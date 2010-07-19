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Получила «по заслугам»(

19.07.2010 17:16 7 1 519 просмотров
Красивые выходные…..
В субботу- свадьба и двухчасовая прогулка по паркам и улицам изнывающим от солнечного зноя. Слегка такой «поджаренный» Romantic)
В воскресенье- гул моторов болидов «Формулы 1» поглощаемых криками болельщиков, огибающими плотными массами «сердце» столицы- стены кремля и атмосфера места в прямом смысле слова «под сильным градусом»…..
И уже сегодня, повышенная температура, сильная головная боль с тошнотой, резкая адинамия и шаткая походка Киборг-Лунатика перегруженного витамином D smile:nunu:
Ах, как «в тему» вспоминается детский стишок:
Который уж июльский день
Из сводки свежих новостей
Летит на нас одно лишь слово:
“Рекорд жары побили снова!”

И спать бы целый душный день -
Такая одолела лень,
Но нет, никто не отменит
Нам жизнь за то, что так парит)))))

Вот! Нравится- не нравится- терпи теперь «красавица»
http://www.onlinedisk.ru/get_image.php?id=476639

Комментарии 7

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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А мы с супругой от "Формулы 1" мужественно отказались. Интересно, конечно, но перспектива провести несколько часов на солнцепеке, сдобренном выхлопными газами, пугала. На природе лучше... smile:)
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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ох,ну Баттон, Петров и другие пилоты "Формулы", по моим прогнозам, вообще распрощались с парой-тройкой килограммов)))
и только вчера зрелище впечатляло, а уже сегодня физическое состояние отвращает и отравляет все краски....
так что- за ПРИРОДУ!
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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а я вот призадумалась в начале, стоит ли ставить такую картинку?!...Подумала, правда жизни, чего уж там))))хорошо передает эмоциональное состояние)))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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правильно я сделал, что не пошел на формулу смотреть. правда и за город тоже не поехал, ибо дачи нет. а вообще лучше очень жарко, чем холодно. думаю, так для большинства
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Прочитал пару лет назад в каком-то журнале, что в жару очень помогает локти под холодной водой подержать. Очень помогает и голова проходит. Попробуйте.
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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спасибо за совет) Попробовала- помогает) такая легкая перезагрузка получилась))))Теперь тоже всем "нуждающимся" рекомендую)
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