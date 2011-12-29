Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты

Это, наверное, последнее предновогоднее заметное обновление. Оно хоть и небольшое, но затрагивает весь сайт.
Теперь при наведении на цифру в любом лайке или в идее банка показывается всплывашка со списком тех, кто также нажал на "палец вверх".
Можно начинать изучать наших единомышленников
Комментарии 29
Так, для эрудиции.
То, как плучилось - ИЗУМИТЕЛЬНО!
Респект и уважуха!
Чур меня, чур меня!
Худшего итак много.
Я, например, только лайк имела ввиду. Не знаю, что имели ввиду Вы.
А соц.сетей, правда, много развелось, вот сдесь с "чуром" готова согласиться.
P.S. Еще бы редакция своих сообщений не помешала. А то так и придется жить с опечатками и ошибками
Ошибки надо исправлять, ведь есть корректоры разные, если пишешь от руки.
А уж в 21 век технологии до того дошли, что сразу выделяют ошибки, их раз и исправить можно, с помощью той же самой клавиатуры.
А то смотришь и удивляешься, что человек имел ввиду?
Приведу наглядный пример:
Ну опечатался человек, и написал вместо "3 точки" - "3 почки"... И понеслось...
А если вдруг кто-то ошибся и написал вместо "родина" - "уродина", то это ж вообще - опасное дело! Опечатался человек, а его, глядишь, и за оскорбление (а фактически за опечатку) накажут... в общем, плохо ему придется.
Алексей, а у Вас теперь лайки не работают! Как и у меня! (Я про лайки в постах).
Нас посетил какой-то вирус?
Но я уже разобралась... Лайки становятся серыми, когда уже лайкнул понравившейся пост, поэтому второй раз лайкнуть не получится и поэтому он "сереет".
Соответственно, все свои лайки сразу серые.
Алексей, вопрос отпал.
Смайлы появятся в январе, в удобной форме написания комментария с визуальным редактором.
@.