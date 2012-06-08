Вход
Профиль Блог Лента Активность

Самый что ни на есть инсайд...

08.06.2012 15:36 9 1 786 просмотров
Надо же как-то оправдывать название блога smile:)

На одной из досок сотрудники визуализировали все проекты, которые сейчас разрабатываются (начиная от процесса проектирования).

Замечательно масштабная картина, решил её сфоткать и выложить. Названия таки скрыл, дабы не выдавать тайных планов компании smile:) Итого 28 строк:

Комментарии 9

Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Текучка - прекрасная строка)
(нудно растягивая слова): А вот у меня на IE не получается посмотреть кто лайкнул пост. Так задумано, да?)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Текучка - это такие 7 букв, которых отвлекают и нахлобучивают похлеще всего остального smile:)

Про лайки посмотрим на след. неделе, с заходом в гости smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Алексей, очень хотелось бы знать, на каких строчках на этой бумажке находятся две вещи.
1) http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=52001&MID=1632897#message1632897
Невозможно выделить мышкой кусок текста (к примеру, для цитирования). Это происходит в новостях, в блогах, и даже в правилах сайта. Когда я раньше объявлял кому-то замечание, я копипастил пункт правил. Теперь, увы - только руками. Проблеме уже месяц.
2) http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=52001&MID=1651350#message1651350
Если хочешь поставить в блог текст с тегом IMG - все, капут, все форматирование текста едет (без тега все нормально). Филипп периодически спрашивает - что-то ты давно в блоги не писал. Даже не знаю, что ему в следующий раз ответить. Готовый пост уже неделю лежит, ждет.
smile:)

А когда одна из этих строчек ликвидируется, вместо нее можно еще одну написать, о которой еще не писал в "Неточности". Вот набрал я щас этот комментарий. А потом, к примеру, раздумал его отправлять (ну мало ли, написал в личке). Так вот - если после этого я зайду, к примеру, в Викибанк, или в Друзья банка, или в любой другой блог, или даже в комментирование новостей (даже пусть неделя пройдет) - этот текст, как чертик из табакерки, тут же выскочит у меня в поле для ввода комментария! Забавно, конечно, в новостях комментарии из блогов видеть.
smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Игорь, там - проекты, а вы описываете задачи поддержки, это разные вещи smile:) По вашим задачам (ошибкам) - они стоят в очередь на обработку. На следующей неделе поправятся, не волгуйтесь.

А редактор - он такой, умный да. Что написано - не потеряется smile:) И не забудется smile:) пока не отправится...
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Не-а. Вот сейчас я зашел в ленту новостей - и у меня в поле ввода торчит отзыв в НР, который я написал позавчера. О! - думаю, дай-ка я это Алексею отпишу. Ну и что? То же самое. Даже раздумывал секунду - не откомментить ли мне сюда уже размещенным отзывом. Решил не издеваться.
smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Копирование в новостях и блогах починилось, а в правилах форума - нет. Сейчас, чтобы написать формулировку замечания со ссылкой на пункт правил, приходится выделять всю страницу Ctrl-A, копировать в блокнот, там выискивать нужное и снова его копировать.
Пожалейте модераторов smile:)
Василий Чепцов  (vasilio)
#
Не так давно доска с проектами пережила апгрейд и теперь выглядит так:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения