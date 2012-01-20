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Конкурс детского рисунка: дополнительная польза

20.01.2012 10:01 4 1 366 просмотров
Не думал, что получится такой заметный эффект, и очень порадовался, когда получил подтверждение.

Сейчас "пузомерка" сайта, которая видна в подвале в виде денежки с цифрой 6500, показывает так называемый "тематический индекс цитируемости" (тИЦ), который нужен для расположения сайта в рейтинге каталога Яндекса, а может, и ещё для чего-то smile;)

Нашел сервис, который помнит историю изменения этого тИЦ: http://www.b2seo.net/domain-history/banki.ru. Ощущения подтвердились: конкурс детского рисунка нарастил его почти 15% за 3 месяца - с 5800 до 6600.

Насколько это важно? Не знаю, но приятно получить неожидаемый побочный положительный эффект.

PS А может, мне это просто чудится, и Яндекс просто поменял алгоритм? smile;)

Комментарии 4

Першинг  (Першинг)
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Хорошая статистика. Вопрос - она относится только к той странице, где конкурс детского рисунка или к сайту в целом?
Смею напомнить. что за 3 месяца это не единственное событие.
Начиная с Дос-атаки и кончая новыми блогами с продвижением их в соцсетях. например, в Твиттере... smile:D
user135773  (user135773)
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Когда уже наступит тот день, когда Вы обгоните Банкира по популярности/цитируемости и пр.?
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