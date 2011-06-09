Популярные сообщения

Гарегин Тосунян tosunyan Правомерны ли комиссии? Вознаграждение банка за пользование банковским кредитом традиционно складывается из двух частей – годовой процентной ставки и комиссий. Сегодня банки либо постепенно отказываются от взимания комиссий по кредитному договору, либо существенно сокращают их количество, переходя к практике согласования единого вознаграждения за пользование кредитом. Но, кажется, от них сегодня хотят гораздо большего – полного отказа от взимания комиссий. Правомерно ли? Читать далее 0

Гарегин Тосунян tosunyan Первоочередные задачи банкизации Банкизация страны, о которой АРБ говорит с 2006-го года, не есть какая-то отвлечённая от реальных нужд страны цель, достижение которой нужно одним банкам, – ровно наоборот: банки развиваются для экономики и ради наращивания социально-экономических показателей всей страны, всего общества. Перед законодателями, Банком России и другими регуляторами сегодня стоит множество принципиально разноуровневых задач по совершенствованию банковской сферы, среди которых первоочередными являются, на мой взгляд, следующие: Читать далее 0

Гарегин Тосунян tosunyan Взвешенные ориентиры для снижения ставки Желание Банка России двигать рынок в сторону снижения процентных ставок по кредитам и депозитам позитивно и достойно всяческой поддержки. Однако для реализации этого желания следует, на мой взгляд, отказаться от сегодняшней системы усредненных ориентиров по депозитной ставке первых десяти банков, и перейти к более логичному способу. В качестве ориентира для 1-ой сотни банков вывести среднюю ставку по 1-ой, аналогично - среднюю по 2-ой для 2-ой, и так далее. Тогда, если средняя ставка второй сотни будет много выше среднего показателя для первой сотни, нужно предложить банкам второй сотни в течение года сократить это разрыв, и аналогичное предложение сформулировать для каждой последующей сотни банков, ориентируя их на среднюю ставку предыдущей сотни. Такая система даст возможность более сбалансированного, чем сегодня, движения к снижению процентной ставки. 0

Гарегин Тосунян tosunyan Консолидация усилий требует деликатности Вопрос о том, объединятся ли две банковские ассоциации – Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков «Россия» – задают сегодня многие. Сама идея консолидации усилий возражений у меня сомнений не вызывает, однако консолидация усилий требует особой взвешенности и тонкости, я бы сказал – деликатности. Неслучайно обсуждение этой темы продолжается уже несколько лет. Идти навстречу друг другу следует аккуратно, никому ничего не навязывая. 0