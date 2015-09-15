Популярные сообщения

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vadbav 15.09.2015 15:23 vadbav
Страх и ненависть в Лас... Вологде.
Три недели назад в небольшом провинциальном городке в Вологде-где произошло очень знаменательное и очень интересное событие, которое случайно (или намеренно) очень многие федеральные СМИ и специализированные ресурсы, типа того же banki.ru, обошли стороной. Речь, конечно же, о слухах об отзыве лицензии у одного из местных грандов банковского сектора - СГБ-банке (бывший Севергазбанк). Для тех, кто не слышал, вкратце: в четверг вечером, уже после закрытия банков среди местных бизнесменов стал стремительно, как лесной пожар в летнюю жару, распространяться слух, что у банка отзывают (или вот-вот отзовут, или даже уже! отозвали) лицензию. В пятницу 28 августа деловая жизнь областного центра оказалась буквально парализована: владельцы счетов уже с четверга вечера и раннего утра пятницы всем названивали с просьбой не проводить оплаты на счет в СГБ, те, у кого были деньги на счетах, распихивали их по другим счетам. Как никогда именно в этот день (инсайд) оказалась востребована услуга по экспресс-открытию расчетного счета, правда, вот мало кто смог за час открыть счет (кстати, тема отдельной статьи). Читать далее
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vadbav 06.05.2015 11:04 vadbav
АСВ и закон
Вчерашняя (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7974304 ), не побоюсь этого слова, бравадная новость о борьбе АСВ с вкладчиками в очередной раз заставила многих (именно многих, достаточно посмотреть лишь на этом ресурсе соответствующий раздел форума) тихо, но жестко выразиться с использованием всех средств великого и могучего... Скажу честно, до определенного момента я сам относился к подобным заявлением вкладчиков (документы есть, но выплаты нет, потому что "так решило АСВ, а суд их поддержал" с очень большей долей скепсиса. Ну не мог я поверить в то, что так среди бела дня нарушается закон. Не мог. Физически не укладывалось в голове. А потом ко мне обратились знакомые знакомых с просьбой помочь. И я окунулся в кривое зазеркалье, где закон есть, но он так работает (вернее, не работает), что иногда думалось: лучше бы и не было его вовсе... По-большому счету, именно такими своими действиями АСВ просто дискредитирует саму идею страхования вкладов. Читать далее
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vadbav 17.04.2015 20:28 vadbav
Инвесторы? Потребители!
Скажу то, что уже давно накипело при чтении статей и комментов в духе "ох уж эти инвесторы в недвижимость". Вы много знаете действительно ИНВЕСТОРОВ в жилую недвижимость, например, в регионах (ибо Москва с Питером - это отдельные с точки зрения экономики государства)? Да, такие есть. Но их ОЧЕНЬ мало. Единицы. Буквально. На крупный областной центр найдется не более двух-трех десятков человек. И ВСЁ! Остальные - покупают или для себя или для детей (читай, для себя). Какие тут нафиг инвесторы. Это потребители. Поэтому их логику, поведенческую модель, действия и нужно рассматривать как потребителя, а не как инвестора. P.S. А про "юриков" и говорить нечего. 99% юриков, которые активно торгуют квартирами, получают их в качестве оплаты за товары/работы/услуги от застройщиков/заказчиков, а уж про посредников и говорить нечего. Имхо, естественно.
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vadbav 28.01.2014 14:16 vadbav
Получили наличные? Поздравляю! Вы пособник!
Вчерашнее предостережение Банка России о виртуальных валютах (www.banki.ru/news/lenta/?id=6132121) выглядит по меньшей мере странно. Причём эта странность проглядывается даже не в том, что ЦБ решил вдруг последовать одному тренду "высказать своё мнение о биткоинах", и даже не во времени опубликования (девальвация правит умами!), и даже не в том, что оборот биткоинов в России ничтожно мал (российских по происхождению денег там по разным оценкам прилично, но ОБОРОТА нет!). Странна, в первую очередь, сама формулировка, логика сообщения: раз ПОТЕНЦИАЛЬНО могут биткоины использоваться в преступных целях, значит ВСЕ, кто пользуются, под подозрением! Даже если не рассуждать на отвлеченные темы, что каждый покупатель кухонного ножа под подозрением в причинении особо тяжких, и остаться в вотчине ЦБ, то применив логику мессаджа, можно сделать вывод: если у вас есть наличные (и вы получили их легально в банкомате), то вы все равно под подозрением! Читать далее
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