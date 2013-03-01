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Реальный мир в социальных сетях

01.03.2013 18:15 3 1 347 просмотров
Развивающийся мир с большим энтузиазмом погрузился в новую цифровую эру. Мобильные технологии и социальные сети изменили медиа. Сеть стала основным ориентиром нашего поколения - поколения миллениума, поколение Стива Джобса и Марка Цукерберга. Сегодня социальные сети –это «сверхобитаемый» остров породивший «сверхчеловека»- думающего, пишущего, призывающего и действующего.

Человека имеющего собственную позицию на происходящее в мире, в обществе, на работе и дома, человека «вкусившего» сладость от ее публичного выражения. Для такого индивида Twitter, Facebook и Livejournal – это механизм координации, инструмент демократии.

Интернет децентрализован — в нем нет первой и второй кнопки как в телевизоре, достаточно иметь аккаунт в социальных сетях. И вот, после долгих десятилетий общественного недовольства новые медиа, наконец, дали возможность противникам тоталитарного режима выражать свои взгляды, официально регистрировать свои сообщества и кооперировать свои действия. Последние два года показали, что преступления и нарушения прав граждан не остаются незамеченными. Социальные сети, не позволяя заглушать голос оппозиции, могут демонстрировать уровень революционных настроений в обществе, а вместе с новыми технологиями они являются отличным катализатором общественных перемен. Это одинаково убедительно доказывает как «арабская весна» прошлого года, так и освещение в микроблогах революции в Иране, когда протестующие сообщали друг другу и миру, что и где произошло. Впрочем, для других социальные сети- инструмент влияния и агитации. О том, какую роль сыграл Интернет в избрании Обамы на пост президента США, говорилось уже много. Достаточно вспомнить пять миллионов участников групп его поддержки в социальных сетях и на сайтах по обмену мультимедийными материалами. Думается, причина его успеха состоит в том, что он уловил тот факт, что наше поколение предпочитает слушать не сообщения политиков и компаний, обернутые в привлекательную упаковку, а лишенное предупреждений мнение простых людей. Основное оружие Обамы и его команды было связано с «мудростью толпы», что позволило ему не контролировать избирательную компанию, а скорее привлечь избирателей к ее созданию и реализации. Команда Обамы предложила его сторонникам правильные инструменты и превратила их в истинных адвокатов его идей. Таким образом, теоретически любой человек может выдвинуть мнение с определенной степенью авторитетности и тем самым повлиять на большие группы своих союзников. Известна история американской женщины Мишель Бахманн, которая выиграла выборы в Айове, обратившись лично к гражданам, и теперь баллотируется в президенты.
Применительно к российской действительности, на мой взгляд, в ближайшем будущем в России появятся новые лидеры, которые помимо продвижения своих ценностей заставят государство менять законы, контролировать чиновников и бизнес- монополистов и наказывать за нарушения прав граждан. Вокруг них легко и удобно сплачиваться, и в какой-то момент виртуальная политика может прорваться в офлайн и оказаться как в фильме «Матрица» реальнее реального.
В интернете скорость распространения высказывания обеспечивает его, так сказать, художественная правда. А возводить стену наподобие китайской опасно. Социальные сети будут «жить» в режиме параллельной политической реальности, объединяющей граждан. Это сценарий медленного роста новой политики. Но если качество жизни начнет падать, то однажды кто-то создаст во «ВКонтакте» встречу «У Белого дома». Причем речь не о мифической кровавой революции , а о предъявлении требований соблюдения закона.
В моей «френдленте» уже прошел целый эволюционный процесс — от робкой надежды к радости, от радости к гордости, что в мирных, светлых и многолюдных протестах в стране закончилась апатия и появился Гражданин.

Комментарии 3

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Очень хорошая фотография. Как раз в тему - зднание социальных сетей уже практически закончено. По крайней мере у многих складывается такое впечатление. Осталось только вставить мозги.

Стоит ли напоминать, что:
кто вставляет мозги, тот барышню и танцует...
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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Очень хороший комментарий) особенно в тот самый миг, когда наш интернет еще не регулируется, хотя и тщательно контролируется. Впрочем, господин Митрофанов уже готовит законопроект о регулировании социальных сетей и обещает, что он буквально, будет "мягким и творческим"
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Из сегодняшних новостей:
"... в мае 2012 года ТКС Банк требовал от клиентов возвратить долги через соцсеть «Одноклассники»: монолайнер рассылал друзьям своих должников сообщение, в котором говорилось о том, что клиент уклоняется от уплаты кредиторской задолженности и подозревается в мошенничестве."

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