Тихо и незаметно выложили обновление блогов

Встречайте обновлённый дизайн ленты сообщений в блоге автора и в ленте подписокЧто нового? Много всего. Многие изменения были сделаны ещё месяц назад, но только сейчас были слиты воедино и появились на свет.Итак, глобально теперь говорить "Мне нравится" не только сообщениям Блогов, но и в комментариях к сообщениям авторов, в Форуме, в Новостях, Служебном и Народном рейтингах, WikiБанке, эти действия также видны в Активности. И это начало, мы хотим дать возможность отмечать любой контент нашего сайта как понравившийся.Второе заметное изменение - это профиль. У тех, у кого блог есть, он уже такой же красивый, как шапка блога, у остальных станет таким вот-вот. Профиль изменился немного внешне, стала более читаемой информация о пользователе. И это только начало. До конца года мы планируем переработать профиль, сделать его более понятным, читаемым, удобным.Третье - обновлённый вид блога автора. Ранее то, что ему нравится и его же сообщения выглядели почти одинаково, что мешало смотреть, что же он пишет в блоге. Теперь стало понятнее, авторские сообщения видны полностью, другие - группируются по дням в строчками-информерами.Четвёртое. Лента подписок. Умеет "склеивать" все одинаковые сообщения, которые нравятся вашим подписчикам, чтобы не мусорить в ленте.Ну, и если по мелочам - то мы поправили некоторые неприятные моменты: уведомления в блогах (починили настройку и перенастроили шаблоны), горизонтальное меню блога-профиля убрали под шапку с фотографией, стало как-то понятнее, сама кликалка "нравится" стала понятнее отображать свои статусы, а ещё... ну, оставлю для интереса найти "пять отличий" самостоятельно...Чуть-чуть в Друзьях банков.ру облегчили вступление, немного причесали, чтобы новичкам стало проще начинать. По этому разделу заметное обновление будет через неделю.Люжка дёгтя: повылезали некоторые переделанные за прошедший месяц мелочи, например, справа "Самые обсуждаемые" снова стали за месяцНу или в форуме "Лайки" встали криво... Но это мелочи, их мы уже исправляем. Надеюсь, плюсов для вас будет больше