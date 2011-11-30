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Тихо и незаметно выложили обновление блогов

30.11.2011 16:59 23 1 996 просмотров
Встречайте обновлённый дизайн ленты сообщений в блоге автора и в ленте подписок smile:)

Что нового? Много всего. Многие изменения были сделаны ещё месяц назад, но только сейчас были слиты воедино и появились на свет.

Итак, глобально теперь говорить "Мне нравится" не только сообщениям Блогов, но и в комментариях к сообщениям авторов, в Форуме, в Новостях, Служебном и Народном рейтингах, WikiБанке, эти действия также видны в Активности. И это начало, мы хотим дать возможность отмечать любой контент нашего сайта как понравившийся.

Второе заметное изменение - это профиль. У тех, у кого блог есть, он уже такой же красивый, как шапка блога, у остальных станет таким вот-вот. Профиль изменился немного внешне, стала более читаемой информация о пользователе. И это только начало. До конца года мы планируем переработать профиль, сделать его более понятным, читаемым, удобным.

Третье - обновлённый вид блога автора. Ранее то, что ему нравится и его же сообщения выглядели почти одинаково, что мешало смотреть, что же он пишет в блоге. Теперь стало понятнее, авторские сообщения видны полностью, другие - группируются по дням в строчками-информерами.

Четвёртое. Лента подписок. Умеет "склеивать" все одинаковые сообщения, которые нравятся вашим подписчикам, чтобы не мусорить в ленте.

Ну, и если по мелочам - то мы поправили некоторые неприятные моменты: уведомления в блогах (починили настройку и перенастроили шаблоны), горизонтальное меню блога-профиля убрали под шапку с фотографией, стало как-то понятнее smile:), сама кликалка "нравится" стала понятнее отображать свои статусы, а ещё... ну, оставлю для интереса найти "пять отличий" самостоятельно...

Чуть-чуть в Друзьях банков.ру облегчили вступление, немного причесали, чтобы новичкам стало проще начинать. По этому разделу заметное обновление будет через неделю.

Люжка дёгтя: повылезали некоторые переделанные за прошедший месяц мелочи, например, справа "Самые обсуждаемые" снова стали за месяц smile:) Ну или в форуме "Лайки" встали криво... Но это мелочи, их мы уже исправляем. Надеюсь, плюсов для вас будет больше smile:)

Комментарии 23

user135773  (user135773)
#
главную страницу блогов перенесите на "новые сообщения"... пожалуйста)))
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
А еще у некоторых авторов (топ 5) вместо фотографий аватары встали... Я не вредная)
rebelion76  (rebelion76)
#
Раньше в профиле была информация о дате и времени последнего посещения. Это было удобно.
После обновления она пропала.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Да, скорость обновления зависит от настроек блогов... В четверг произойдёт обновление у всех. Я надеюсь smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Её красиво не успели доделать, и решали выложить пока без неё. А эта информация появится вот-вот, надеюсь уже завтра...
rebelion76  (rebelion76)
#
Ну хорошо бы если так.
rebelion76  (rebelion76)
#
Кстати возвращаясь к больной теме - подпискам.

Уведомления/Ответ на комментарий - галочка установлена.

Ни одного письма с комментариями из данной ветки не получил.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Алексей, спасибо за внесение изменений по ленте сообщений и по отметкам like, планировала просить Вас о необходимости данных изменений. Спасибо.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Значит, телепатируем правильно smile:) С предложениями - обращайтесь smile:)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
"и еще 2 человека отметили комментарий к блогу"
к сообщению =)
Першинг  (Першинг)
#
Интересно - а информация о дате регистрации, количестве сообщений, личных сообщений, дате последнего визита, количестве отзывов в НР.... Ну понимаете, о чём я. Когда читаю человека, мне важно - сегодня в 19.45 он зарегистрировался или в 2006 году.
Это появится? А репутация?
Профиль получился обезличенным. Важная информация не видна.
Ну и хочу спросить - есть ли ограничение на количество лайков и временной разрыв между ними?
Если есть - скажите, пожалуйста, цифирки. Чтобы пользоваться.
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
По лайкам ограничений нет. Профиль будет меняться сегодня-завтра, не переживайте.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А вот это стыдно было не поправить, на фоне всех грандиозностей, товарищи Повелители кода... smile:)
Цитата
Этот пользователь пока не проявил активностей на нашем сайте и не подписался ни на один блог, поэтому в его ленте пусто.

Мелочи упускаем, с них (на мой взгляд) и надо начинать...
Ну это я так... Побрюзжал маленько... smile:)
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Когда читаешь "У пользователя нет репутации", становится как-то не по себе smile:) Думаешь: что ж это за пользователь такой, без репутации-то. Лучше просто ничего не писать.
user135773  (user135773)
#
Алексей, Вы просматриваете сообщения на форуме в теме Блоги?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, да, Алексей, присоединяюсь к вопросу! А ещё в Друзьях Банки.ру!
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Андрей, помогите мне настроить подписки - я получаю какие-то миллионы сообщений из форума даже из тес тем, на которые добровольно не подписывался...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Периодически, да. Не так часто, как хотелось бы...
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