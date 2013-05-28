Популярные сообщения

Представьте себе ситуацию, вы направляетесь из Риги в Москву на своем авто и доезжаете до границы с Белоруссией (400 с лишним км). Вы везете в своем багажнике «РОДНЫЕ» от машины - зимнюю резину и диски. Но таможня вас не пропускает, мол, нельзя, «не положено» ввозить такой багаж. Что делать?! К сожалению, выбора у вас не будет, кроме как разворачиваться и рулить обратно, освобождаться от неугодного багажа!!! Как говорится у нас в стране - «больше без всех известных нам вариантов»(((( Что это?! - абсурд, издевательство или закон такой???? Доколе не известный!!! А как же официальное заявление , декларирование ввозимого???? – Увы, тоже нет((( Что же тогда?!? Весело сказать :«Спасибо, приятно познакомиться, нам делать больше нечего и мы лучше в другой раз заедем, товарищи таможенники?!»

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