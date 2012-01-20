Конкурс детского рисунка: дополнительная польза

Не думал, что получится такой заметный эффект, и очень порадовался, когда получил подтверждение.
Сейчас "пузомерка" сайта, которая видна в подвале в виде денежки с цифрой 6500, показывает так называемый "тематический индекс цитируемости" (тИЦ), который нужен для расположения сайта в рейтинге каталога Яндекса, а может, и ещё для чего-то
Нашел сервис, который помнит историю изменения этого тИЦ: http://www.b2seo.net/domain-history/banki.ru. Ощущения подтвердились: конкурс детского рисунка нарастил его почти 15% за 3 месяца - с 5800 до 6600.
Насколько это важно? Не знаю, но приятно получить неожидаемый побочный положительный эффект.
PS А может, мне это просто чудится, и Яндекс просто поменял алгоритм?
Комментарии 4
Смею напомнить. что за 3 месяца это не единственное событие.
Начиная с Дос-атаки и кончая новыми блогами с продвижением их в соцсетях. например, в Твиттере...