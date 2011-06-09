Популярные сообщения

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Гарегин Тосунян 09.06.2011 13:24 tosunyan
Правомерны ли комиссии?
Вознаграждение банка за пользование банковским кредитом традиционно складывается из двух частей – годовой процентной ставки и комиссий. Сегодня банки либо постепенно отказываются от взимания комиссий по кредитному договору, либо существенно сокращают их количество, переходя к практике согласования единого вознаграждения за пользование кредитом. Но, кажется, от них сегодня хотят гораздо большего – полного отказа от взимания комиссий. Правомерно ли? Читать далее
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Гарегин Тосунян 31.05.2011 17:13 tosunyan
224-ФЗ: обращение к В.В.Путину
Не скрою, что отдельные положения Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вызывают сегодня определённое беспокойство банковского сообщества. Читать далее
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Гарегин Тосунян 28.04.2011 17:10 tosunyan
Первоочередные задачи банкизации
Банкизация страны, о которой АРБ говорит с 2006-го года, не есть какая-то отвлечённая от реальных нужд страны цель, достижение которой нужно одним банкам, – ровно наоборот: банки развиваются для экономики и ради наращивания социально-экономических показателей всей страны, всего общества. Перед законодателями, Банком России и другими регуляторами сегодня стоит множество принципиально разноуровневых задач по совершенствованию банковской сферы, среди которых первоочередными являются, на мой взгляд, следующие: Читать далее
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Гарегин Тосунян 28.04.2011 17:08 tosunyan
Взвешенные ориентиры для снижения ставки
Желание Банка России двигать рынок в сторону снижения процентных ставок по кредитам и депозитам позитивно и достойно всяческой поддержки. Однако для реализации этого желания следует, на мой взгляд, отказаться от сегодняшней системы усредненных ориентиров по депозитной ставке первых десяти банков, и перейти к более логичному способу. В качестве ориентира для 1-ой сотни банков вывести среднюю ставку по 1-ой, аналогично - среднюю по 2-ой для 2-ой, и так далее. Тогда, если средняя ставка второй сотни будет много выше среднего показателя для первой сотни, нужно предложить банкам второй сотни в течение года сократить это разрыв, и аналогичное предложение сформулировать для каждой последующей сотни банков, ориентируя их на среднюю ставку предыдущей сотни. Такая система даст возможность более сбалансированного, чем сегодня, движения к снижению процентной ставки.
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Гарегин Тосунян 01.04.2011 17:08 tosunyan
Консолидация усилий требует деликатности
Вопрос о том, объединятся ли две банковские ассоциации – Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков «Россия» – задают сегодня многие. Сама идея консолидации усилий возражений у меня сомнений не вызывает, однако консолидация усилий требует особой взвешенности и тонкости, я бы сказал – деликатности. Неслучайно обсуждение этой темы продолжается уже несколько лет. Идти навстречу друг другу следует аккуратно, никому ничего не навязывая.
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Гарегин Тосунян 21.02.2011 09:59 tosunyan
Где искать новые точки роста?
Текущий момент характеризуется для банковского сектора тем, что финансовые власти сворачивают антикризисные меры. Эти меры не были одолжением банковской системе, а действиями, направленными на предотвращение коллапса всей экономики страны: с банками, «дышащими на ладан», экономика была бы обречена. Читать далее
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Гарегин Тосунян 16.02.2011 15:31 tosunyan
Финансовые власти прислушиваются к мнению банковского сообщества
Начало года обнадёживает: 28 января Консультативный совет (КС) АРБ заседал у вице-премьера, министра финансов РФ Алексея Кудрина. Мы говорили о восстановлении справедливой конкуренции в банковской сфере, способах повышения капитализации банков, сокращении операционных издержек. Затронули, конечно, и проблемы налогообложения. Читать далее
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Гарегин Тосунян 08.02.2011 12:59 tosunyan
Уважаемые коллеги, пользователи портала Banki.ru,
Мысли, которыми я готов поделиться с вами, прежде всего будут касаться банковской сферы, но не только её… Каждый из нас соприкасается с экономикой каждый день. Больше и глубже всех – профессионалы, работники финансовой сферы. Меньше – рядовые граждане, нуждающиеся в достоверной информации о состоянии экономики, от которого напрямую зависит их личное благополучие. Располагая возможностью делиться с вами тем, что знаю , рассчитываю, что наше общение скоро войдёт в рабочее русло и станет полезным и для вас, и для меня. Гарегин Тосунян, Президент Ассоциации российских банков (АРБ)
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