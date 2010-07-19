Получила «по заслугам»(

Красивые выходные…..
В субботу- свадьба и двухчасовая прогулка по паркам и улицам изнывающим от солнечного зноя. Слегка такой «поджаренный» Romantic)
В воскресенье- гул моторов болидов «Формулы 1» поглощаемых криками болельщиков, огибающими плотными массами «сердце» столицы- стены кремля и атмосфера места в прямом смысле слова «под сильным градусом»…..
И уже сегодня, повышенная температура, сильная головная боль с тошнотой, резкая адинамия и шаткая походка Киборг-Лунатика перегруженного витамином D
Ах, как «в тему» вспоминается детский стишок:
Который уж июльский день
Из сводки свежих новостей
Летит на нас одно лишь слово:
“Рекорд жары побили снова!”
И спать бы целый душный день -
Такая одолела лень,
Но нет, никто не отменит
Нам жизнь за то, что так парит)))))
Вот! Нравится- не нравится- терпи теперь «красавица»
http://www.onlinedisk.ru/get_image.php?id=476639
Комментарии 7
и только вчера зрелище впечатляло, а уже сегодня физическое состояние отвращает и отравляет все краски....
так что- за ПРИРОДУ!