Популярные сообщения

Гарегин Тосунян
09.06.2011 13:24
tosunyan
Правомерны ли комиссии?
Вознаграждение банка за пользование банковским кредитом традиционно складывается из двух частей – годовой процентной ставки и комиссий.
Сегодня банки либо постепенно отказываются от взимания комиссий по кредитному договору, либо существенно сокращают их количество, переходя к практике согласования единого вознаграждения за пользование кредитом. Но, кажется, от них сегодня хотят гораздо большего – полного отказа от взимания комиссий. Правомерно ли?
Читать далее
Гарегин Тосунян
31.05.2011 17:13
tosunyan
224-ФЗ: обращение к В.В.Путину
Не скрою, что отдельные положения Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вызывают сегодня определённое беспокойство банковского сообщества.
Читать далее
Гарегин Тосунян
28.04.2011 17:10
tosunyan
Первоочередные задачи банкизации
Банкизация страны, о которой АРБ говорит с 2006-го года, не есть какая-то отвлечённая от реальных нужд страны цель, достижение которой нужно одним банкам, – ровно наоборот: банки развиваются для экономики и ради наращивания социально-экономических показателей всей страны, всего общества.
Перед законодателями, Банком России и другими регуляторами сегодня стоит множество принципиально разноуровневых задач по совершенствованию банковской сферы, среди которых первоочередными являются, на мой взгляд, следующие:
Читать далее
Гарегин Тосунян
28.04.2011 17:08
tosunyan
Взвешенные ориентиры для снижения ставки
Желание Банка России двигать рынок в сторону снижения процентных ставок по кредитам и депозитам позитивно и достойно всяческой поддержки.
Однако для реализации этого желания следует, на мой взгляд, отказаться от сегодняшней системы усредненных ориентиров по депозитной ставке первых десяти банков, и перейти к более логичному способу.
В качестве ориентира для 1-ой сотни банков вывести среднюю ставку по 1-ой, аналогично - среднюю по 2-ой для 2-ой, и так далее.
Тогда, если средняя ставка второй сотни будет много выше среднего показателя для первой сотни, нужно предложить банкам второй сотни в течение года сократить это разрыв, и аналогичное предложение сформулировать для каждой последующей сотни банков, ориентируя их на среднюю ставку предыдущей сотни.
Такая система даст возможность более сбалансированного, чем сегодня, движения к снижению процентной ставки.
Гарегин Тосунян
01.04.2011 17:08
tosunyan
Консолидация усилий требует деликатности
Вопрос о том, объединятся ли две банковские ассоциации – Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков «Россия» – задают сегодня многие.
Сама идея консолидации усилий возражений у меня сомнений не вызывает, однако консолидация усилий требует особой взвешенности и тонкости, я бы сказал – деликатности. Неслучайно обсуждение этой темы продолжается уже несколько лет.
Идти навстречу друг другу следует аккуратно, никому ничего не навязывая.
Гарегин Тосунян
21.02.2011 09:59
tosunyan
Где искать новые точки роста?
Текущий момент характеризуется для банковского сектора тем, что финансовые власти сворачивают антикризисные меры.
Эти меры не были одолжением банковской системе, а действиями, направленными на предотвращение коллапса всей экономики страны: с банками, «дышащими на ладан», экономика была бы обречена.
Читать далее
Гарегин Тосунян
16.02.2011 15:31
tosunyan
Финансовые власти прислушиваются к мнению банковского сообщества
Начало года обнадёживает: 28 января Консультативный совет (КС) АРБ заседал у вице-премьера, министра финансов РФ Алексея Кудрина. Мы говорили о восстановлении справедливой конкуренции в банковской сфере, способах повышения капитализации банков, сокращении операционных издержек.
Затронули, конечно, и проблемы налогообложения.
Читать далее
Гарегин Тосунян
08.02.2011 12:59
tosunyan
Уважаемые коллеги, пользователи портала Banki.ru,
Мысли, которыми я готов поделиться с вами, прежде всего будут касаться банковской сферы, но не только её…
Каждый из нас соприкасается с экономикой каждый день. Больше и глубже всех – профессионалы, работники финансовой сферы. Меньше – рядовые граждане, нуждающиеся в достоверной информации о состоянии экономики, от которого напрямую зависит их личное благополучие.
Располагая возможностью делиться с вами тем, что знаю , рассчитываю, что наше общение скоро войдёт в рабочее русло и станет полезным и для вас, и для меня.
Гарегин Тосунян,
Президент Ассоциации российских банков (АРБ)