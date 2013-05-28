Популярные сообщения

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Екатерина Протопопова 28.05.2013 15:05 protopopova
Могут ли инвесторы зарабатывать на недвижимости?
Валюты, драгоценные металлы, недвижимость, ценные бумаги- инвестор находится в постоянной работе, диверсифицируя или комбинируя активы в своем портфеле. Читать далее
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Екатерина Протопопова 10.04.2013 21:51 protopopova
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Екатерина Протопопова 03.03.2013 20:54 protopopova
ФИнансовые эксперты друг другу рознь
Владимир Левченко не вошел в рейтинг самых цитируемых финансовых экспертов по версии «Медиалогии». Впрочем, «цитируемость» анализируемых консалтинговым агентством экспертов напрямую зависит не столько от уровня "доверия" к ним со стороны аудитории, сколько от мобильности PR –отделов компаний которым они служат, а так же от общей коммуникабельности обоих сторон. Читать далее
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Екатерина Протопопова 01.03.2013 18:15 protopopova
Реальный мир в социальных сетях
Развивающийся мир с большим энтузиазмом погрузился в новую цифровую эру. Мобильные технологии и социальные сети изменили медиа. Сеть стала основным ориентиром нашего поколения - поколения миллениума, поколение Стива Джобса и Марка Цукерберга. Сегодня социальные сети –это «сверхобитаемый» остров породивший «сверхчеловека»- думающего, пишущего, призывающего и действующего. Читать далее
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Екатерина Протопопова 29.01.2013 09:08 protopopova
Эксперты для финансиста
Какую роль играют эксперты, занимая почетное место между трейдерами и рынками капитала? Чему инвестора может научить эксперт, когда все риски и ответственность за принятые решения все-равно остаются за первым? Не эти ли вопросы остаются без ответа, когда мы спешим в погоде за знаниями? Читать далее
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Екатерина Протопопова 21.12.2012 00:18 protopopova
Социально-личное или интимное во всеуслышание
О том, что целый мир не только вокруг, но и внутри каждого, в наше время совсем не новость. Винтик или вселенная, тигр или страус, большой или маленький –та роль, которую мы сами публично «надеваем». Мой личный вопрос к каждому кто прочтет, зачем вы свой личный вопрос перекладываете на правительство? Когда власть была легитимна? Когда журналисты и мудрецы писали об этом? Может быть, когда правил Бог или Боги, впрочем, не страдаем ли мы предвзятостью, если называем рассказ, написанный на глиняной табличке 5 тысяч лет назад, мифом, а изложенное в Книге Бытия 2500 лет назад, реальными фактами? Читать далее
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Екатерина Протопопова 04.12.2012 00:00 protopopova
Григорий Бегларян о главных торговых секретах Баффета и самых влиятельных семей мира в 2013-м году
Где можно встретить Григория Бегларяна вне телевизионного и радио эфиров? Читать далее
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Екатерина Протопопова 05.03.2012 22:46 protopopova
Митинги в Москве не площадка для рекламы
вот интересно, столько форматов и площадок для рекламы вокруг, у каждой своя цена и тайминг выхода, но каждая уже прижилась и стала привычной, причем, применительно ко всем каналам коммуникации.... А сегодня не за деньги человека в фирменной амуниции видят миллионы. Все даром, полный inclusive на главных площадках столицы - Пушкинская площадь, Лубянка... Впрочем, прозорливее опытных маркетологов из разных производств оказались обычные люди оперативно "смекнувшие" ))))- "Курсовые и дипломы", "открытки своими руками", "частный сыщик" и другие единицы- одиночки прошли аттестацию на предприимчивость. А ведь "доходчивости", и правда, не учат бизнес-школы и университеты). Что еще более интересно, работает сильная эмоциональная привязка)- день эмоциональный, люди отчаянны и как нельзя внимательны) День после выборов запомнят многие, а вместе с ним и составляющие элементы, вот например, милая девочка в белой шапочке как символ свободы с табличкой-" Читать далее
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Екатерина Протопопова 22.04.2011 12:24 protopopova
Королевская свадьба стала самым мощным рекламным «коньком» для прозорливых производителей Британии
Начиная от крупных производителей и заканчивая дистрибьюторами и мелкими продавцами стейков и пицц – все Британское Королевство решило заработать на главной свадьбе 2011 года. Идея, положенная в основу маркетинга стала событийной и не потребовала больших умственных затрат и производственных изобретений, а лишь коснулась качества ее исполнения. Конечно, такая огромная возможность для мелких предпринимателей заработать бывает далеко не каждый день), и они стараются не упустить свой шанс,цепляясь обеими руками. Однако,возможно, и не с таким воодушевлением, как 30 лет назад, когда была свадьба Дианы и принца Чарльза.Тогда поступления от торжества составили около 5 млн долларов по нынешнему курсу. Читать далее
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Екатерина Протопопова 08.04.2011 12:37 protopopova
Таможенный беспредел
Представьте себе ситуацию, вы направляетесь из Риги в Москву на своем авто и доезжаете до границы с Белоруссией (400 с лишним км). Вы везете в своем багажнике «РОДНЫЕ» от машины - зимнюю резину и диски. Но таможня вас не пропускает, мол, нельзя, «не положено» ввозить такой багаж. Что делать?! К сожалению, выбора у вас не будет, кроме как разворачиваться и рулить обратно, освобождаться от неугодного багажа!!! Как говорится у нас в стране - «больше без всех известных нам вариантов»(((( Что это?! - абсурд, издевательство или закон такой???? Доколе не известный!!! А как же официальное заявление , декларирование ввозимого???? – Увы, тоже нет((( Что же тогда?!? Весело сказать :«Спасибо, приятно познакомиться, нам делать больше нечего и мы лучше в другой раз заедем, товарищи таможенники?!»
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Екатерина Протопопова 25.02.2011 11:47 protopopova
У финансового кризиса человеческое лицо
Негативные последствия, такие как насилие, социальная изоляция и постоянное отсутствие уверенности в завтрашнем дне соотносятся с первыми симптома психического расстройства. С последним столкнулись все люди планеты Земля, за исключением, отдельных островков «небытия» где-то на мировой карте… Из этого не следует, что все мы психи или наоборот, многие из нас имеют железную нервную систему, все зависит от того, в какой степени кризис коснулся отдельно каждого из нас, ведь определенное количество людей сумело на нем и здорово обогатиться). Впрочем, рано еще делать выводы и ставить черту под последствиями МФК. Читать далее
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Екатерина Протопопова 04.02.2011 11:04 protopopova
Налоговый парадокс
Налоги на дождь, на снег и даже на воздух бывают не только в мультиках) Импульсивные решения принца Лимона из «Приключений Чиполлино», Джанни Родари были вовсе не плодом фантазии автора. Впрочем, в мировой истории встречались и такие примеры, по сравнению с которыми, сказки выглядят не столь юмористично, как трагично) Правительства федеральные и местные, региональные и областные стремились задейсвовать свои полномочия, что называется "по полной". Для этого вводились дополнительные налоги, которые могли бы значительно пополнить бюджет. И если определенная "дань" государству хоть как-то оправданна,бывало(-ает)многие налоги «придумывались», что называется «из воздуха». Давайте вспомним кое-какие примеры самых парадоксальные видов налогов в истории Читать далее
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Екатерина Протопопова 26.01.2011 11:53 protopopova
Социальная реклама: страшно откровенно
Большинство социальной рекламы в Сети и на улицах наших городов иначе как тревожной назвать нельзя. Точнее, тревожной является не сама реклама, а то, к чему она апеллирует… Социальная реклама - яркая и броская, шокирующая и холодящая кровь – показывает все мнимые прелести нашей жизни. И делает это страшно откровенно. Ну а по сути, как же еще должна выглядеть социальная реклама, призванная тягаться с нашим безразличием и с коммерческой рекламой конкурентов по общественному воспитанию? Читать далее
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Екатерина Протопопова 21.01.2011 18:23 protopopova
Экстремальный маркетинг – Гениальный маркетинг
Дорогие друзья! Последнее время все чаще отмечаю в себе страсть к смелому, захватывающему, а иногда, «убойному» экстрим маркетингу! А ведь и правда, наступила эра Маркетинга, гениального маркетинга. Можно часами говорить о его капризах , выраженных в меж брендовых войнах и причудах, выливающихся в вирусную болезнь, захватывающую Сеть. А посмотрите на мировые бренды с их наследием и многолетней историей, которыми они так гордятся. С каким усердием они трансформируются в угоду меняющемуся времени!?! Читать далее
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Екатерина Протопопова 09.12.2010 17:10 protopopova
Лицом к детям
С одним из пользователей banki.ru вышли сегодня на не очень приятную тему, связанную с вопросом нравственности и морали. Детей и государства, детей и помощи, детей и совести…. Цитата: «Сейчас читал одну газету , так там реклама ГаЗПРОМА на весь разворот -Энергия для планеты , а на другой странице маленькая статейка про дом малютки, где живут отказники , в котором, в холода отключили электроэнергию за неуплату... Читать далее
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Екатерина Протопопова 07.12.2010 11:44 protopopova
Количество, перешедшее в качество, оставляет желать большего
Дорогие друзья! Вот интересно, что для вас сегодня реклама ?! Такая явная, имиджевая реклама?! Реклама уже стала неотъемлемой частью нашей жизни, важным звеном в информационной цепочке, поступающим отовсюду. Современный человек, человек искушенный, привык фильтровать такое обилие информации и после любования широтой красок отставлять в явном недоверии (по крайней мере, я так делаю). Для меня реклама уже давно стала только искусством: хорошим и плохим, профессиональным и дилетантским. Читать далее
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Екатерина Протопопова 03.12.2010 10:52 protopopova
Какое ЧУДО новая жизнь!
Несколько дней назад я стала счастливее...... Стала замечать жизнь и наблюдать «за ней» по – новому….. Ощущая, ощупывая и познавая. Точно так же, как делает это моя племянница, появившаяся на СВЕТ два дня назад Что несет новая жизнь в семью, в дом, в мир? – ЧУДО! Читать далее
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Екатерина Протопопова 25.10.2010 23:17 protopopova
Медиакухня кипит день ото дня. Кто-то готовит, кто-то потребляет, но все возле одного котла….
Медиакухня кипит день ото дня. Кто-то готовит, кто-то потребляет, но все возле одного котла…. Последний, в свою очередь, бедный, уже взрывается, от всего того, что в нем производится, достается, расфасовывается в нарядные упаковки и разносится по столам наших домов, НО все ли с легкостью потребляется под «фирменным» соусом и оправданно ожиданиям поваров и затратам владельцев бизнесов?! Читать далее
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Екатерина Протопопова 30.08.2010 23:59 protopopova
Счастье?!- это Я?
Жизнь, она без остановки…..А в чем есть я?! В том, что создаю, или в том, что делает меня?! В том, что приносит ежесекундные эмоции, или то, что оцениваю эмоционально?! Как бы там не было, всему есть предел – the end. Но об этом мы, современные «индивиды», думаем по стольку- поскольку..конечно, мы умрем когда –нибудь, когда придет время))))а пока, жизнь никто "не останавливал". А что делает вашу жизнь счастливой сейчас?! Конкретно сегодня, конкретно тогда, когда цейтнот на работе, когда голову утром не успел помыть)))) Когда "она" идет...тот-топ...))) Читать далее
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Екатерина Протопопова 25.08.2010 23:18 protopopova
«Женщина как акционерное общество». И вы тоже так считаете?!
Хотелось бы мне найти за кем авторство данной теории, для понимания того, откуда ноги растут) В любом случае, интересно посмотреть на интерпретацию женской сущности в экономическую категорию (материал приведен ниже) Мужчины, ваша работа! А вы сами - то в это верите?! Или мысли с делом все же расходятся)) Почему я так категорична в предположениях?! Потому что те, кто оценивают женщину как предмет интерьера, либо (как описано ниже) – акционерное общество – неодушевленный субъект - несчастные люди((( А душу девичью куда вы дели?! – в road-show дэнс клубах утопили?)))))) Читать далее
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Екатерина Протопопова 20.08.2010 23:44 protopopova
Trendy clab, а по- русски - трэндИ не о чем*
Вот для чего сегодня создается столько бизнес-клубов? Чтобы собрать бизнес - сообщество и продать доступ к нему какому-нибудь спонсору-рекламодателю, либо, свои продукты/услуги по социальной цепочке продвинуть? Ок, любые проекты нужно монетизировать, НО зачем дешевые завлекаловки устраивать?! Пусть, меня включат в черный список недобросовестные «шоу» - организаторы, дабы избежать нелестной критики, меня это не огорчит))- просто не приглашайте! Давайте начнем экономить время друг друга))) Читать далее
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Екатерина Протопопова 16.08.2010 11:53 protopopova
Все снова начать сначала и целой Вселенной мало!
Мой пост из той категории, когда человека захватывают мысли о том, как сделать так, чтобы будние дни доставляли удовольствие и были насыщены эмоциями, дело и то, что мы понимаем под творчеством и самореализацией приносили удовлетворение и внутреннее спокойствие… Я не часто обращаюсь к подобной житейской философии, потому что не отношусь к категории таких людей, которые ставят эксперименты, меняют образы и схемы своей жизни, привычки. До блеска отрабатывать выбранные сценарии- характерное проявление моего постоянства. Впрочем, бывает и так, что динамика теряется, а статика, застывание начинают выбивать из равновесия… Читать далее
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Екатерина Протопопова 20.07.2010 16:50 protopopova
Берегите нервы! Аккуратно пишите посты)
В сетевой жизни существует масса соблазнов, один из которых - ведение собственного блога. С одной стороны, отличный способ показать себя и хорошая возможность создать блог максимально персонифицированный под собственное «Я», яркий и запоминающийся. Но иногда, приходится «тереть» написанное, а следы замести не так то просто, особенно человеку публичному, особенно в масштабах Сети. Вот например, Рамзан Кадыров завел дневник в ЖЖ. 25 июня Кадыров написал две записи, но одна из них уже исчезла. Читать далее
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Екатерина Протопопова 19.07.2010 17:16 protopopova
Получила «по заслугам»(
Красивые выходные….. В субботу- свадьба и двухчасовая прогулка по паркам и улицам изнывающим от солнечного зноя. Слегка такой «поджаренный» Romantic) В воскресенье- гул моторов болидов «Формулы 1» поглощаемых криками болельщиков, огибающими плотными массами «сердце» столицы- стены кремля и атмосфера места в прямом смысле слова «под сильным градусом»….. И уже сегодня, повышенная температура, сильная головная боль с тошнотой, резкая адинамия и шаткая походка Киборг-Лунатика перегруженного витамином D Читать далее
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Екатерина Протопопова 14.07.2010 11:36 protopopova
Интернет! Интернет! Отпусти в Интранет на Banki.ru :)
Месяц назад коллега из Independent Media «вышла» в разведку и позвонила мне, озадаченная вопросом того, с каким Интернет-бизнесом готовит сделку Финам, и случаем, не с нашим ли ресурсом? Мне, конечно, эта мысль понравилась, но все-таки пришлось ее расстроить. Впрочем, услышанная информация произвела на меня интригующий эффект. Начались ставки…В основном, под «подозрение» знакомых медиа- менеджеров попадали разные тематические финансовые площадки…. Но я в большей степени тяготела в сторону узкопрофельных сервисных порталов посвященных форексу и трейдингу…Ведь что еще может быть интересно Финаму без лишней скромности обладающему самым влиятельным ресурсом в категории «Бизнес, экономика» в рейтинге Рамблер Топ 100? Неделю назад правда раскрылась... Читать далее
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