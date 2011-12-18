Спасение утопающих – дело рук самих клиентов.

Есть у меня приятель со школьной скамьи. Сейчас уже вполне респектабельный человек, достаточно обеспеченный и чрезвычайная зануда во всех банковских делах. Наверное, потому и обеспеченный. Мимо такого копеечная муха не пролетит, а уж за тысячу с небольшим долларов он банк измором возьмёт. И взял же.

История давняя, на самом деле, своё начало берёт с января 2011 года. Именно тогда, когда приятель торжественно передал ключи от своей квартиры с нижайшей просьбой кормить его кота ближайшие 10 дней. Передал и махнул в Тайланд. Там, дескать, теплее, да и наши родимые зимние праздники вроде как утомляют – здоровье после них приходится поправлять до конца месяца. Кот за время отсутствия не похудел, стены в квартире не рухнули – вернулся приятель, тяпнули коньячку за его здоровье и условились, что летом он вернёт свой долг по уходу моему коту. Без процентов.

Нет, эта история не о котах. А о том, что весной этого года неизвестные бездельники умыкнули с его пластиковой карты пару тысяч долларов. Да хитро так умыкнули – через банкомат в Тайланде, с вводом пин-кода. Сказать, что приятель возмутился столь бессовестным способом отъёма денег у населения, - не сказать ничего. Несмотря на все увещевания банковских работников, что они обязательно разберутся во всей ситуации и постараются вернуть деньги на счёт, кредитная организация в день лишилась пятимиллионного рублёвого депозита. Приятель забросал банк требованиями немедленно вернуть ему денежные средства, грозил прокурорскими проверками и молниями со стороны ЦБ РФ. Правда, полсотни тысяч долларов на валютном депозите оставил. Чтобы кредитной организации был стимул шевелиться. Потом немного успокоился и стал вспоминать, где же гадюкИ могли умыкнуть данные его кредитки. «Понимаешь, следовал всем рекомендациям банка, единственный раз снимал наличные в банкомате в здании местного банка, никаких безлюдных мест и сомнительных банкоматов не было!» - негодовал приятель. И всё равно денежки увели…

А что же такого интересного и внушительного рекомендовали, да и рекомендуют сейчас наши банки при использовании карты на курортах за границей? Да ничего особенного, в принципе-то. «Не теряйте карту из вида, требуйте проведения операций в вашем присутствии, не пользуйтесь банкоматами в безлюдных и плохо освещённых местах, закрывайте ладонью панель ввода пин-кода, убедитесь, что за вашей спиной никто не стоит» - стандартный набор фраз, за смыслом которых практически ничего не стоит. Почему не стоит? Да потому как в 23 часа на станциях метро в России безлюдно и плохо освещено – и что прикажете делать?

Потому дело рук утопающих – дело рук самих утопающих. Именно так, как мне кажется, решили в кредитных организациях и отделались стандартными фразами. А ведь защитить себя от мошенничества на самом деле легко и не так уж дорого. По крайней мере, я так всегда поступаю, когда еду за границу.

Во-первых, ничто и никто не мешает выпустить дополнительную карту к текущему/кредитному счёту исключительно на время поездки. Как показывает практика, мошеннические операции происходят далеко не на следующий день после компрометации карты, а спустя месяц-другой. Попользовались дополнительной картой, вернулись домой – заблокировали и думать забыли про неё. И цена вопроса не такая уж высокая. Сколько стОит дополнительная карта? Триста-пятьсот рублей? А потерянная пара тысяч долларов/евро – это как?

Во-вторых, многие банки практикуют изменения пин-кода к карте по инициативе клиента буквально телефонным звонком на автоматическую линию генерации. Приехали домой? Позвоните в банк и смените пин-код. Такая же операция доступна в банкоматах эмитента – чем не защита? Банки предупреждают: операцию с вводом ПИН-кода оспорить практически невозможно. Так что мешает осложнить мошенникам жизнь, сменив набор цифр?

Нет, я не говорю сейчас о том, что пара банальных советов пригодится начинающим держателям карт, выезжающим за границу. Я не понимаю другого – почему банки не дают таких простых советов своим клиентам. Неужели так хочется потом получать негатив от них и головную боль в разбирательствах? Что и кто мешает кредитным учреждениям повесить эти простенькие советы на своих страницах а-ля «осторожно, мошенничество»? Разве не банк-эмитент заинтересован в этом больше всего?

Кстати, приятель таки отвоевал у банка свои деньги. Две недели назад. Через серию скандалов, кучей банковских отписок и возвратом вклада на депозитный рублёвый счёт. История умалчивает, какие последние аргументы были у банка в практически неоспоримой операции по карте с вводом пин-кода. Скорее всего, кредитная организация выделила средства из своего резервного фонда, дабы не портить отношения со старым клиентом. Ибо в обычных случаях держателю карты практически ничего не светит.