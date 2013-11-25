Популярные сообщения

Но спасибо Вам, если бы держали слово, мы бы дольше мучились! )))).
Значит, дело было так. Сейчас моя уже жена, в девичестве, будучи девушкой свободной и необременной кредитами и мужем))), вся такая наивная и верящая в Рассею и рассейскую экономику, в 2008 году решила взять ипотеку. Квартира в самом центре чудесного города Ногинска, дом построила Юит-Московия, когда дом сдали, как говорится, были только окна и волшебный вид из окна. Центр города – мостик молодоженов, церквушки, звон колоколов, народ гуляет по тротуарам с колясками и прочие прелести. За домом сад и имение Волконских (Толстой о них писал когда-то ))). Сделали там ремонтик, кризис то-се, квартирку сдали. Кредитик валютный, долляры, курс туда-сюда, в общем нервные клетки не восстанавливаются, решили кредит рефинансировать с долляров в рубли.
И тут началось ))))
Абсолютбанк клиентку терять не хочет, добро на последующую ипотеку не дает, вообще предложили продать квартиру через доверенность на сотрудников банка.
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