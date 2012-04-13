Такие простые цифры

В пятницу, 13, выкладывается код из ветки номер 404, который писал человек, отсутствующий до вторника Разве это не повод для оптимизма?
Обновлённая лента новостей, ты прекрасна, мы ждём тебя
PS На следующей недели лента обрастёт рубрикатором, но это уже другая история...
Комментарии 15
А вообще непонятно как арест тамлиеров в пятницу 13, да еще не принимаемый всерьез историками, повлиял на суеверия ...
"Новости России" не смущает?
И какая разница - сколько было? Через пару месяцев мы и не вспомним об этом, а потом увидев в веб-архиве стай вариант - ужаснёмся... Ссылка выше ровно про это.