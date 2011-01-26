Вход
Профиль Блог Лента Активность

Социальная реклама: страшно откровенно

26.01.2011 11:53 8 4 464 просмотра
Большинство социальной рекламы в Сети и на улицах наших городов иначе как тревожной назвать нельзя. Точнее, тревожной является не сама реклама, а то, к чему она апеллирует…
Социальная реклама - яркая и броская, шокирующая и холодящая кровь – показывает все мнимые прелести нашей жизни. И делает это страшно откровенно.
Ну а по сути, как же еще должна выглядеть социальная реклама, призванная тягаться с нашим безразличием и с коммерческой рекламой конкурентов по общественному воспитанию?
В общем, судите сами:

Слоган: "Будьте добры к курильщикам — они же скоро умрут"от LG&F Brussels

Немецкая страховая компания AOK установила в общественных местах прозрачные пепельницы, изготовленные в форме легких человека

Организация CONAC напомнила курильщикам о том, что они убивают не только себя, но и окружающих. Слоган: «Курение - это не только самоубийство. Это еще и убийство!»

аналогичный пример

Слоган:"Курение вызывает преждевременное старение". Но как же гармонично сочетаются цвета) розовый торт и фиолетовые волосы)

Еще один "красивый" пример, только в этом случае, у женщины уже и волосы выпали

Злоупотреблять алкоголем крайне опасно, ведь им можно и захлебнуться(

А это специально для любителей сладкого. Больше двигайтесь или станете как статуя на картинке)

Резюмируя все вышеперечисленное, вспоминается строка из песни: "Бросай курить! Вставай на лыжи! Тогда здоровьем будешь не обижен!")
Сегодня уже становится сложно себя обманывать. То, что видим вокруг,в большинстве своем, не иначе как шокирует... Видимо, "меры" стало слишком мало в современных обществах и все чаще люди впадают в крайности. Курить так через каждые 15 минут, пить, так "по синему".
Впрочем, дело каждого, важно знать лишь одно - здоровье всегда выставляет счет, лишь предоставляя нам небольшую рассрочку во времени.......

Комментарии 8

Артур Немезов  (Whitemute)
#
Ой, ладно вам.

Бросить курить, ради того чтобы дольше прожить в России??? smile:-)
Это похоже на дурную шутку. smile:D
Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
Вы глубже смотрите)Под влиянием какого института и "прижившейся" идеологиит вы находитесь...
Вот и ответ)
Артур Немезов  (Whitemute)
#
О да, посмотрел глубже - увидел черную дыру.
По всей видимости, вам лучше видно. smile;)
Просвятите? smile:D smile;)
Урри Кадыков  (Дистандер)
#
Рекламу с изображением ребёнка с сигаретой в руке отечественная ФАС зарубила бы на раз.
Как она это уже сделала с социальной рекламой, где грудной ребёнок был изображён в качестве пепельницы.
А так - да, можно порыться по И-нету и найти ещё и не такой хоррор.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Первые две понравились по задумке, третья - по исполнению.
Спасибо, интересная подборка smile:)
Элеонора  (milaart)
#
C удовольствием посмотрела креатив! smile:D
XIIX  (XIIX)
#
Госпожа Трубникова, хотите услышать старый советский анекдот?

В дальнее горное селение на Кавказе приезжает корресподент Центральной газеты взять интервью у одного долгожителя, который прожил 105 лет и задает ему вполне ожидаемые вопросы про то как прожил, что делал, чем питался. Так этот долгожитель рассказывает про чистый горный воздух которым он дышет всю жизнь, рассказывает про то что физический труд в поле и на винограднике для него так же необходим как чистый горный воздух, рассказывает про то что за всю жизнь не выкурил ни грамма табака, ни разу в жизни не напивался до беспамятства, ни разу в жизни не был женат... В это время со двора доносится страшный шум, крики перебранки и прочие неприятные звуки, ... На вопрос корреспондента, долгожитель отвечает, да это мол старшый брат снова напился и гоняет по двору свою уже пятую по счету жену за отказ от исполения супружеского долга...
Это я к тому, что конечно забота об окружающих это прекрасно, но как известно, что от рака умирают и те кто в жизни ни разу не выкурил ни одной сигареты: есть такое понятие как генетическое наследие и предрасположенность, а в народе говорятпросто "что Бог дал"... smile:)
При этом я ни сколько не отрицаю того, что РАБОТАЯ над собой можно многое изменить в свою пользу.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения