Популярные сообщения

Три недели назад в небольшом провинциальном городке в Вологде-где произошло очень знаменательное и очень интересное событие, которое случайно (или намеренно) очень многие федеральные СМИ и специализированные ресурсы, типа того же banki.ru, обошли стороной.
Речь, конечно же, о слухах об отзыве лицензии у одного из местных грандов банковского сектора - СГБ-банке (бывший Севергазбанк).
Для тех, кто не слышал, вкратце: в четверг вечером, уже после закрытия банков среди местных бизнесменов стал стремительно, как лесной пожар в летнюю жару, распространяться слух, что у банка отзывают (или вот-вот отзовут, или даже уже! отозвали) лицензию.
В пятницу 28 августа деловая жизнь областного центра оказалась буквально парализована: владельцы счетов уже с четверга вечера и раннего утра пятницы всем названивали с просьбой не проводить оплаты на счет в СГБ, те, у кого были деньги на счетах, распихивали их по другим счетам. Как никогда именно в этот день (инсайд) оказалась востребована услуга по экспресс-открытию расчетного счета, правда, вот мало кто смог за час открыть счет (кстати, тема отдельной статьи).
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