Количество, перешедшее в качество, оставляет желать большего

Дорогие друзья!
Вот интересно, что для вас сегодня реклама ?!
Такая явная, имиджевая реклама?!
Реклама уже стала неотъемлемой частью нашей жизни, важным звеном в информационной цепочке, поступающим отовсюду.
Современный человек, человек искушенный, привык фильтровать такое обилие информации и после любования широтой красок отставлять в явном недоверии (по крайней мере, я так делаю).
Для меня реклама уже давно стала только искусством: хорошим и плохим, профессиональным и дилетантским. А мнение о нем складывается из тех же критериев, что и при оценки лицедейства: красивая картинка, фабула, сюжет, опущен занавес, конец)))
Вот с выбором, в пользу продуктов и услуг того или иного бренда, уже сложнее, т.к. работает закон количества/качества. При нарастании количества, страдает качество. Увы, не одна я так считаю….
Конечно, изначально, предпочтение отдавалось известным компаниями и их продуктам. Например, с выбором того же шампуня, приходилось без конца перебирать пока не нашла то, что искала))) И искала далеко не по рекламным, продающим слоганам. Не без конца же набивать одну и ту же оскомину)
А ведь за что сегодня борются маркетинговые и рекламные отделы работающие в своих компаниях ?! - за ВАШ ВЫБОР.
И так ли просто его получить, поймав ВАС на крючок?!
Имидж и узнаваемость или качество производимой продукции, о которой потребитель случайно узнает, когда однажды сделает «правильный» выбор, уповая на удачу......
Комментарии 16
Вот только двигатели бывают разные, иногда стоимость двигателя не только тормозит торговлю, но и убивает её, а иногда двигатель так шумит, что покупатели разбегаются... Найти баланс - вот в чём проблема, цена-качество/количество...
вы про эту песню ?
меня реклама цепляет , очень сильно цепляет , важен не бренд а именно как меня пытаются обмануть, и чем качественнее и правдиво меня обманули тем меньше я недоволен.
Реклама порой раздражает, порой привлекает. А недавно будучи в Германии я засняла серию "реклама банков" в Лейпциге и Берлине. Но все никак не хватает времени выложить.
Спросите, что раздражает ? да разные вещи бывают- например повтор одного ролика несколько раз в течение одного рекламного блока. Или то, что сами блоки длиннее, громче, чем продолжительность и громкость фрагментов передачи (фильма), которые они разбавляют...
Надуманные вопросы, ради решения которых тебя призывают купить их товар...
Так что можно сказать, что свои покупки я делаю вопреки рекламе, но инагда бывают совпадения. Например (не буду называть конкретику, чтобы не было рекламой), антиперсперант, которым пользуюсь, иногда бывает рекламируют... Выбирал по эффективности, при этом тот, что чаще и агрессивнее рекламируется, лично для меня не интересен по причине полного нуля при использовании... Если собираюсь делать дорогую покупку и есть время для выбора, то через интернет изучаю форумы, околотемные сайты и тп.. На основании всего этого и делаешь выбор. При покупке продуктов играет роль цена, внешний вид и твой предыдущий жизненный опыт, как думаю у всех.
Итого.. реклама- средство информирования о том, что вот есть некий товар(услуга).... при этом стоимость данного товара будет завышена по отношению к аналогичному нерекламируемому товару, так как часть денег была потрачена на рекламу. А уж что приобретать, это решается по иным критериям
Однако факт остается фактом: люди чаще и больше покупают товар, который чаще и больше рекламируется.
Мы очень часто плохо знаем даже самих себя.
Да, всегда найдется тот, кто не смотрит рекламу на ТВ (зато, не подозревая того, смотрит ее в фильмах, на улице и в магазине) или тот, кто не покупает агрессивно рекламируемый дезодорант (но может быть даже не задумываясь приобретает рекламируемую колбасу, сметану, сигареты, туалетную бумагу, в конце концов, не говоря уже про рекламируемую машину, которая с лихвой компенсирует даже то, что вы пару, а той и тройку лет покупали все остальное строго из числа нерекламируемого... но ведь по факту и за эти пару-тройку лет каждый из нас купил много рекламируемых товаров).
В счастливой "золотом миллиарде" подавляющая часть людей подавляющую часть покупок делает благодаря рекламе.
Она может быть явной - как, например, реклама на радио и ТВ. А может быть и совсем незаметной - в виде чрезвычайно привлекательного батона колбасы на красивом прилавке. Поскольку значительная часть колбасных изделий продаются и покупаются именно потому, что они хорошо выглядят. Иными словами, они привлекают нас не своими вкусовыми и питательными свойствами (а ведь именно в этом их основная ценность), а своим внешним видом, который абсолютно искусственен и создан только для того, чтобы привлекать нас. А по сути это и есть реклама.
На потребительском рынке реклама остается неотъемлемой составляющей успешного продвижения товара.
Чаще всего мы делаем выбор в пользу того или иного продукта неосознанно, руководствуясь подсознательными рефлексиями, если можно так выразиться))
Вот я люблю сметану "Домик в деревне", но творог этого же производителя терпеть не могу)))а "Благоду", которая не рекламируется-обожаю))
Вывод: Реклама способна "сливки собрать", продать и запомниться, но чаще всего, проблема как раз в переходе из однократного в многократного клиента), в "ядро" любителей производителя Х)
Сейчас читал одну газету , там там реклама ГаЗПРОМА на весь разворот -Энергия для планеты , а на другой странице маленькая статейка про дом малютки,где живут отказники , который в холода отключили за неуплату...
и вот Вам газпромовская сказка про имидж,
сколько стоит разворот газете? а знаете сколь должны в доме малютки ?
я хорошо знаю сколько стоит реклама в бизнес-изданиях, и сколько в среднем стоит один выход материала. О сумме размера задолженности за электроэнергию в доме малютки - не знаю, но думаю, сравнивать со стоимостью потраченных денег на рекламу- не целесообразно, масштабы не те((((((
Какой вы хотите услышать вывод?! Задумайтесь о том, где мы можем с вами?! В рамках какой системы живут наши семьи и растут дети...........