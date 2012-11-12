СберБизнесОнлайн - тест-драйв или как мы Виктора Степаныча вспоминали

Добрый день всемПо роду своей деятельности вот уже неделю помогаю народу перейти на это "чудо инженерной мысли".Модераторы возможно обвинят меня в неполиткорректности, но ИМХО это определение по заслугам.В свое время целых два выходных ползал по сайтам банков и искал что-то приемлемое для себя в первую очередь по цене. И нашел в конце концов вполне себе почти бесплатный Авангард. Как потом выяснилось еще и самый клиентоориентированный и технологичный по версии этого портала. И работаю с ним два года. Поэтому уж извините представители Сбера, но сравнивать Вас буду с Авангардом. Полагаю, что Авангард ИБ можно взять как за некий эталон, так как не так давно он был достаточно высоко оценен экспертами и мои впечатления с ними сходятся.И так.... бухгалтерия состоящая из двух тётенек в возрасте 48-50 лет в которой ведутся две ОООшки и одна ИПшка.Соответственно Уважаемый Сбер выдал три папки с бумагами пин-кодами и флешками на все три конторы.Вставляем флешку и начинаем. Открывается обычное "виндосовское" окно с содержимым флешки. Сидим и читаем что с этим делать. Сказано щелкните по TLSAPP.EXE. Нет такого файла. Своим умом дохожу может быть START.EXE запустить. Ура заработало! Щас представители Сбера скажут, что нефиг автозапуск с флешек отключать, но простите пускать "хламидиоз" с других флешек через автозапуск в компьютер тоже неохота.Вместе с флешкой на каждую ОООшку выдали две бумаги с логинами руководителя и глав.буха. И прислали две СМСки с паролями. Но не все так просто!!!Сначала нужно ввести один из ПИН-кодов флешки. В случае успеха этого мероприятия нужно выбрать два варианта запуска "Сбербанк бизнес онлайн" или "Сбербанк корпорация". А далее (в следующем окне) ввести свой логин с бумаги и пароль с СМСки, который тут же надо сменить. И если Вы это проделали в первый раз, то надо пройти еще 4 шага сделать запрос на сертификат ключей отправит его в банк и распечатать в 3хэкземплярах открытый ключ ЭЦП и открытый ключ шифрования, подписать его и отправить в банк. После чего Сбер это дело активирует и СББОЛом можно будет наконец пользоваться. Причем бумаги нужно распечатать на руководителя, на глав.буха на все три конторы. Целых 15 листов бумаги. Зашел я под ПИНом №1 под глав.бухом запросил сертификат, вышел. Щас думаю зайду под директором и то же самое сделаю. Не тут то было. Под одним ПИНом может войти только один пользователь, а другой пользователь должен входить под другим пином.В банке выдают флешку с ЭЦП, при тебе распечатывают открытые ключи ЭЦП и ты тут же их подписываешь. После чего можешь пользоваться интернет банком на полную катушку.Открываем www.avangard.ru. Жмем большую кнопку "Вход в ИБ" попадаем на https страницу. ОДИН РАЗ вводим логин и пароль которые передаются на бумаге в составе пакета документов при открытии счета. И все... мы внутри ИБ. С любого компьютера могу посмотреть, что на счетах делается, а флешка нужна только при подписании документов. Т.е. бухгалтерия готовит документы загружает их в ИБ звонит руководителю, а тот находясь где угодно с флешкой их подписывает, после чего бухгалтерия их отправляет.Вы не перемудрили ли А?Зачем вводить сначала ПИН флешки, потом логин и пароль?Зачем заставлять пользователя менять пароль сразу же при первом входе? Может быть выбор все-таки оставить? Ну выдал Авангард мне абракадабровый пароль. Дак я его запомнил и до сих по пользуюсь.Ну почему за одно посещение нельзя выдать флешки с активированными сертификатами, чтобы не заставлять тётенек мучиться с оформлением запросов на них.Зачем заставлять пользователя думать "корпорация" у него или нет? Неужели нельзя это у себя в Сбере внутри настроить в зависимости от организации которая обратилась.Я уже не говорю про то что можно и "куками" пользоваться и имена пользователей запоминать и в дальнейшем предлагать выборА при загрузке из 1С почему нельзя было зафиксировать настройку файла с которого загружаются платежки? Ну ведь было же это в обычном клиент-банке. Тетеньки под 50 лет в этих путях еле еле разбираются.Например хочу выйти из гл.буха и зайти под директором. Нажимаю на "Выход". Оказываюсь в окне ввода логина и пароля пользователя. Щас думаю введу логин директора и продалжу. Не тут-то было. "не тот ПИН используете идите на страницу токена". Выхожу на страницу с вводами ПИНа через раз ошибка обращения к серверу возникает. Закрываю IE снова запускаю TLSAPP.EXE (START.EXE). В ответ "не удается запустить сервис DLWAPP (или как-то так)" Чтобы это преодолеть нужно вынуть флешку и обратно вставить.Уважаемые товарищи из Сбера, а Вы знаете, что USB порт не выдерживает более 5000 вставляний/выниманий. А конторы три и флешки тоже три!!!Ну и регулярно выскакивают ошибки и система тормозит в самых неожиданных местах.А если на 5 минут зазеваться, то тебя выкинет по таймауту. И опять флешку вынуть/вставить, TLSAPP, пин-код, "тормоза", логин парольМы только начали, а тетеньки уже схватились за голову. Как запомнить столько ПИНов, логинов, паролей? Долго думали как сделать, чтобы файлы 1c_to_kl.txt быстро и без проблем находить. Ну создал им папку где есть три подпапки с названиями контор. Говорю "Нажимаете загрузить, потом просто выбираете нужную папку и из нее файл". Слава богу что СББОЛ запоминает то место откуда файл в предыдущем сеансе брали.Мы только начали....to be continued дамы и господа