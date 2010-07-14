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Интернет! Интернет! Отпусти в Интранет на Banki.ru :)

14.07.2010 11:36 6 1 853 просмотра
Месяц назад коллега из Independent Media «вышла» в разведку и позвонила мне, озадаченная вопросом того, с каким Интернет-бизнесом готовит сделку Финам, и случаем, не с нашим ли ресурсом?
Мне, конечно, эта мысль понравилась, но все-таки пришлось ее расстроить. Впрочем, услышанная информация произвела на меня интригующий эффект. Начались ставки…В основном, под «подозрение» знакомых медиа- менеджеров попадали разные тематические финансовые площадки…. Но я в большей степени тяготела в сторону узкопрофельных сервисных порталов посвященных форексу и трейдингу…Ведь что еще может быть интересно Финаму без лишней скромности обладающему самым влиятельным ресурсом в категории «Бизнес, экономика» в рейтинге Рамблер Топ 100?
Неделю назад правда раскрылась... и ведь совсем не в том направлении «смотрели мои глаза»- состоялась сделка о вхождении в капитал информационного ресурса- Banki.ru, крупнейшего банковского ресурса российского Интернета.

Что остается добавить?! Как представителю медиа только отметить высокий профессиональный уровень компании и сплоченный дружный коллектив способный создавать и воплощать «правильные» и востребованные идеи, а теперь еще и новые проекты за развитием которых становится все интересней наблюдать.

Отступая от сказанного, от идей и бизнесов совершаю переход в коммуникационное пространство проекта Banki.ru где уже собралось множество авторов- банкиров, аналитиков, журналистов и критиков определяющих и формирующих социальную ткань проекта.

О чем хочу писать я в своем блоге? О том, о чем мечтает банкир, рассматривает аналитик, информирует журналист и разоблачает критик!

Ну, ВАМ уже понятно, обо всем и ни о чем)

Пора начинать? smile:)

Комментарии 6

CreditWay  (CreditWay)
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Ага.Пора.По порядку.
И о чем мечтает банкир ?

Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Екатерина,
приветсвую Вас в нашей блогосфере и жду ярких постов!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Спасибо за добрые слова. Для меня, кстати, большой загадкой осталось, как удалось обойтись без слива? Тем более, если IM о чем-то знал. А о том, что мы активно ищем инвестора, на рынке, по-моему, не слышал только глухой. Хотя, возможно, я и преувеличиваю.
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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Добрый день, Филипп!
очень приятно говорить "добрую" правду)
ой, сейчас очень многие проекты ищут инвестора, и мы, кстати, не исключение:-)
а Финам на самом деле информацию не разглашал, кроме той, что скоро совершат сделку с одним из ресурсов в Рунете, обошлись без полного слива, так...с интригой))))
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