Архангельской области, где мне довелось проживать и работать. Но поскольку у нас если что внедряют, то всех чешут под одну гребенку, и возникают очень интересные результаты таких внедрений.
Например, во всех государственных бюджетных учреждениях вводят зарплатные проекты. Благое дело? Да ничего плохого в этом нет, но, как всегда, есть нюансы. Ведь госучреждения располагаются не только в крупных городах, но и на удаленных территориях. Например, есть дом-интернат. Расположен он в деревеньке, в 20 км от райцентра. А я с ними работаю. Как-то приехал к ним и решил (такой умный) заглянуть в местный магазин. И расплатиться кредитной картой..... Мне в ответ вместо банковского терминала счеты показали и сказали, что другого кассового оборудования у них не имеется. Я спрашиваю в учреждении: "У вас же зарплата на карточки идет, вы ими хоть как-то пользуетесь?" А в ответ: "Конечно, пользуемся. Снаряжаем курьера в райцентр, даем ему карты и пин-коды, а он за 20 км едет и нам денежку наличными привозит".
Вот такой вот результат внедрения. Ну ладно с удаленными территориями... Берем вариант поближе.
Так как отдохнуть в теплом месте охота, а загранпаспорта по причине жуткой занятости оформить не вышло, то покатили мы поближе к столице "Олимпиады-2014".
Надо отдать должное "РЖД". Электронный билет на сайте оплатили кредиткой без каких-либо вопросов. И на вокзале нас посадили в вагон с электронным билетом на руках тоже без вопросов.
Ну а по приезде выясняется, что карточками пользоваться просто негде. Ни в одной мини-гостинице карточки не принимают, ни в одном продуктовом магазине нету карточных терминалов. Причем ладно мелкие лавочки, где минералку покупаешь. В супермаркетах "Магнит", которые есть почти в каждом населенном пункте вокруг Сочи, расплатиться можно только наличными. Я уже не говорю про рынки, про продавцов кваса и т.п. Даже салон МТС продает свою продукцию только за наличные. Ах да!!! Когда мы туда зашли и попросили МТС-модем, нам было сказано, что нету таких в наличии. Отличился в этом плане "Связной": там и МТС-модем оказался, и оплатили мы его по карте.
Разачаровала и "РЖД". Оказывается, купить билет на электричку, расплатившись картой, невозможно. Возможно только оплатить услуги аэроэкспресса "Сочи - аэропорт Адлер"
Ах да! Зашли в самом Сочи в пару модных бутиков: "Чемоданное настроение" и "Боско" (в районе Морского вокзала). И там ждало такое же разочарование.
А когда ехали по Курортному проспекту или по ул. Горького (соединяет курортный проспект с вокзалом), то банковских офисов насчитали штук 15. Это и Траст, и Юникредит, и ОТП, и ВТБ 24, СвязьБанк, ну и еще ряд местных банков. Банкоматы везде стоят. А РАССЧИТАТЬСЯ КАРТОЙ НЕЛЬЗЯ!!!!
Плохо работаете, господа банкиры. Никому из вас никак не удается убедить "Магнит" перейти на карты. Я уж не говорю про мелких лавочников.
Так что планы г-на Грефа - это чистой воды утопия, по крайней мере, как говорит наш премьер-министр, "в ближайшей исторической перспективе".
Комментарии 25
12 лет точно просуществует, так как в 2018 Владимир Владимирович имеет возможность
снова стать президентом и мы его благополучно выберем (дай бог ему здоровья)
Однако должен заметить: Банкиры наши в облаках витают и особенно г-н Греф.
Универсальную электронную карту запустить не могут, а от наличных давайте откажемся.
Порадовало меня недавно Министерство здравоохранения Архангельской области. Я все думал почему они отчетность от подведомственных учреждений в виде екселевских файлов принимают, а оказывается они входят в положение учреждений в которых до сих пор бух.учет ведется вручную (я все про удаленные территории) Не везде оказывается компьютеры есть.
А зарплатные проекты внедряют без разбору...
НАФИ: большинство держателей карт используют их для снятия наличных в банкоматах
http://www.plusworld.ru/daily/page1_23581.php
Тоже жаба душит комиссию за эквайринг 2% отдавать.
У нас кстати по коммуналке парадокс какой-то.
Местный энергосбыт есть как получатель платежей практически во всех интернет банках
А родственная ему структура ОАО "ТГК-2" отсутствует повсеместно. Поэтому коммунальные в кредит и в грейс это пока тоже утопия
И почтовые марки, и денежные купюры со временем станут лишь нумизматической ценностью. Наличный денежный оборот удорожает банковское обслуживание многократно (кассы пересчета, инкассация, вооруженная охрана, хранилища, укрепленность касс...).
Что касается деревенских мест, то и там постепенно будут построены эффективные процедуры безналичного денежного оборота.
К сожалению, основная масса работающих ныне на рынке банков не умеет это делать. Но какие, как говорится, наши годы. Со временем придут умелые банки и по всей России построят современные технологии безналичного денежного обращения.
Я сделал акцент на том, что даже в Сочи карточками пользоваться негде.
И как говорят торговцы отдавать вам банкирам 2.5% от выручки это мягко говоря "слишком". У Вас в ИнБанке комиссия за эквайринг какая?
И о каких эффективных процедурах Вы говорите?
Ваш банк может и продвинутый, но простите но вы представлены от силы в 4х городах и то в миллионниках. Нету вас ни в одной деревне и в ближайшие годы вы там вряд ли появитесь. Это Вам на мой взгляд невыгодно и неинтересно. А присутствует там только.... (ну Вы и сами знаете кто)
А пока "счеты" это основное торговое оборудование в магазинчиках на удаленных территориях и вы банкиры вряд ли что-то с этим в бижайшее время сможете (захотите) поделать
В Шереметьеве, Домодедове или на Ленинградском, Ярославском?
В аэропортах действительно нет проблем рассчитаться картой, а вот на вокзалах не особо и разбежишься. Даже в Москве
А вот на вокзалах с карточкой не разбежишся в магазинчиках тоже.
На всей комсомольской площади только новый супермаркет "Билла" (вместо рамстора) карточки принимает ну и универмаг Московский
НАФИ: большинство держателей карт используют их для снятия наличных в банкоматах "
Ну и что? А если статистика будет говорить, что соотношение 50/50? Что из этого следует? Современные деньги (которые бумажные и металлические) и так не содержат ценности. Раньше хоть монеты были из более-менее ценных металлов, а сейчас неизвестно из чего делают. Так что если безналичными будет удобнее пользоваться, но наличка уменьшится в разы.
Мне слегка непонятно каким образом Россия должна быстро перейти на безналичный расчет, если при сложившейся обстановке, вектор пойдет сначала на централизацию денежных потоков, а затем уже на введение безналичного расчета. Ведь даже банк с собственным капиталом в 1 000 000 т.р. не всегда в состоянии поддерживать собственный процессинг, например, если он ведет активную корпоративную политику. Как всегда Церь-батюшка говорит - надо, а как надо это уже с гусями в сарае решайте! )))
Очень эта фраза характеризует, то как ведет себя наш уважаемый "тандем". Запишу к себе в "копилку народной мудрости". Можно конечно и в "банковский словарь" да кнопки нужной как в форуме нету
1. В общественном транспорте, такси
2. Киосках - на остановках, роспечати, овощных
3. На рынках частные торговцы
4. В некоторых больницах
5. В некоторых маленьких магазинах
Но это в Екатеринбурге с населением 1,3 млн. Понятно, что в маленьких городах положение хуже. Надо смотреть макропоказатели. В США доля налички в денежной массе 2%. В России 25%. В связи с этим отказ от наличного обращения в России - чистой воды маниловщина
Я живу в г.Северодвинске (город в 35 км от Архангельска) Население порядка 200 тыс.чел.
Имею несколько карточек разных банков. И по большей части расплачиваюсь ими.
Большие сетевые магазины почти все принимают карты. Разного рода отделы в крупных торговых центрах их также принимают.
Не принимают в общественном транспорте, на рынках, в больницах в мелких магазинах, т.е. ситуация практически схожая.
Я хотел обратить внимание, скорее не на удаленные территории, а на достаточно крупный город - столицу Олимпиады 2014 и на то, что ситуация там значительно хуже, чем в наших с Вами городах.
Банкиры много красивых слов говорят, а на самом деле ситуация куда печальнее чем они рассказывают. И что самое плохое: за последние год-два очень мало что изменилось
Одно я могу сказать точно - ИМХО в Тульской области охват торговых точек картами намного выше, чем даже в Москве, причем огромная заслуга в этом именно у Сбера - практически везде эквайером выступает он...
У нас кстати во многих аптеках терминалы стоят, и ни разу не видел, чтобы провизоры не умели с ними обращаться.
А Вы где-то наблюдали описанный Вами спектакль?
В том же Веневе в "центре" (настолько, насколько это понятие применимо к городу, который можно проехать насквозь минут за 5-10) есть пара продуктовых магазинов - тоже принимаются карты. Меня это немало удивило, т.к. у меня недалеко оттуда дача и бываю я там довольно часто, но в прошлом году такого "благополучия" не было.
EDITED: Сорри, может быть, не так понял вопроса. Если про спектакль "а как пользоваться картой", то частенько такое приходится видеть даже в Москве, особенно в несильно проходных местах. А еще есть одно место (магазинчик в бизнес-центре), где вот уже, наверно, полгода терминал для карт "не работает по техническим причинам" )) Не думаю, что за столько времени их при желании нельзя было бы устранить
http://svar.ucoz.comhttp://asku-skachat.ucoz.ru
http://svar.ucoz.comhttp://insects.ucoz.ru/
Познавательный материал, больше информации сможете найти на вышеуказанных сайтах, заранее спасибо =)