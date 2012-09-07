Вам отказано. С объяснением причин.

Не озвучивать и не комментировать отказы в предоставлении кредита - обычная и давно привычная для всех практика банков. При робкой попытке выспросить "а почему?" менеджеры от робкого "я не знаю" до почти гордого "банк оставляет за собой право не комментировать и не объяснять" отвечают тем, кому сегодня не посчастливилось (или посчастливилось, но они об этом пока не знают) стать Заёмщиком.
То, что сегодня огромное количество решений принимает программный комплекс банка (скоринг) - ни для кого не секрет. За несколько секунд автоматических процессов система говорит "да/нет" или передаёт "дело" кредитному инспектору. Какими факторами, причинами, нюансами система руководствовалась - остаётся только догадываться. Нежелание комментировать вполне понятно, кредитная организация не открывает тех критериев, по которым происходит окончательный отбор потенциального Заёмщика, да и данные, заложенные в системе, не всегда получены из открытых источников.
Приведу пример: школьный товарищ никак не мог получить хоть какой-либо смешной кредитный лимит на свою карту. С завидной периодичностью подавал заявку за заявкой - отказано и всё! Подавал заявку в другой банк - милости просим. Но расчётные счета физ.лица, Индивидуального предпринимателя, эквайринг, потребительское кредитование в розничной в его магазинах - в одном банке, а кредитная карта - в другом - это, согласитесь, не самый удобный момент. Странный даже. И вот, через пятого знакомого шестого друга вдруг узнаёт причину, по которой ему отказывает банк: 19 лет назад, будучи школьником, его задержали с группой подростков, у одного из которых нашли коробок с какой-то курительной гадостью. Опросили - отпустили, претензий не предъявили. Но в милицейских архивах осталось. Каким образом эти архивы оказались в руках службы безопасности банка - одному Мерлину известно. Но данные прочно засели в "наркоманских" базах, поэтому СБ банка каждый раз ставила отметку с отказом. 3 месяца школьный товарищ доказывал, что он - не верблюд и к наркоманам отношения не имеет. Привёз кучу справок, не раз пообщался со СБ - и вот он, счастливый финал - банк вычеркнул его из своих "чёрных баз". Ключевое слово - СВОИХ. Потому что никто не знает, в каком банке лежит то же самое "досье".
А что стОило банку внимательно присмотреться к своему клиенту? С операциям, к ведению счёта как ИП? Усомниться в своих отказах? Пригласить на беседу с сотрудником СБ? Прокомментировать свой отказ?
Или другой момент: потенциальному клиенту "мешают" кредитные карты банков, выданные сто лет назад, активированные и клиентом не используемые. Лежат такие "премиальные" карты в пыльном шкафу, хлеба не просят, а в кредитном досье фигурируют. Что мешает банку, в котором клиент получил отказ именно по причине "закредитованности", объяснить потенциальному клиенту, что выпущенные на его имя карты, по которым нет никаких задолженностей, лучше сдать в банк и прийти с новой заявкой через месяц-полтора? И кредитная организация получит хорошего Заёмщика, и сам клиент не уйдёт "оплёванным" и униженным.
Замечательно, что банки стали поворачиваться лицом к клиенту и в некоторых случаях комментировать аспекты своих отказов. Нехорошая кредитная история? Честно скажите об этом потенциальному Заёмщику. Вполне возможно, произошла ошибка, и клиент сможет добиться исправления. Ему мешаются сторонние кредитные продукты, которыми он не пользуется? Так и скажите, что в этом такого секретного и страшного? Умение общаться с потенциальным клиентом, давать доступную и не вредящую банку информацию - разве это не залог успеха потенциальных и долгосрочных отношений? Если вы говорите Заёмщику "вам отказано", посмотрите в свои мониторы: вполне возможно, не объясняя причину, вы только что потеряли возможность длительных и успешных отношений с вполне адекватным и добропорядочным клиентом. Который не стал Заёмщиком только потому, что ему помешали давно забытые в шкафу кредитные карты.
Комментарии 23
А теперь представьте, сотрудник СБ "вошел в положение" вашего приятеля не наркомана, а он вдруг уходит в дефолт. Кто будет нести ответственность?
Допустим, после исключения из "чёрных списокв" клиент, спустя время, действительно начал испытывать финансовые затруднения. Но причём здесь те самые "наркоманские списки" и то, что финансовые доходы Заёмщика резко уменьшились? Ведь он не стал наркоманом и/или алкоголиком.
В той истории всё закончилось благополучно: доказав банку, что он - не верблюд, школьный товарищ громко (даже немного чересчур) хлопнул дверью и теперь обслуживается в другой кредитной организации.
А уж наркоманом он стал или еще какие причины дефолта особо никто разбирать не будет.
Но каждый раз упираешься в глухую стену. Никаких комментариев никто не дает.
У банкиров все хорошо. Тысячи заявок в день. Что такое один клиент? Ничто. Зачем с ним возиться? Если завтра еще тысяча таких придет. Отбор и отсев.
Как сказала одна высокопоставленная дама из ВТБ-24 пока план по выдаче выполняем, отсев не меняем. Не будем выполнять, подкрутим скоринг и чуть ослабим требования И ВСЕ!
Я больше скажу. Мой банк выдал мне кредитную карту два года назад.
В течение последних 12 месяцев я несколько раз просил увеличить лимит и каждый раз "ОТКАЗАНО. Банк принимает решения исходя из объема и характера операций". И точка. Любая попытка узнать подробности натыкается на такой же ответ. Ну уйду я оттуда и чего? Да ничего, не шелохнутся даже.
С другой стороны в другом банке попытался первый раз рефинансировать кредит отказали. Попытался через полгода снова, с запросом в два раза меньшей суммы - одобрили. Я говорю "Ну что ж! Заработали не Вы а другие". Ответ "Без комментариев".
Не нравится что-то меняйте банк без сожаления. К сожалению каждый из нас в отдельности для них ничего не значит. Даже если Вы являетесь клиентом долгие годы
Один единственный вариант, перебирайте разные банки. Я лично состою в отношениях
с четырьмя банками. И во всех местах разные преимущества и недостатки.
Причем до смешного. В одном из банков держу кредитную карту только для того чтобы
за домашний телефон в кредит платить, потому что в другом банке оплата в сторону этого провайдера не есть льготная операция.
Вот и приходится терпеть и неудобный интернет-банк в первом банке и высоченные ставки по кредитам. Зато почти никому не отказывают.
Зато в банке где оплата Ростелекому не льготная операция почти копеечный РКО и высокая скорость проведения платежей. Но лимит по кредитке повышать не хочет.
А третий банк рефинансировал кредиты первого и теперь я плачу процентов в два с половиной раза меньше.
НУ вот как-то так и живу. И вроде жить можно
У банкиров не всё хорошо, потому что Заёмщик стал куда грамотнее, чем был лет 5-7 назад. Если "подкрутить" скоринг, качество кредитного портфеля не улучшится, поскольку за "подкруткой" автоматически последуют изменения в процентных ставках (риски, как обычно, возлагаются на Заёмщиков), а будет ли это конкурентноспособно по аналогам предложений других кредитных организаций? Добавьте к этому огромное количество МФО, которые без лишних вопросов готовы одолжить определённую сумму рублей под 100-700 процентов годовых. Но очередь к ним не иссякнет, потому что там клиент получит "добро" почти в 100% случаев, а клиент не уйдёт оплёванным или униженным. Сегодня анкет может быть и 1, и 2 тысячи ежедневно. И завтра, и послезавтра. А потом резко уменьшиться - доотказывались. И того самого Васю Рюмкина уже трудно будет позвать обратно после того, как ему сказали "вам отказано без объяснения причин". Мы, клиенты, не плодимся в геометрической прогрессии. Поэтому рано или поздно банки возьмут в привычку комментировать свои отказы в тех случаях, когда клиент может что-то исправить.
Вы знаете банки которые что-то объясняют?
А поделитесь пожалуйста, может мы туда пойдем кредитоваться?
Пока наблюдается обратное.
Юниаструм банк, который в итоге согласился рефинансировать один мой очень дорогой кредит при первой попытке отказал, но потом дал небольшое напутствие: "Попробуйте взять на меньшую сумму, чтобы не нужна была справка о доходах. И попросите такую сумму, чтобы ваш ежемесячный платеж был хотя бы на 25% меньше чем платеж по рефинансируемому кредиту"
Со второго раза все получилось.
Но это единственный случай...
А мой расчетный банк как глухая стена... Но тоже интересно. В первый раз он моему другу в кредитке отказал, а через три месяца почему-то выдал и с приличным лимитом кстати....
Лотерея...
Я и сам год назад был приятно удивлён в Росгосстрахбанке, в котором совершенно случайно кредитовался аж 3 месяца вместо 5 лет - мне было ПРЯМО озвучено, что в данный момент банк не сможет предоставить мне кредит по причине наличия действующей кредитной карты, о которой я еле вспомнил ) Этими же ногами пошёл в банк, сдал найденную в шкафу кредитную карту, получил документ о сдаче карты в банк и РГСБанк моментально одобрил заявку )
Что касается лотереи - момент всегда присутствует. Программный комплекс "подвижен" каждую минуту. И то, что требовали от заёмщика час назад, отличается от того, что будут требовать через пару часов.
Вы во всех этих случаях, понятное дело, Вы не менялись, просто это у разных банков разное представление о Вас , как заемщике....
Мы сейчас говорим немного о другом: банки потихонечку начинают комментировать свои решения. Скудно, редко, но начинают. Они оставляют за собой право не комментировать, но иногда им не пользуются.
Google патентует алгоритм персонального ценообразования
http://www.xakep.ru/post/59287/default.asp#.UEovduAQGJI.facebook
2.
А вы отказ банка в выдаче кредита без объяснения причин воспринимаете как "оплевание" и унижение?
Однако в моей записи есть фрагмент текста, на который Вы не обратили внимание: "менеджеры от робкого "я не знаю" до почти гордого "банк оставляет за собой право не комментировать и не объяснять". А подобное заставляет клиента уйти именно в том состоянии, о которым я сказал.
Adverse Action Notice
Например подал заявку на увеличение лимита и меня по телефону минут 20 интервьюировали и.... отказали.
А через пару месяцев начнут слать "заманчивые предложения".
А лимит просил поднять всего-то на 15%. Потому что появилась возможность решить одну проблему, а мне берут и отказывают.
Ну и как обычно без объяснения.
Вроде бы очевидно, что деньги нужны тогда когда они нужны, а не когда банку хочется их выдать. А уж лимит... Я ведь не с улицы зашел, а уже поимел кое-какие отношения с банком и неплохие отношения, а в ответ все та же "глухая стена"
И персональная просьба к Вадиму. Не оставляйте эту тему. Если что нового узнаете, кто где чего объясняет выкладывайте в новых постах
Антон, в 70% случаев менеджеры, старшие менеджеры и даже высокие чины в кредитной организации и сами не знают, ПОЧЕМУ принято решение об отказе. Какие шарики с роликами "заклинило" у скорингового аналитического комплекса - никто не знает. Ведь Вы и сами прекрасно знаете: менеджер только вбивает данные, а решение принимается бездушной машиной. Когда мы сотрудничали с ЗАО БРС в рамках предоставления потребительских кредитов в розничных магазинах, был забавный случай: обратившийся вечером клиент получил "отказ". Пришёл утром с супругой. Супруга получила "отказано". Ради любопытства отправили заявку клиента ещё раз, НИЧЕГО не меняя в его анкете. ОДОБРЕНО. Каким образом изменилась модель Заёмщика у БРС за ночь - никто никогда не узнает.
Банки комментируют решения только в том случае, когда финальное решение об отказе принимает человек. Кредитный офицер не "прозвонился" по указанным в анкете номерам - "ОТКАЗАНО". И банк об этом сказать может. Плохая кредитная история - говорит. Наличие закредитованности - тоже может сказать. И даже бездушный скоринг "ХомякКредита" выводит сообщение "Отказано. Имеется просроченная задолженность".
Тему обещаю не оставлять. Мне и самому любопытно, какие банки стали поворачиваться лицом к клиенту, а не тем самым подлым местом
Так было недавно с ВТБ-24. Два раза отказывали, а теперь звонят и предлагают всяческие льготные условия. Говорю "Отказали, чего домогаетесь", а в ответ ехидное "Ну бывает! Но стоит еще раз попробовать У нас тут такие условия да растакие"
Тьфу!
И то, что Вам названивают с "такими да растакими" условиями, как раз говорит о том, что у Банков дела не так уж замечательны, как им этого бы хотелось. Внешний поток потенциальных Заёмщиков - дело хлопотное и деньгозатратное. Проще обзвонить своих состоявшихся клиентов, а вы уж сами принимаете решение, стОит ли сотрудничать дальше.
Недавно произошёл интересный, я даже сказал бы забавный случай: в 2004 году мне был предоставлен кредит на мобильный телефон от "Финанц-банка" (ныне "КредитЕвропаБанк"). Стомиость телефона 3 с небольшим тысячи, за 3 месяца я выплатил почти 6 тысяч. И "вдруг", спустя 8 лет мне в почтовый ящик опускается буклет с карточкой и предложением лимита на 170 тысяч рублей. Посмеялся, разрезал карту и забыл. Спустя месяц начали звонить и чуть ли не требовать активации. В достаточно резкой форме ответил категорическим отказом, а на вопрос о причинах - "без объяснения таковых". Потому что НЕ знаю, КАК объяснить банку, что за 8 лет его существования кредитная организация вспоминает о клиенте раз в 8 лет. И зачем мне банк, дела которого, видимо, настолько плохи, что менеджеры стали поднимать анкеты клиентов, сотрудничавших с ними 8 лет назад.
Это торговая точка, там помимо скоринга есть еще план по одобрению заявок ( это такие требования торговых точек).
Похоже вечером план по одобрению был выполнен и планка скорбалла была повышена, а утром снижена....
Это не говорит о том, что брать кредит утром лучше, не у всех аналогичный алгоритм повышения планки одобрения.
Но Вы правы в одном без сомнения, скоринговая модель (если она не одноступенчатая) меняется ежечасно, поэтому никто никогда не скажет, какие ролики заехали за шарики у серверов банка