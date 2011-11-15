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Брюки превращаются...

15.11.2011 18:14 3 1 574 просмотра
ПСК, эффективная ставка… Словом, те цифры, которые банкиры неохотно комментируют и/или так же неохотно называют вслух. И действительно, зачем заёмщику знать и – вот ужас! – понимать, что за зверюка эта такая. Дескать, ему, заёмщику, если что и надо знать, так это фактическую переплату в рублях или импортных купюрах. Вот только непонятно, с чего бы вдруг кредитным организациям из раза в раз столь неприязненно отзываться о роли ПСК в отношениях с самым слабым звеном кредитного договора. С заёмщиком.
И, если даже поверхностно всмотреться в ситуацию, становится понятно – почему. Кому же понравится, когда в кредитном договоре вместо обещанных и декларируемых цифр 28 процентов годовых вдруг появится строчка в 90? Любой здравомыслящий человек, который даже не знаком с формулой расчёта «эффективки», сразу задаст вопрос, что за волшебство и почему банк занимается чёрной магией? И зачем «брюки превращаются…»
Можно до хрипоты в горле спорить о методиках исчисления «эффективки». Лично я бы ещё обязан банки учитывать в ПСК такие «мелочи» как внесение денежных средств на ссудный счёт. Ну да, 500 рублей взнос плюс 50 рублей комиссия – на сколько это увеличит ПСК? Но хотя бы сейчас заёмщик может сопоставить две цифры (декларируемая и настоящая), посмеяться и вернуть договор без подписи, пожелав банку дальнейшего процветания в гордом одиночестве. Стоп-фактор, внедрённый ЦБ РФ, не безупречен, но от того он не перестаёт быть стоп-фактором. А уж у кого одолжиться – у банка, у МФО или у соседа по лестничной клетке – пусть решает сам заёмщик. И пусть дальше сам кусает локти, что занял деньги под 2% в день, а не под 28 в год, которые на самом деле не 28, а все 90.

Комментарии 3

Першинг  (Першинг)
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Это не дело, когда за кредитом нужно идти с калькуляторои и юристом!
Поэтому я считаю, что кредиты нужно не брать!
Вот пусть и подумают.
Процентная ставка - единственный честный показатель.
Навязываемые страховки - ни от чего не страхуют. Проверено!
Mephistophilus  (Desperado17)
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Все в этой жизни нужно делать с головой а кредитов не стоит бояться нужно просто думать и читать внимательно документы а по возможности узнать условия до заключения договора!!!!!!!!!!!!Бесплатный сыр только сами знаете где!!!!!! Банк это коммерческая организация, а не благотворительный фонд!!!!!! Все банки хороши,все хотят навязать как можно больше в рамках кредитного договора!!!!! Учится, Учится и еще раз Учиться как завещал В.Ленин.
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Ну я бы не был столь категоричен в выводе "кредиты не нужно брать!".
Скорее, заёмщику стОит внимательно смотреть на декларируемую ставку и ПСК. А Условия обслуживания должны контролироваться Роспотребнадзором. Захотели изменить? Сначала на анализ в Роспотребнадзор для оценки на предмет возможных нарушений прав заёмщика.
Что касается страховок - полностью согласен. Это лёгкая кормушка для дочерних ООО и ЗАО.
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