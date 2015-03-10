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Что выгоднее - ЧДП или депозит

10.03.2015 12:53 7 4 229 просмотров
Я долго разбирался в этой теме и решил добавить запись в блог. Мнений по данному вопросу масса, сколько людей - столько и мнений. Я рассматриваю только тот момент, в котором кредит уже на руках, то есть не планирование, а реальность. Наиболее популярные мнения:
- если процентная ставка по депозиту превышает ставку по кредиту - лучше положить деньги на депозит;
- первые половину периода вносить ЧДП, а вторую половину категорически не вносить.

Все варианты я буду рассматривать на примере:
Кредит 1 млн рублей под 13% годовых на 10 лет: График платежей 1
Текущие ставки на рынке депозитов: 17% на год с капитализацией процентов.
Свободные средства для погашения кредита и досрочных платежей: 30 000 рублей.

Ежемесячный платеж на текущий момент составляет, как видно из графика 1, 14 992,51 рублей. На депозит или досрочное погашение у нас имеется еще столько же. Переплата по кредиту: 788 388,46 рублей.

Всё - на досрочку!
1. Рассмотрим вариант с досрочными погашениями - каждый месяц на погашение кредита будем отдавать все 30 000 рублей (часть обязательный платеж, часть досрочное погашение). График платежей 2
Переплата по кредиту: 243 599,24 рублей. Фактический срок кредита: 3.5 года.
За первый год процентов набежит: 113 632,56 рублей, ОД составит 738 625,07 рублей.

Годик на депозите
2. Рассмотрим вариант с депозитом на год. Каждый месяц будем пополнять депозит, а в конце его срока закинем всю сумму на досрочное погашение, затем будем как и в п.1 досрочно погашать кредит.
Ежемесячно у нас остается 15 007,49 рублей, их и будем кидать на депозит. Я воспользовался калькулятором на данном сайте. Получаем 197 637 рублей в конце. График платежей 3
Переплата по кредиту: 255 251,94 рублей. Фактический срок кредита: 3.5 года.
За первый год процентов набежит: 126 865,53 рублей, ОД составит 734 310,92 рублей

Рассуждения тех, кто за первую точку зрения такое:
1. Доход по вкладу за год: 17 548 рублей, а процентов мы переплатили всего 126 865,53 - 113 632,56 = 13 232,97 рублей. Следовательно - мы в плюсе (4 315 рублей).
2. Основной долг тоже заметно уменьшился - на 738 625,07 - 734 310,92 = 4 314,15 рублей.
Если всю сумму закинуть на досрочное погашение, то можно забыть про доход по вкладу, мы уменьшаем основной долг на 4 314,15 рублей (грубо говоря, на разницу процентов депозит-кредит). Остается факт того, что 13 232,97 рублей процентов переплачено банку.

Всё - на депозит
3. Рассмотрим вариант с депозитом на много лет, будем отслеживать сумму на депозите, как только она превысит основной долг - погашаем кредит полностью. В нашем примере это наступит на 40м месяце. Именно тогда на вкладе будет сумма 800 200 рублей, а основной долг 799 268,80 рублей.
Переплата по кредиту: 388 966,04 рублей, но останется остаток от депозита: 800 200 - 799 268,80 = 931.2 рублей. Поэтому можно сказать, что переплата по кредиту составила 388 034,84 рублей. График платежей 4

Всё - на депозит №2
4. Рассмотрим вариант с депозитом на 10 лет. Кредит вообще не будем погашать досрочно. Конечно вариант малоправдоподобный и рискованный, т.к. ставка 17% годовых на 10 лет не фиксируется, в дальнейшем может упасть (или еще вырасти, кто знает), банк может разориться и вернуть можно будет только АСВ (1,4 млн рублей), но все же, допустим.
Переплата по кредиту: 788 388,46 рублей.
На депозите образуется сумма: 4 742 569 руб.
Итого, в остатке мы будем иметь 3 954 180,54 рублей. Не плохо?
Но если сначала выплатить кредит как в п.1, а потом все 30000 рублей закидывать на депозит, то к тому же дню мы будем иметь 4 290 572 руб., что выгоднее предыдущего варианта.

А вторая точка зрения основана на том, что деньги обесцениваются, и нет смысла платить сегодня 1 000 рублей, т.к. завтра эта 1 000 рублей будет стоить 500 рублей. Но это действительно только тогда, когда эта 1 000 рублей вкладывается в то, что не обесценивается, в недвижимость например, а если сравнивать с депозитом - никакой разницы нет, т.к. деньги на депозите обесцениваются также, а кредит погашать все равно нужно.

В начале смысл данного текста был категорично настроен на то, что погашать кредит выгоднее депозита. Выгоднее морально, но не финансово. В любом случае, если процент по депозиту выше процента по кредиту, то деньги на депозите принесут большую выгоду, нежели ЧДП. Да, банку денег будет заплачено больше, но и выгода будет тоже больше. Рассматривать прибыль как "Прибыль - Проценты банку" нельзя.

Комментарии 7

Игорь Пустошило  (Pif)
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Цитата
Наиболее популярные мнения:
- если процентная ставка по депозиту превышает ставку по кредиту - лучше положить деньги на депозит;
- первые половину периода вносить ЧДП, а вторую половину категорически не вносить.

Буду краток (с) smile:)
Правильное мнение не первое и не второе, а третье - иногда лучше положить деньги на депозит даже если процентная ставка по депозиту ниже ставки по кредиту. Я не анализировал детально, где ошибка в ваших расчетах. Но она есть smile:) Думаю, вы неправильно считаете доход по депозиту (без учета капитализации). Говорю об этом так уверенно, потому что у меня есть свой калькулятор конкретно по моему кредиту, и он работает правильно (совпадает до копейки с графиком банка).

А картина при этом получается следующая.
Ставка по кредиту 12%. Сейчас идет третий год кредита, кредит на 10 лет. Досрочное погашение разрешено только с уменьшением суммы платежа. Так вот - депозит даже в 8% годовых выгоднее досрочных погашений.

В итоге я решил сделать подушку из 12 депозитов. Срок окончания депозита в моем банке можно подогнать к конкретной дате платежа по кредиту (например, открыть вклад в 273 дня). Так что фактически я как бы уплачу на год вперед. А потом, после создания такой подушки, при появлении свободных денег я буду думать, что для меня важнее - получить какую-то небольшую выгоду от вклада или получить психологический комфорт от уменьшающегося ОД при досрочке.

P.S. 8% депозит выгоднее 12% кредита, а у меня сейчас несколько вкладов вообще под 16% лежат smile:ura:
Павел Гончаренко  (trusiwko)
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Соглашусь с тем, что депозит с более высокой ставкой финансово выгоднее кредита. Уже после написания данной статьи собственно все и выяснилось. Указанные здесь расчеты это подтверждают.
Выгоду можно трактовать по разному, у всех она своя. У кого-то это лишняя тысяча рублей через год. У кого-то уменьшение ЕП прямо сейчас.
Игорь Пустошило  (Pif)
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Не, похоже, вы не поняли. Депозит с МЕНЕЕ высокой ставкой тоже может быть выгоднее досрочного погашения кредита. Конкретно по моему кредиту 12% финансово более выгодно делать вклад со ставкой более 8%.
Павел Гончаренко  (trusiwko)
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А можно расчет приблизительный? Без лесенок, подарков же имеется в виду?
Игорь Пустошило  (Pif)
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Вы, когда отвечаете на комментарий, жмете не ту кнопочку smile:) Вы жмете "Добавить комментарий" внизу и сами себя комментируете, а собеседник и не знает. Нужно нажимать "Ответить" на комментарии посетителя, тогда ему придет мыло об ответе. А так он и не узнает о вашем вопросе, если снова в пост не зайдет. Я зашел smile:)

Теперь по сути. Да, без лесенок и подарков.

Мой калькулятор по вашему кредиту показывает платеж 14 932 (банк округляет до рублей) и переплату 791 298.54. В принципе, очень близко к вашим цифрам. Если мы во второй месяц пустим на досрочку, к примеру, 15 тыс, то платеж станет 14 700, а переплата - 780 370.67 (экономия 10 927.87).

А теперь посчитаем, какая ставка должна быть у вклада 15 тыс, чтобы он дал такую же экономию. Срок вклада = день последнего платежа - день досрочки = 3593 дня (ну или около того, от дат зависит). Тогда ставка "эквивалентного" вклада будет равна 7.4%.

Ставка = 10 927.87 * 100 * 365.25 / ( 15 000 * 3 593 ) = 7.4%

Попробуйте, посчитайте, к примеру, со ставкой 8 или 10 - вы увидите, насколько эта цифра "перебивает" кредитные 13% (и это даже без капитализации, а с ней - еще лучше).

Соображение, что "деньги обесцениваются, и нет смысла платить сегодня 1 000 рублей, т.к. завтра эта 1 000 рублей будет стоить 500 рублей" - не очень-то и годится. В случае досрочки мы "прощаемся" с деньгами, ну так и в случае с депозитом рассматривайте это так же. Есть инфляция, нет ее - какая разница - деньги для себя считаем "ушедшими", что в случае досрочки, что в случае депозита.

Так что вместо досрочки я делаю 12 вкладиков размером с платеж, подобранных по сроку завершения к дням уплаты по кредиту, и держу их в качестве "подушки". Подушка эта финансово выгоднее досрочки, плюс в непредвиденных ситуациях я могу на год "забыть" про кредит и он будет сам по себе гаситься из "созревающих" вкладиков, а досрочку так не вернешь.

Результат, конечно, кажется весьма неожиданным. На него я натолкнулся после вот этой дискуссии со Слонопотамусом:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=257641&MID=3316158#message3316158
Цифры проверил - все правильно. Тогда "примерил" на свой кредит и вижу то, что вижу smile:) А сам всю жизнь всем говорил, что ставка по вкладу и кредиту должна быть одинакова, тогда разницы нет, досрочка или вклад. А оказывается - фиг там, вклад лучше.
Да и спокойнее оно с подушкой smile:zzz:
Игорь Пустошило  (Pif)
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Результат кажется неожиданным, но на самом деле все логично, если подумать.

В принципе, на пальцах, это объясняется так - проценты по кредиту начисляются на постоянно уменьшающееся тело долга, а проценты по вкладу - либо на неизменную величину самого вклада, либо даже на увеличивающуюся величину вклада в случае капитализации. Поэтому даже при меньшей ставке проценты вклада работают "в плюс" эффективнее кредитных процентов, работающих "в минус".
Shtirlitz  (Shtirlitz)
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Спасибо, полезная статья и дискуссия, сам как-то по этому поводу подсчитывал-пописывал. Сейчас храню на 20%, а ипотека под 11,5%
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