Консолидация усилий требует деликатности

Вопрос о том, объединятся ли две банковские ассоциации – Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков «Россия» – задают сегодня многие.
Сама идея консолидации усилий возражений у меня сомнений не вызывает, однако консолидация усилий требует особой взвешенности и тонкости, я бы сказал – деликатности. Неслучайно обсуждение этой темы продолжается уже несколько лет.
Идти навстречу друг другу следует аккуратно, никому ничего не навязывая.
Комментарии 8
А "рынок", на мой взгляд, воспримет это неоднозначно.
Гарегина Ашотовича до сих пор связывают с лидерством профсоюза крупнейших банков, 100 или того меньше. Остальные, в основном, группа Аксакова
Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2011 год и период
2012 и 2013 годов
Максим, согласен с Вами, только это не "тенденция", в смысле - рыночная, а целенаправленная политика ЦБ.
Гарегин Ашотович может быть помнит, что в бытность президента Егорова (1998 год, если правильно помню, до августа) АРБ изменила подход в расчете взноса в Ассоциацию в пользу более крупных банков - Инкома, Менатепа, Токобанка, Мосбизнеса и т.п (царство им небесное)-так сразу возникли "центробежные тенденции". Мелкие убежали. Не хотлеось финансировать лоббизм крупняка. Задачи лоббизма у маленьких и у больших разные. Крупные пытаются отвоевать место в экономике России, а мелкие - кто в банковской отрасли, кто у себя в деревне
Как соединить эти интересы? Г.А. делает реверансы в сторону многочисленной мелкоты, но как удастся соблюсти интересы названной Вами четвёрки+Альфы+ГПБ с остальными, путающимися под колёсами?
А историю пишут или не пишут чаще те, кто в верхнем списке закапитализированности. "Империал" издавал книжки про банковское дело. И в обиходе народ, говоря "банки получили госпомощь, а не кредитуют..." имели в виду "те же самые" из лидеров АРБ. Они - в "Эксперте", в "Ведомостях", в ТВ -спасители банковской системы, а значит - и всех нас!
Непонятно, почему для консолидации усилий, обязательно необходимо объединяться? Ежу понятно, что интересы крупного банка с госучастием существенно отличаются от интересов мелкого регионального банка, то есть после гипотетического объединения в новой ассоциации придётся создавать секции по интересам.
невыгодны, поскольку уменьшают мои возможности для получения качественного обслуживания. Пока процесс еще не принял необратимого характера, но уже тревожно. Объединение двух ассоциаций с такими разными участниками - еще один шаг на пути уничтожения региональных банков.