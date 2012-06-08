Самый что ни на есть инсайд...

Надо же как-то оправдывать название блога
На одной из досок сотрудники визуализировали все проекты, которые сейчас разрабатываются (начиная от процесса проектирования).
Замечательно масштабная картина, решил её сфоткать и выложить. Названия таки скрыл, дабы не выдавать тайных планов компании Итого 28 строк:
Комментарии 9
(нудно растягивая слова): А вот у меня на IE не получается посмотреть кто лайкнул пост. Так задумано, да?)
Про лайки посмотрим на след. неделе, с заходом в гости
1) http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=52001&MID=1632897#message1632897
Невозможно выделить мышкой кусок текста (к примеру, для цитирования). Это происходит в новостях, в блогах, и даже в правилах сайта. Когда я раньше объявлял кому-то замечание, я копипастил пункт правил. Теперь, увы - только руками. Проблеме уже месяц.
2) http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=52001&MID=1651350#message1651350
Если хочешь поставить в блог текст с тегом IMG - все, капут, все форматирование текста едет (без тега все нормально). Филипп периодически спрашивает - что-то ты давно в блоги не писал. Даже не знаю, что ему в следующий раз ответить. Готовый пост уже неделю лежит, ждет.
А когда одна из этих строчек ликвидируется, вместо нее можно еще одну написать, о которой еще не писал в "Неточности". Вот набрал я щас этот комментарий. А потом, к примеру, раздумал его отправлять (ну мало ли, написал в личке). Так вот - если после этого я зайду, к примеру, в Викибанк, или в Друзья банка, или в любой другой блог, или даже в комментирование новостей (даже пусть неделя пройдет) - этот текст, как чертик из табакерки, тут же выскочит у меня в поле для ввода комментария! Забавно, конечно, в новостях комментарии из блогов видеть.
А редактор - он такой, умный да. Что написано - не потеряется И не забудется пока не отправится...
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