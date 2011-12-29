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Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты

29.12.2011 11:56 29 2 023 просмотра
Это, наверное, последнее предновогоднее заметное обновление. Оно хоть и небольшое, но затрагивает весь сайт.

Теперь при наведении на цифру в любом лайке или в идее банка показывается всплывашка со списком тех, кто также нажал на "палец вверх".

Можно начинать изучать наших единомышленников smile;)

Комментарии 29

Першинг  (Першинг)
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Протестировала. Здесь. Не вижу.
Першинг  (Першинг)
#
А себя что - не видно? Так получается?
Першинг  (Першинг)
#
А, вот появилось. Какое время "прописывания" информации?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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До обновления страницы. Сделать совсем "вживую" дорого по времени (есть много других срочных задач), поживём пока так, в большинстве случаев должно удовлетворять потребности в "кто же тут" в таком виде smile:)
Першинг  (Першинг)
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Это очень хорошо. А не подскажете примерное время обновления страницы?
Так, для эрудиции.
То, как плучилось - ИЗУМИТЕЛЬНО!
Респект и уважуха!
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Речь не об обновлении страницы smile:) вы сами когда её заново откроете - при следующем наведении на цифру подгрузится уже обновлённая выпадашка. У нас же цифры в лайках без обновления не меняются smile;) в том смысле, что пока у вас открыта страница и кто-то ещё лайкает, вы этого не видите. А потом ОПА! обновили - и новые цифры. Навели - и новая выпадашка smile:)
Helenelen  (Helenelen)
#
Здорово! Прямо как ВК smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Прямо как ВК

Чур меня, чур меня! smile:-D
Helenelen  (Helenelen)
#
Андрей, из социальных сетей нужно брать лучшее, а не худшее.
Худшего итак много. smile:)

Я, например, только лайк имела ввиду. Не знаю, что имели ввиду Вы.
А соц.сетей, правда, много развелось, вот сдесь с "чуром" готова согласиться. smile:)
Helenelen  (Helenelen)
#
*здесь

P.S. Еще бы редакция своих сообщений не помешала. А то так и придется жить с опечатками и ошибками smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Что написано пером - не вырубишь топором (с) smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Что написано клавиатурой, порой хочется либо снести, либо подредактировать, так что... smile:)
Helenelen  (Helenelen)
#
Придется смириться? smile:)
Ошибки надо исправлять, ведь есть корректоры разные, если пишешь от руки.
А уж в 21 век технологии до того дошли, что сразу выделяют ошибки, их раз и исправить можно, с помощью той же самой клавиатуры.
А то смотришь и удивляешься, что человек имел ввиду?

Приведу наглядный пример:
Ну опечатался человек, и написал вместо "3 точки" - "3 почки"... И понеслось...
А если вдруг кто-то ошибся и написал вместо "родина" - "уродина", то это ж вообще - опасное дело! Опечатался человек, а его, глядишь, и за оскорбление (а фактически за опечатку) накажут... в общем, плохо ему придется. smile:)

Алексей, а у Вас теперь лайки не работают! Как и у меня! (Я про лайки в постах).
Нас посетил какой-то вирус? smile:)
Helenelen  (Helenelen)
#
Я про лайки не в комментариях smile:)

Но я уже разобралась... Лайки становятся серыми, когда уже лайкнул понравившейся пост, поэтому второй раз лайкнуть не получится и поэтому он "сереет".
Соответственно, все свои лайки сразу серые.

Алексей, вопрос отпал. smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Протестил понравилось еще была у меня опция смайлы ставить и все было бы гуд. Надо было назвать тему " banki.ru срывает маски!"
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Ну уж как назвали так назвали smile:)

Смайлы появятся в январе, в удобной форме написания комментария с визуальным редактором.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Не получилось (это я про смайлик). Но вы поняли smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Потому что топы измельчали под новый год smile:) Всего за 7 лайков smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Объявляю флешмоб: каждый просматривающий тыкает лайку smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Лайку к посту, а не к предыдущему каменту:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну и пофлудить не забудьте, вам пустяк, Алексу рейтинг по кол-ву комментариев, а он мне, таки, должен будет smile:)
Luka Brazi  (F13xxl)
#
Всех с Новым Годом ! Щастья, Здоровья, Удачи, Исполнения задуманного всем !
@mike  (@mike)
#
С новым лайком, если уж в тему. Собственно, это и ответ на вопрос, как можно было бы озаглавить.

@.
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