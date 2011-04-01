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Консолидация усилий требует деликатности

01.04.2011 17:08 8 1 435 просмотров
Вопрос о том, объединятся ли две банковские ассоциации – Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков «Россия» – задают сегодня многие.
Сама идея консолидации усилий возражений у меня сомнений не вызывает, однако консолидация усилий требует особой взвешенности и тонкости, я бы сказал – деликатности. Неслучайно обсуждение этой темы продолжается уже несколько лет.
Идти навстречу друг другу следует аккуратно, никому ничего не навязывая.

Комментарии 8

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Думаю, возможное объединение порадовало бы рынок, но лично мне оно представляется пока с трудом - именно из-за деликатности вопроса. Все-таки лидеры ассоциаций привыкли быть лидерами.
Сергей Попов  (sonnert)
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совершенно точно! Это так же, как объединить бывшие союзные республики, лишив самостийности полтора десятка Президентов smile:)
А "рынок", на мой взгляд, воспримет это неоднозначно.
Гарегина Ашотовича до сих пор связывают с лидерством профсоюза крупнейших банков, 100 или того меньше. Остальные, в основном, группа Аксакова
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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При существующей тенденции консолидации сектора и экспансии госбанков через несколько лет останутся только ВЭБ, Сбербанк, РСХБ и, может быть, ВТБ. А зачем им ассоциации? И так друг с другом договорятся smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
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Цитата
С учетом уроков кризиса и опыта его преодоления Банк России намерен содействовать укреплению финансовой стабильности, в частности повышая требования к финансовой устойчивости и к управлению рисками кредитных организаций, способствуя дальнейшей консолидации и капитализации в банковском секторе

Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2011 год и период
2012 и 2013 годов
Максим, согласен с Вами, только это не "тенденция", в смысле - рыночная, а целенаправленная политика ЦБ.
Гарегин Ашотович может быть помнит, что в бытность президента Егорова (1998 год, если правильно помню, до августа) АРБ изменила подход в расчете взноса в Ассоциацию в пользу более крупных банков - Инкома, Менатепа, Токобанка, Мосбизнеса и т.п (царство им небесное)-так сразу возникли "центробежные тенденции". Мелкие убежали. Не хотлеось финансировать лоббизм крупняка. Задачи лоббизма у маленьких и у больших разные. Крупные пытаются отвоевать место в экономике России, а мелкие - кто в банковской отрасли, кто у себя в деревне smile:)
Как соединить эти интересы? Г.А. делает реверансы в сторону многочисленной мелкоты, но как удастся соблюсти интересы названной Вами четвёрки+Альфы+ГПБ с остальными, путающимися под колёсами?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Интересно, историю нашей банковской системы до 1998 года кто-нибудь в "школе" анализировал? Безудержная консолидация и укрупнение создает повышенные риски в банковской системе России, снижает ее диверсификацию и разрушает конкуренцию.
Сергей Попов  (sonnert)
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Максим, пользуясь случаем, приношу свои искренние извинения за резкий ответ на одну из Ваших статей на Банки.ру. После этой дискуссии я читал много, что Вы писали про сосуществование в системе банков с разным весом и стала более понятной Ваша позиция. И ещё Ваш стиль изложения - ирония или сарказм, которые не всегда видны при первом прочтении smile:)
А историю пишут или не пишут чаще те, кто в верхнем списке закапитализированности. "Империал" издавал книжки про банковское дело. И в обиходе народ, говоря "банки получили госпомощь, а не кредитуют..." имели в виду "те же самые" из лидеров АРБ. Они - в "Эксперте", в "Ведомостях", в ТВ -спасители банковской системы, а значит - и всех нас!
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Сама идея консолидации усилий возражений у меня сомнений не вызывает


Непонятно, почему для консолидации усилий, обязательно необходимо объединяться? Ежу понятно, что интересы крупного банка с госучастием существенно отличаются от интересов мелкого регионального банка, то есть после гипотетического объединения в новой ассоциации придётся создавать секции по интересам.
Гектор  (Гектор)
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В свое время писатель-фантаст и философ Станислав Лем написал очень интересную книгу под названием "Сумма технологий". Одна из центральных мыслей книги состоит в том, что как только биологический (и не только!) вид перестает развиваться, начинается увеличение размеров и массы, а затем - гибель. Укрупнение банков, которое сейчас происходит, и вытеснение частных банков с банковского поля, мне как клиенту крайне
невыгодны, поскольку уменьшают мои возможности для получения качественного обслуживания. Пока процесс еще не принял необратимого характера, но уже тревожно. Объединение двух ассоциаций с такими разными участниками - еще один шаг на пути уничтожения региональных банков.
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