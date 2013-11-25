Популярные сообщения

Подсчитал сумму вкладов в банках ТОП-30 и пришел к выводу, что все банки из ТОП-30 по-хорошему должны выйти из АСВ, так как в случае банкротства любого такого банка фонда АСВ на выплаты ну никак не хватит, получается что банки из ТОП-30 взносы в АСВ платят впустую и расходуются эти взносы на банки-помойки типа Пушкино. На платежи в АСВ банки из ТОП-30 смогут повысить ставки по вкладам. А АСВ должно реформироваться в подобие СРО - хочешь вступаешь, хочешь не вступаешь, если вступил платишь взносы в зависимости от рейтингов и устойчивости.

Я бы вообще с МММ просто боролся. Всех участников признать соучастниками преступления. И влепить солидарную ответственность по убыткам. Получил 40-100-400-1000 % на свои сто тысяч? Маладца! Получай требование о выплате миллиарда убытка. Тогда хотя бы поколение пра-правнуков поумнеет у ушлепков. Мавроди на сайте писал что это пирамида и никому никто ничего не обязан. А бабулькам, которым по ушам проехали и которые зашли на рекламу 40% в месяц, наверно совсем другие песни в уши пели! Типа надежно как в банке, всем все платится, и прочее... Да и не обязаны люди помниить о старых косяках Мавроди, чего это ради? Он отсидел, значит судимость со временем погашена, перед законом чист. За 90-е да, должен, "отдаст как сможет" . А за новую пирамидку надо покарать, но боюсь, что правильные пацаны первыми вложились и первыми вышли... Поэтому именно МММавроди ничего и не будет, а десятников поимеют не по-децки, но собственно туда им и дорога.