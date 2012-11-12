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СберБизнесОнлайн - тест-драйв или как мы Виктора Степаныча вспоминали

12.11.2012 18:41 8 4 103 просмотра
Добрый день всем
По роду своей деятельности вот уже неделю помогаю народу перейти на это "чудо инженерной мысли".
Модераторы возможно обвинят меня в неполиткорректности, но ИМХО это определение по заслугам.
В свое время целых два выходных ползал по сайтам банков и искал что-то приемлемое для себя в первую очередь по цене. И нашел в конце концов вполне себе почти бесплатный Авангард. Как потом выяснилось еще и самый клиентоориентированный и технологичный по версии этого портала. И работаю с ним два года. Поэтому уж извините представители Сбера, но сравнивать Вас буду с Авангардом. Полагаю, что Авангард ИБ можно взять как за некий эталон, так как не так давно он был достаточно высоко оценен экспертами и мои впечатления с ними сходятся.

И так.... бухгалтерия состоящая из двух тётенек в возрасте 48-50 лет в которой ведутся две ОООшки и одна ИПшка.
Соответственно Уважаемый Сбер выдал три папки с бумагами пин-кодами и флешками на все три конторы.

Запуск в сбере
Вставляем флешку и начинаем. Открывается обычное "виндосовское" окно с содержимым флешки. Сидим и читаем что с этим делать. Сказано щелкните по TLSAPP.EXE. Нет такого файла. Своим умом дохожу может быть START.EXE запустить. Ура заработало! Щас представители Сбера скажут, что нефиг автозапуск с флешек отключать, но простите пускать "хламидиоз" с других флешек через автозапуск в компьютер тоже неохота.
Вместе с флешкой на каждую ОООшку выдали две бумаги с логинами руководителя и глав.буха. И прислали две СМСки с паролями. Но не все так просто!!!
Сначала нужно ввести один из ПИН-кодов флешки. В случае успеха этого мероприятия нужно выбрать два варианта запуска "Сбербанк бизнес онлайн" или "Сбербанк корпорация". А далее (в следующем окне) ввести свой логин с бумаги и пароль с СМСки, который тут же надо сменить. И если Вы это проделали в первый раз, то надо пройти еще 4 шага сделать запрос на сертификат ключей отправит его в банк и распечатать в 3х smile:o экземплярах открытый ключ ЭЦП и открытый ключ шифрования, подписать его и отправить в банк. После чего Сбер это дело активирует и СББОЛом можно будет наконец пользоваться. Причем бумаги нужно распечатать на руководителя, на глав.буха на все три конторы. Целых 15 листов бумаги. Зашел я под ПИНом №1 под глав.бухом запросил сертификат, вышел. Щас думаю зайду под директором и то же самое сделаю. Не тут то было. Под одним ПИНом может войти только один пользователь, а другой пользователь должен входить под другим пином. smile:o

Запуск в Авангарде.
В банке выдают флешку с ЭЦП, при тебе распечатывают открытые ключи ЭЦП и ты тут же их подписываешь. После чего можешь пользоваться интернет банком на полную катушку.
Открываем www.avangard.ru. Жмем большую кнопку "Вход в ИБ" попадаем на https страницу. ОДИН РАЗ вводим логин и пароль которые передаются на бумаге в составе пакета документов при открытии счета. И все... мы внутри ИБ. С любого компьютера могу посмотреть, что на счетах делается, а флешка нужна только при подписании документов. Т.е. бухгалтерия готовит документы загружает их в ИБ звонит руководителю, а тот находясь где угодно с флешкой их подписывает, после чего бухгалтерия их отправляет.

Уважаемые представители Сбера?
Вы не перемудрили ли А?
1) Зачем вводить сначала ПИН флешки, потом логин и пароль?
2) Зачем заставлять пользователя менять пароль сразу же при первом входе? Может быть выбор все-таки оставить? Ну выдал Авангард мне абракадабровый пароль. Дак я его запомнил и до сих по пользуюсь.
3) Ну почему за одно посещение нельзя выдать флешки с активированными сертификатами, чтобы не заставлять тётенек мучиться с оформлением запросов на них.
4) Зачем заставлять пользователя думать "корпорация" у него или нет? Неужели нельзя это у себя в Сбере внутри настроить в зависимости от организации которая обратилась.
5) Я уже не говорю про то что можно и "куками" пользоваться и имена пользователей запоминать и в дальнейшем предлагать выбор
6) А при загрузке из 1С почему нельзя было зафиксировать настройку файла с которого загружаются платежки? Ну ведь было же это в обычном клиент-банке. Тетеньки под 50 лет в этих путях еле еле разбираются.
Ну и обычные Сберовские глюки.
Например хочу выйти из гл.буха и зайти под директором. Нажимаю на "Выход". Оказываюсь в окне ввода логина и пароля пользователя. Щас думаю введу логин директора и продалжу. Не тут-то было. "не тот ПИН используете идите на страницу токена". Выхожу на страницу с вводами ПИНа через раз ошибка обращения к серверу возникает. Закрываю IE снова запускаю TLSAPP.EXE (START.EXE). В ответ "не удается запустить сервис DLWAPP (или как-то так)" Чтобы это преодолеть нужно вынуть флешку и обратно вставить.
Уважаемые товарищи из Сбера, а Вы знаете, что USB порт не выдерживает более 5000 вставляний/выниманий. А конторы три и флешки тоже три!!!
Ну и регулярно выскакивают ошибки и система тормозит в самых неожиданных местах.
А если на 5 минут зазеваться, то тебя выкинет по таймауту. И опять флешку вынуть/вставить, TLSAPP, пин-код, "тормоза", логин пароль

P.S. Мы только начали, а тетеньки уже схватились за голову. Как запомнить столько ПИНов, логинов, паролей? Долго думали как сделать, чтобы файлы 1c_to_kl.txt быстро и без проблем находить. Ну создал им папку где есть три подпапки с названиями контор. Говорю "Нажимаете загрузить, потом просто выбираете нужную папку и из нее файл". Слава богу что СББОЛ запоминает то место откуда файл в предыдущем сеансе брали.

Мы только начали....
to be continued дамы и господа

Комментарии 8

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
С большим нетерпением буду ждать продолжения.
Всё толково расписано. Мои личные выводы совпадают с автором. (хоть я и не IT-офта.. как правильно? ... офтальмолог? ВО!)

Одно не понял - про какого Степаныча вспоминали? Неужели про "самого красноречивого"?
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Семен Семеныч рад слышать smile:)
Виктор Степаныч у нас пока в стране один. "Хотели как лучше, а получилось......" вот именно автора этой фразы и вспоминали.
Возникает ощущение, что силами Великих Умов Сбербанк сначала создает Слонов, а потом долго и героически учит их танцевать.
Ну ведь можно посмотреть "а как у других", посадить тетенек, запустить бета-версию. Но судя по всему Великие Умы очень далеки от народа
r24al  (r24al)
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Мне для запуска пришлось звонить суппорту, который долго играл в пинг-понг, перенаправляя меня, а потом все же удалось запустить... еа ноуте стояла Вин7 х64... а ПО отказывалось стартовать
Да и инструкция не совпадала с файлами и картинками...
со сберовскими поделками уже лет 10 сталкиваюсь и ничего у них не меняется...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Семен Семенович Горбунков (он же Семен Семенович) писал 12.11.2012 20:28 #
С большим нетерпением буду ждать продолжения.

Ну, и где же ОНО? smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Семен Семеныч, руки не доходят. Просто некогда...
Но мы работаем, и тетеньки работают. Там все очень весело. С мыслями соберусь обязательно напишу.
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