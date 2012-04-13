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Такие простые цифры

13.04.2012 11:25 15 4 099 просмотров
В пятницу, 13, выкладывается код из ветки номер 404, который писал человек, отсутствующий до вторника smile:) Разве это не повод для оптимизма?

Обновлённая лента новостей, ты прекрасна, мы ждём тебя smile8)

PS На следующей недели лента обрастёт рубрикатором, но это уже другая история...

Комментарии 15

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
То есть новости будут отображаться, но ответ будет не 200, а 404? smile:D

А вообще непонятно как арест тамлиеров в пятницу 13, да еще не принимаемый всерьез историками, повлиял на суеверия ...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Про арест не знаю, но фильм-ужастик про эту дату доставляет smile;)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Тут дело такое... Не поймёшь пока не увидишь, а не увидишь пока не пообедаешь smile:) Скоро будет!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Что хотел спросить: заголовок на вкладке браузера не громковат? smile:)
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Ну да. Только теперь в блогах нельзя пост лайкнуть.)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Неужели ничего не сломали? smile;) (тьфу-тьфу)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
С блокировкой рекламы классно смотрится. smile:) А так ничего, нарядненько - молодцы
К  (shlomo_chavez)
#
Тридцать новостных пунктов умещается на одной обновленной страничке. Сколько раньше было, пятьдесят?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
http://morrozmsk.livejournal.com/34706.html smile:)

И какая разница - сколько было? Через пару месяцев мы и не вспомним об этом, а потом увидев в веб-архиве стай вариант - ужаснёмся... Ссылка выше ровно про это.
К  (shlomo_chavez)
#
Разница все же есть. Непривычно первое время будет, со стороны пользователя для беглого просмотра-поиска "зацепивших" новостей уйдет больше времени, ну и хоть маленько увеличится расход электроэнергии smile:D
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