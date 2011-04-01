Консолидация усилий требует деликатности

Вопрос о том, объединятся ли две банковские ассоциации – Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков «Россия» – задают сегодня многие.

Сама идея консолидации усилий возражений у меня сомнений не вызывает, однако консолидация усилий требует особой взвешенности и тонкости, я бы сказал – деликатности. Неслучайно обсуждение этой темы продолжается уже несколько лет.

Идти навстречу друг другу следует аккуратно, никому ничего не навязывая.

