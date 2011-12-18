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Спасение утопающих – дело рук самих клиентов.

18.12.2011 15:29 8 2 651 просмотр
Есть у меня приятель со школьной скамьи. Сейчас уже вполне респектабельный человек, достаточно обеспеченный и чрезвычайная зануда во всех банковских делах. Наверное, потому и обеспеченный. Мимо такого копеечная муха не пролетит, а уж за тысячу с небольшим долларов он банк измором возьмёт. И взял же.
История давняя, на самом деле, своё начало берёт с января 2011 года. Именно тогда, когда приятель торжественно передал ключи от своей квартиры с нижайшей просьбой кормить его кота ближайшие 10 дней. Передал и махнул в Тайланд. Там, дескать, теплее, да и наши родимые зимние праздники вроде как утомляют – здоровье после них приходится поправлять до конца месяца. Кот за время отсутствия не похудел, стены в квартире не рухнули – вернулся приятель, тяпнули коньячку за его здоровье и условились, что летом он вернёт свой долг по уходу моему коту. Без процентов.
Нет, эта история не о котах. А о том, что весной этого года неизвестные бездельники умыкнули с его пластиковой карты пару тысяч долларов. Да хитро так умыкнули – через банкомат в Тайланде, с вводом пин-кода. Сказать, что приятель возмутился столь бессовестным способом отъёма денег у населения, - не сказать ничего. Несмотря на все увещевания банковских работников, что они обязательно разберутся во всей ситуации и постараются вернуть деньги на счёт, кредитная организация в день лишилась пятимиллионного рублёвого депозита. Приятель забросал банк требованиями немедленно вернуть ему денежные средства, грозил прокурорскими проверками и молниями со стороны ЦБ РФ. Правда, полсотни тысяч долларов на валютном депозите оставил. Чтобы кредитной организации был стимул шевелиться. Потом немного успокоился и стал вспоминать, где же гадюкИ могли умыкнуть данные его кредитки. «Понимаешь, следовал всем рекомендациям банка, единственный раз снимал наличные в банкомате в здании местного банка, никаких безлюдных мест и сомнительных банкоматов не было!» - негодовал приятель. И всё равно денежки увели…
А что же такого интересного и внушительного рекомендовали, да и рекомендуют сейчас наши банки при использовании карты на курортах за границей? Да ничего особенного, в принципе-то. «Не теряйте карту из вида, требуйте проведения операций в вашем присутствии, не пользуйтесь банкоматами в безлюдных и плохо освещённых местах, закрывайте ладонью панель ввода пин-кода, убедитесь, что за вашей спиной никто не стоит» - стандартный набор фраз, за смыслом которых практически ничего не стоит. Почему не стоит? Да потому как в 23 часа на станциях метро в России безлюдно и плохо освещено – и что прикажете делать?
Потому дело рук утопающих – дело рук самих утопающих. Именно так, как мне кажется, решили в кредитных организациях и отделались стандартными фразами. А ведь защитить себя от мошенничества на самом деле легко и не так уж дорого. По крайней мере, я так всегда поступаю, когда еду за границу.
Во-первых, ничто и никто не мешает выпустить дополнительную карту к текущему/кредитному счёту исключительно на время поездки. Как показывает практика, мошеннические операции происходят далеко не на следующий день после компрометации карты, а спустя месяц-другой. Попользовались дополнительной картой, вернулись домой – заблокировали и думать забыли про неё. И цена вопроса не такая уж высокая. Сколько стОит дополнительная карта? Триста-пятьсот рублей? А потерянная пара тысяч долларов/евро – это как?
Во-вторых, многие банки практикуют изменения пин-кода к карте по инициативе клиента буквально телефонным звонком на автоматическую линию генерации. Приехали домой? Позвоните в банк и смените пин-код. Такая же операция доступна в банкоматах эмитента – чем не защита? Банки предупреждают: операцию с вводом ПИН-кода оспорить практически невозможно. Так что мешает осложнить мошенникам жизнь, сменив набор цифр?
Нет, я не говорю сейчас о том, что пара банальных советов пригодится начинающим держателям карт, выезжающим за границу. Я не понимаю другого – почему банки не дают таких простых советов своим клиентам. Неужели так хочется потом получать негатив от них и головную боль в разбирательствах? Что и кто мешает кредитным учреждениям повесить эти простенькие советы на своих страницах а-ля «осторожно, мошенничество»? Разве не банк-эмитент заинтересован в этом больше всего?
Кстати, приятель таки отвоевал у банка свои деньги. Две недели назад. Через серию скандалов, кучей банковских отписок и возвратом вклада на депозитный рублёвый счёт. История умалчивает, какие последние аргументы были у банка в практически неоспоримой операции по карте с вводом пин-кода. Скорее всего, кредитная организация выделила средства из своего резервного фонда, дабы не портить отношения со старым клиентом. Ибо в обычных случаях держателю карты практически ничего не светит.

Комментарии 8

Першинг  (Першинг)
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Вадим, конечно, пятимиллионный рублёвый депозит - отличный козырь в переговорах с банком!
Увы, не у всех он есть. smile:(
Вспоминаю историю со Сбером, описанную здесь.
Когда деньги мошеннически были переведены на счёт другого клиента того же Сбера. И никому не пришло в голову спросить у того, в пользу кого украли - откуда деньги. И вернуть из владельцу...
Представитель Сбера просто развёл руками.
А ведь у Вашего друга могли запросто украсть и пятимиллионный депозит. Просто банк бы обанкротился - это же вполне возможно. И АСВ вернуло бы ему 700000 рублей. Без процентов.
Могло такое случиться? Теоретически - вполне!
Вадим Ларионов  (vadlar)
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История со Сбербанкой показательна в ключе полной бездеятельности сотрудников кредитной организации. Которые просто не захотели инииировать стандартный процесс проверки легальности переведённых денежных средств. Все "разводы" руками - не более чем попытки оправдать своё бездействие. По сути, достаточно письменного заявления клиента (у кого украли) о незаконной операции по счёту в кредитную организацию и - одновременно - в правоохранительные органы, чтобы банк инициировал собственное служебное расследование и заблокировал счет получателя минимум на трое суток. А если получатель уходит от контакта с банком, то увеличить срок блокировки.
Уверен, что именно халатность и наплевательское отношение к клиенту позволили мошенникам окопаться в ДБО Сбербанка. Что, разумеется, делает последнему соответствующий "комплимент".
Шарухин Антон  (toshik80)
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Ой граждане.
В эту пятницу вечером решил заплатить за кредит через Интернет-банк.
Начал искать файл (который для бумаг) с флешками с ЭЦП, картами с разовыми кодами и т.д. Файлик куда-то "ушел" и так до сих пор не найден.
Последний раз я его наблюдал в прошлое воскресенье.
Что самое удивительное деньги на всех счетах целы и невредимы.
Быстренько в субботу заблокировал все ЭЦП и карты доступа. Тут же в субботу выдали новые.
Правда есть один "попандос" за перегенерацию ЭЦП заплатить таки придется. 500 руб. smile:( Но это гораздо меньше чем лежит на счетах и кредитные лимиты по картам.
А сколько раз автомобиль не закрытым оставлял...
Видать есть ангелы-хранители у меня. Тьфу-тьфу-тьфу smile:)
Першинг  (Першинг)
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Это радует! smile:)
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Вот поэтому наличие съёмного носителя ЭЦП, карт с разовыми паролями считаю таким же ненадёжным способом уберечь денежные средства от действий мошенников. По сути, ЭЦП и карточку клиент будет хранить в одном месте (в одном кармане, если уж честно), и если происходит кража, то всего и сразу. Возможно, комбинация "ЭЦП + генерация разового ключа на моб. телефон" - практически не встречается.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Простите, я как-то не поняла, а для разовых паролей должны быть отдельные карты? Так ведь разоришься столько карт выпускать!
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Марина, видимо, банку выгоднее выпускать карточки с разовыми паролями, чем организовать автоматический сервис генерации смс.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Вот в том-то и дело, что банкам это выгодно! А мне?..
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