Получила «по заслугам»(

Красивые выходные…..В субботу- свадьба и двухчасовая прогулка по паркам и улицам изнывающим от солнечного зноя. Слегка такой «поджаренный» Romantic)В воскресенье- гул моторов болидов «Формулы 1» поглощаемых криками болельщиков, огибающими плотными массами «сердце» столицы- стены кремля и атмосфера места в прямом смысле слова «под сильным градусом»…..И уже сегодня, повышенная температура, сильная головная боль с тошнотой, резкая адинамия и шаткая походка Киборг-Лунатика перегруженного витамином DАх, как «в тему» вспоминается детский стишок:Который уж июльский деньИз сводки свежих новостейЛетит на нас одно лишь слово:“Рекорд жары побили снова!”И спать бы целый душный день -Такая одолела лень,Но нет, никто не отменитНам жизнь за то, что так парит)))))Вот! Нравится- не нравится- терпи теперь «красавица»