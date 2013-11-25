Популярные сообщения

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--- --- 25.11.2013 00:05 tsj
Вкладчик? Ты кто такой? #давайдосвидания! Госдума начала борьбу с хитроумными ( то есть теми, кто хочет вообще еще и проценты получить (любые!)) вкладчиками
источник Этот вопрос был поднят на фоне отзыва на этой неделе лицензии у Мастер-банка, активно привлекавшего средства населения, в результате чего Агентство по страхованию вкладов столкнется с необходимостью рекордных выплат вкладчикам — порядка 30 миллиардов рублей. РИМ, 24 ноя — Прайм, Диляра Солнцева-Эльбе. Госдума изучает возможность ограничить уровень выплат процентов по банковским вкладам населения в случае наступления страхового случая. Это может стать ответной мерой вкладчикам, которые размещают средства до 700 тысяч рублей в заведомо проблемных банках и получают затем выплаты с учетом процентного дохода. Банк России считает эту инициативу достойной внимания. Этот вопрос был поднят на фоне отзыва на этой неделе лицензии у Мастер-банка, активно привлекавшего средства населения, в результате чего Агентство по страхованию вкладов столкнется с необходимостью рекордных выплат вкладчикам — порядка 30 миллиардов рублей. «Нас волнует проблема того, что многие вкладчики, которые сегодня размещают свои накопления в российской банковской системе, сделали из страхования вкладов своего рода бизнес, который нас тоже не очень устраивает», — заявила председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина на российском экономическом и финансовом форуме в Италии. Читать далее
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--- --- 05.11.2013 11:12 tsj
Банки из ТОП-30 должны выйти из АСВ
Подсчитал сумму вкладов в банках ТОП-30 и пришел к выводу, что все банки из ТОП-30 по-хорошему должны выйти из АСВ, так как в случае банкротства любого такого банка фонда АСВ на выплаты ну никак не хватит, получается что банки из ТОП-30 взносы в АСВ платят впустую и расходуются эти взносы на банки-помойки типа Пушкино. На платежи в АСВ банки из ТОП-30 смогут повысить ставки по вкладам. А АСВ должно реформироваться в подобие СРО - хочешь вступаешь, хочешь не вступаешь, если вступил платишь взносы в зависимости от рейтингов и устойчивости.
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--- --- 03.11.2013 18:58 tsj
Нужно выбить в граните. Инвесторам через три года это нужно перечитывать и рыдать-рыдать-рыдать... Бэст энтерпренерс, мдя "...Oleg Tinkov, one of the best known Russian entrepreneurs..."
London Stock Exchange welcomes TCS Group Holding PLC to the Main Market Tinkoff Credit Systems opens trading London Stock Exchange today has welcomed TCS Group Holding PLC to open its UK markets, marking the successful listing of the Company’s shares in the form of GDRs on the London Stock Exchange’s Main Market. TCS Group Holding PLC together with its consolidated subsidiaries, including "Tinkoff Credit Systems" Bank (Closed Joint Stock Company) ("TCS Bank", is Russia's leading provider of online retail financial services. It operates through a high-tech branchless platform that provides deep reach all over Russia. Since its launch in 2007 by Mr. Oleg Tinkov, one of the best known Russian entrepreneurs, TCS Bank has grown into a top three credit card issuer, with a market share of 7.7% based on non-delinquent receivables (according to Central Bank of Russia data, as of 1 July 2013) and 3.5 million issued credit cards as of 30 June 2013. Читать далее
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--- --- 31.10.2013 15:14 tsj
Перспективы иностранных банков в России.
Помогите, пожалуйста составить полную табличку: Американцы - ДжиИ Мани Банк Шведы - Сведбанк. Бельгийцы- KBC Group – абсолют банк. Кстати, на сайте абсолютбанка для вип клиентов ложная инфо о принадлежности KBC группе. http://www.absolutbank.ru/products/private/savings.shtml На банкире.ру также неверная инфо о банке. http://bankir.ru/bank/93244 Французы – продали БПН Париба восток сбербанку, БПН Париба сдает лицензию. Немцы – дойчебанк сворачивает деятельность по динамике активов. Китай - ICBC – долго продержится? Европа - HSBC – закрыл розницу полностью. Казахи – АМТ (БТА) активы зарейдили , банка в РФ больше нет. Нордеа ? Интеза ? Кто следующий? Кто-то уже свернул, кто-то сворачивает бизнес. 1998? 1991?
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--- --- 28.10.2013 16:04 tsj
Опасность открытия вкладов через интернет-банк/банкомат/УДБО/СМС.
Уважаемые вкладчики, если у Вас договор вклада открыт через дистанционные сервисы, в том числе интернет-банк/банкомат/УДБО/СМС, рекомендую Вам обратиться в отделение Вашего банка и получить выписку со счета с подтверждением суммы на счете с печатью банка. Почитал я тут в Гражданском Кодексе РФ об открытии вкладов без письменного договора. Фантастика, вот тут банкам и АСВ карта то и поперла! Уже есть случаи, когда АСВ уже отказывает в выплатам тем, кто не имеет бумажного договора вклада на руках или не может подтвердить остаток по счету выпиской из банка с печатью. Также Привет банку на букву «А», который договора делает в одном экземпляре, для самого себя, где у вкладчика копии нет, это тот же случай. Итак, читаем закон. Согласно подп.1. п.1. ст. 161 Гражданского Кодекса Российской Федерации сделки между банками (юридическими лицами) с гражданами должны совершаться в ПИСЬМЕННОЙ форме. Согласно п.2. ст. 836 Гражданского Кодекса Российской Федерации Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Читать далее
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--- --- 28.07.2013 14:10 tsj
Сергей Озеров (Ипотечный банк № 1 ДельтаКредит) рассказал о сокровенном
<a href="http://www.banki.ru/news/video/?id=5137639&login=yes"><img src="http://www.banki.ru/upload/iblock/f7f/135-101.jpg" width="135" border="0" alt=""></a> <a href="http://www.banki.ru/news/video/?id=5137639&login=yes">Видео: Кредитные организации живут в правовой неопределенности</a> Зачем банкиры пишут манифесты? Из чего складывается ставка по ипотеке? Какие упущения в законодательстве осложняют работу банков? Что способно повлиять на снижение процента по ипотечным кредитам? На вопросы Елены Ищеевой отвечает герой программы «Первые Лица». Хотело бы дать все-таки пару комментариев по выступлению. Ясно в самом конце проговорено, что банкир очень хочет, чтобы функции Роспотребнадзора были переданы от г-на Онищенко в Мега-ЦБ-ФСФР РФ. Ибо за последние годы Онищенко реально стал правовым мейкером, в суды на банки подавал и прочее, а ЦБ на эту тему вообще никак не шевелился. Читать далее
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--- --- 08.07.2013 20:48 tsj
Как получить рассрочку выплаты на 135 лет
Люди часто считают судей кровожадными, коррупционными и т.д. и т.п. Но иногда судьи выносят удивительные определения. Вот к примеру, одно из них. Оно хоть и 2010 года, но в 2011 году оно реально помогло решить проблему рассрочки на разумный срок. То есть если у Вас полностью безвыходная ситуация по оплате по кредиту - просите суд о рассрочке. Может быть и дадут. На 135 лет. Считаем внимательно, суд рассрочил выплату 8 091 076,71 руб. путем ежемесячного погашения долга равными частями по 5000 руб. не позднее 15 числа каждого месяца. Итого 8 091 076,71 / 5000 = 1618,2 месяцев 1618,2 месяцев / 12 = 134,85 лет. То есть 134,85 лет выплат. Определение законное. Не отменено. Первоисточник http://mos-gorsud.ru/inf/infa/infk/gk/?year=GK_year2010&sf0=33-21412&sf1=&sf2=&sf3=&sf4=&sf5=&sf6=&sf7=&sf8=&sf9=&sf10= и текст "Ф/судья Цапко Л.В. гр.д.№33-21412 X О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 13 июля 2010г. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда г. Читать далее
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--- --- 23.11.2012 15:57 tsj
ООО, я оказывается на банки.ру уже 5 лет!
Приятно... Началось с того, что душу в 2007 году отвел, не кому было пожаловаться - сюда пожаловался, а сейчас жена ругает - оторвать не может ))))) Успехов банкам.ру и процветания.
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--- --- 22.11.2012 18:09 tsj
Сегодня попросил Минфин РФ отменить подоходный налог с продажи недвижимости, прошу поддержать инициативу
Предлагаю полностью освободить от налога денежные средства получаемые от продажи недвижимого имущества физ лиц даже при владении менее 3 лет. Связано это с тем, что при существующем сейчас вычете в 1 000 000 рублей квартиры даже в центре Москвы стоимостью в 20 000 000 – 50 000 000 продаются за 990 000 – 999 000 - 1 000 000, и никакие налоги не платятся. Денежные средства передаются или через банковские ячейки, либо через депозитные сертификаты Сбербанка РФ на предъявителя, вексель третьего лица. Достаточно в ячейку заложить сертификат, чтобы по нему потом рассчитаться. Также как вариант, используются схемы с оплатой отдельно квартиры и отдельно неотделимых улучшений, просто обычной передачи денег наличными, с последующим внесением их продавцом как накоплений, или путем внесения средств покупателем на счет продавца в качестве возврата займа или как внесение третьим лицом в интересах продавца. В конечном итоге этот налог не платят только единыцы продавцов и при стоимости жилья до 2 000 000 или даже 3 000 000, так как к примеру продав квартиру за 50 000 000, но указав в договоре цену продажи 3 000 000 у продавца возникает обязанность оплатить налог 260 000 = 13% (3 000 000 – 1 000 000), который он все – равно не платит покупая любую недвижимость за 2 000 000, вычет при покупке составляет 13% от 2 000 000 = 260 000. Читать далее
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--- --- 08.08.2012 16:31 tsj
ЭЭЭ, кто меня игнорит-то?
Даже прямо интересно!
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--- --- 07.06.2012 12:46 tsj
Как бороться с МММ!
Я бы вообще с МММ просто боролся. Всех участников признать соучастниками преступления. И влепить солидарную ответственность по убыткам. Получил 40-100-400-1000 % на свои сто тысяч? Маладца! Получай требование о выплате миллиарда убытка. Тогда хотя бы поколение пра-правнуков поумнеет у ушлепков. Мавроди на сайте писал что это пирамида и никому никто ничего не обязан. А бабулькам, которым по ушам проехали и которые зашли на рекламу 40% в месяц, наверно совсем другие песни в уши пели! Типа надежно как в банке, всем все платится, и прочее... Да и не обязаны люди помниить о старых косяках Мавроди, чего это ради? Он отсидел, значит судимость со временем погашена, перед законом чист. За 90-е да, должен, "отдаст как сможет" . А за новую пирамидку надо покарать, но боюсь, что правильные пацаны первыми вложились и первыми вышли... Поэтому именно МММавроди ничего и не будет, а десятников поимеют не по-децки, но собственно туда им и дорога.
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--- --- 03.03.2012 09:06 tsj
Будьте осторожны с кредитом наличными через Интернет-банк по карте "Банк в кармане", я налетел на 5000 руб. нигде не обозначенной комиссии!!!
Пользовался услугами Банка Русский Стандарт много лет, и был доволен. Несмотря на довольно высокие ставки по кредитам, обычно все было терпимо, все устраивало. С год назад получил дебетовую карту Банк в Кармане, на неё мне регулярно накидывали деньги за подработку, с неё платил коммуналку и все было ОК. Месяца два назад оформил потребкредит на 87000 через интернет банк с зачислением на БВК. Срок кредита был года четыре, и через два месяца закрыл кредит полностью досрочно. Когда снимал в банкомате БРС деньги с БВК никакой комиссии не было. Вчера дал заявку через интернет банк на кредит на 500000 руб. (максимальный лимит по кредиту на БВК), банк сразу кредит одобрил, зачислил 500000 руб с кредитного счета на счет карты БВК. Сегодня стал снимать с БВК деньги, снимал по максимальному лимиту банкомата по 40 купюр по 5000, снял 200 000, еще 200 000, пытяюсь снять 100000 - отказ "недостаточно средств", запрашиваю лимит - лимит 96000, что к чему не понял сразу, снял 90000. Читать далее
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--- --- 20.02.2012 12:36 tsj
Волшебный Уралсиб, волшебный банк, не держит слово!
Но спасибо Вам, если бы держали слово, мы бы дольше мучились! )))). Значит, дело было так. Сейчас моя уже жена, в девичестве, будучи девушкой свободной и необременной кредитами и мужем))), вся такая наивная и верящая в Рассею и рассейскую экономику, в 2008 году решила взять ипотеку. Квартира в самом центре чудесного города Ногинска, дом построила Юит-Московия, когда дом сдали, как говорится, были только окна и волшебный вид из окна. Центр города – мостик молодоженов, церквушки, звон колоколов, народ гуляет по тротуарам с колясками и прочие прелести. За домом сад и имение Волконских (Толстой о них писал когда-то ))). Сделали там ремонтик, кризис то-се, квартирку сдали. Кредитик валютный, долляры, курс туда-сюда, в общем нервные клетки не восстанавливаются, решили кредит рефинансировать с долляров в рубли. И тут началось )))) Абсолютбанк клиентку терять не хочет, добро на последующую ипотеку не дает, вообще предложили продать квартиру через доверенность на сотрудников банка. Читать далее
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--- --- 09.02.2012 01:09 tsj
Ну наконец-то я создал собственный блог...
Буду вести разговоры с самим собой... в одиночестве...
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