Социальная реклама: страшно откровенно

Большинство социальной рекламы в Сети и на улицах наших городов иначе как тревожной назвать нельзя. Точнее, тревожной является не сама реклама, а то, к чему она апеллирует…
Социальная реклама - яркая и броская, шокирующая и холодящая кровь – показывает все мнимые прелести нашей жизни. И делает это страшно откровенно.
Ну а по сути, как же еще должна выглядеть социальная реклама, призванная тягаться с нашим безразличием и с коммерческой рекламой конкурентов по общественному воспитанию?
В общем, судите сами:
Слоган: "Будьте добры к курильщикам — они же скоро умрут"от LG&F Brussels
Немецкая страховая компания AOK установила в общественных местах прозрачные пепельницы, изготовленные в форме легких человека
Организация CONAC напомнила курильщикам о том, что они убивают не только себя, но и окружающих. Слоган: «Курение - это не только самоубийство. Это еще и убийство!»
аналогичный пример
Слоган:"Курение вызывает преждевременное старение". Но как же гармонично сочетаются цвета) розовый торт и фиолетовые волосы)
Еще один "красивый" пример, только в этом случае, у женщины уже и волосы выпали
Злоупотреблять алкоголем крайне опасно, ведь им можно и захлебнуться(
А это специально для любителей сладкого. Больше двигайтесь или станете как статуя на картинке)
Резюмируя все вышеперечисленное, вспоминается строка из песни: "Бросай курить! Вставай на лыжи! Тогда здоровьем будешь не обижен!")
Сегодня уже становится сложно себя обманывать. То, что видим вокруг,в большинстве своем, не иначе как шокирует... Видимо, "меры" стало слишком мало в современных обществах и все чаще люди впадают в крайности. Курить так через каждые 15 минут, пить, так "по синему".
Впрочем, дело каждого, важно знать лишь одно - здоровье всегда выставляет счет, лишь предоставляя нам небольшую рассрочку во времени.......
Комментарии 8
Бросить курить, ради того чтобы дольше прожить в России???
Это похоже на дурную шутку.
Вот и ответ)
По всей видимости, вам лучше видно.
Просвятите?
Как она это уже сделала с социальной рекламой, где грудной ребёнок был изображён в качестве пепельницы.
А так - да, можно порыться по И-нету и найти ещё и не такой хоррор.
Спасибо, интересная подборка
В дальнее горное селение на Кавказе приезжает корресподент Центральной газеты взять интервью у одного долгожителя, который прожил 105 лет и задает ему вполне ожидаемые вопросы про то как прожил, что делал, чем питался. Так этот долгожитель рассказывает про чистый горный воздух которым он дышет всю жизнь, рассказывает про то что физический труд в поле и на винограднике для него так же необходим как чистый горный воздух, рассказывает про то что за всю жизнь не выкурил ни грамма табака, ни разу в жизни не напивался до беспамятства, ни разу в жизни не был женат... В это время со двора доносится страшный шум, крики перебранки и прочие неприятные звуки, ... На вопрос корреспондента, долгожитель отвечает, да это мол старшый брат снова напился и гоняет по двору свою уже пятую по счету жену за отказ от исполения супружеского долга...
Это я к тому, что конечно забота об окружающих это прекрасно, но как известно, что от рака умирают и те кто в жизни ни разу не выкурил ни одной сигареты: есть такое понятие как генетическое наследие и предрасположенность, а в народе говорятпросто "что Бог дал"...
При этом я ни сколько не отрицаю того, что РАБОТАЯ над собой можно многое изменить в свою пользу.