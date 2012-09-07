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Вам отказано. С объяснением причин.

07.09.2012 16:15 23 2 185 просмотров
Не озвучивать и не комментировать отказы в предоставлении кредита - обычная и давно привычная для всех практика банков. При робкой попытке выспросить "а почему?" менеджеры от робкого "я не знаю" до почти гордого "банк оставляет за собой право не комментировать и не объяснять" отвечают тем, кому сегодня не посчастливилось (или посчастливилось, но они об этом пока не знают) стать Заёмщиком.
То, что сегодня огромное количество решений принимает программный комплекс банка (скоринг) - ни для кого не секрет. За несколько секунд автоматических процессов система говорит "да/нет" или передаёт "дело" кредитному инспектору. Какими факторами, причинами, нюансами система руководствовалась - остаётся только догадываться. Нежелание комментировать вполне понятно, кредитная организация не открывает тех критериев, по которым происходит окончательный отбор потенциального Заёмщика, да и данные, заложенные в системе, не всегда получены из открытых источников.
Приведу пример: школьный товарищ никак не мог получить хоть какой-либо смешной кредитный лимит на свою карту. С завидной периодичностью подавал заявку за заявкой - отказано и всё! Подавал заявку в другой банк - милости просим. Но расчётные счета физ.лица, Индивидуального предпринимателя, эквайринг, потребительское кредитование в розничной в его магазинах - в одном банке, а кредитная карта - в другом - это, согласитесь, не самый удобный момент. Странный даже. И вот, через пятого знакомого шестого друга вдруг узнаёт причину, по которой ему отказывает банк: 19 лет назад, будучи школьником, его задержали с группой подростков, у одного из которых нашли коробок с какой-то курительной гадостью. Опросили - отпустили, претензий не предъявили. Но в милицейских архивах осталось. Каким образом эти архивы оказались в руках службы безопасности банка - одному Мерлину известно. Но данные прочно засели в "наркоманских" базах, поэтому СБ банка каждый раз ставила отметку с отказом. 3 месяца школьный товарищ доказывал, что он - не верблюд и к наркоманам отношения не имеет. Привёз кучу справок, не раз пообщался со СБ - и вот он, счастливый финал - банк вычеркнул его из своих "чёрных баз". Ключевое слово - СВОИХ. Потому что никто не знает, в каком банке лежит то же самое "досье".
А что стОило банку внимательно присмотреться к своему клиенту? С операциям, к ведению счёта как ИП? Усомниться в своих отказах? Пригласить на беседу с сотрудником СБ? Прокомментировать свой отказ?
Или другой момент: потенциальному клиенту "мешают" кредитные карты банков, выданные сто лет назад, активированные и клиентом не используемые. Лежат такие "премиальные" карты в пыльном шкафу, хлеба не просят, а в кредитном досье фигурируют. Что мешает банку, в котором клиент получил отказ именно по причине "закредитованности", объяснить потенциальному клиенту, что выпущенные на его имя карты, по которым нет никаких задолженностей, лучше сдать в банк и прийти с новой заявкой через месяц-полтора? И кредитная организация получит хорошего Заёмщика, и сам клиент не уйдёт "оплёванным" и униженным.
Замечательно, что банки стали поворачиваться лицом к клиенту и в некоторых случаях комментировать аспекты своих отказов. Нехорошая кредитная история? Честно скажите об этом потенциальному Заёмщику. Вполне возможно, произошла ошибка, и клиент сможет добиться исправления. Ему мешаются сторонние кредитные продукты, которыми он не пользуется? Так и скажите, что в этом такого секретного и страшного? Умение общаться с потенциальным клиентом, давать доступную и не вредящую банку информацию - разве это не залог успеха потенциальных и долгосрочных отношений? Если вы говорите Заёмщику "вам отказано", посмотрите в свои мониторы: вполне возможно, не объясняя причину, вы только что потеряли возможность длительных и успешных отношений с вполне адекватным и добропорядочным клиентом. Который не стал Заёмщиком только потому, что ему помешали давно забытые в шкафу кредитные карты.

Комментарии 23

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Любой, даже самый хороший заемщик может уйти в дефолт.
А теперь представьте, сотрудник СБ "вошел в положение" вашего приятеля не наркомана, а он вдруг уходит в дефолт. Кто будет нести ответственность?
Вадим Ларионов  (vadlar)
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А кто несёт ответственность в случае финансовых затруднений Заёмщика? Исключительно он сам, кроме случаев наличия Поручителя по кредитному договору. Дело не в том, что СБ вошло или не вошло "в положение". А в том что "без вины виноватого осудили и приговорили" )
Допустим, после исключения из "чёрных списокв" клиент, спустя время, действительно начал испытывать финансовые затруднения. Но причём здесь те самые "наркоманские списки" и то, что финансовые доходы Заёмщика резко уменьшились? Ведь он не стал наркоманом и/или алкоголиком.
В той истории всё закончилось благополучно: доказав банку, что он - не верблюд, школьный товарищ громко (даже немного чересчур) хлопнул дверью и теперь обслуживается в другой кредитной организации.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Когда начнется разбор полетов и выясниться, что заемщику с "приводом" СБ дала добро, будут сделаны соответствующие выводы по соответствующим персонам...
А уж наркоманом он стал или еще какие причины дефолта особо никто разбирать не будет.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Вадим. Поднимал эту тему уже не раз.
Но каждый раз упираешься в глухую стену. Никаких комментариев никто не дает.
У банкиров все хорошо. Тысячи заявок в день. Что такое один клиент? Ничто. Зачем с ним возиться? Если завтра еще тысяча таких придет. Отбор и отсев.
Как сказала одна высокопоставленная дама из ВТБ-24 пока план по выдаче выполняем, отсев не меняем. Не будем выполнять, подкрутим скоринг и чуть ослабим требования И ВСЕ!
Я больше скажу. Мой банк выдал мне кредитную карту два года назад.
В течение последних 12 месяцев я несколько раз просил увеличить лимит и каждый раз "ОТКАЗАНО. Банк принимает решения исходя из объема и характера операций". И точка. Любая попытка узнать подробности натыкается на такой же ответ. Ну уйду я оттуда и чего? Да ничего, не шелохнутся даже.
С другой стороны в другом банке попытался первый раз рефинансировать кредит отказали. Попытался через полгода снова, с запросом в два раза меньшей суммы - одобрили. Я говорю "Ну что ж! Заработали не Вы а другие". Ответ "Без комментариев".
Не нравится что-то меняйте банк без сожаления. К сожалению каждый из нас в отдельности для них ничего не значит. Даже если Вы являетесь клиентом долгие годы
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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И как с этим бороться? Или без вариантов?
Шарухин Антон  (toshik80)
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Да никак!
Один единственный вариант, перебирайте разные банки. Я лично состою в отношениях
с четырьмя банками. И во всех местах разные преимущества и недостатки.
Причем до смешного. В одном из банков держу кредитную карту только для того чтобы
за домашний телефон в кредит платить, потому что в другом банке оплата в сторону этого провайдера не есть льготная операция.
Вот и приходится терпеть и неудобный интернет-банк в первом банке и высоченные ставки по кредитам. Зато почти никому не отказывают.
Зато в банке где оплата Ростелекому не льготная операция почти копеечный РКО и высокая скорость проведения платежей. Но лимит по кредитке повышать не хочет.
А третий банк рефинансировал кредиты первого и теперь я плачу процентов в два с половиной раза меньше.
НУ вот как-то так и живу. И вроде жить можно
Вадим Ларионов  (vadlar)
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А вот не соглашусь с Вами, Антон. Я как раз хотел обратить внимание на то, что банки стали потихонечку комментировать свои отказы в предоставлении кредитов. Не слишком часто, но начали. При этом сохраняя позицию защиты своих аналитических систем от подбора "ключиков". То есть комментируют тогда, когда ущерб кредитной организации причинить не удастся. Плохая кредитная история, наличие открытых, хоть и не используемых, кредитных линий по картам и т.п.
У банкиров не всё хорошо, потому что Заёмщик стал куда грамотнее, чем был лет 5-7 назад. Если "подкрутить" скоринг, качество кредитного портфеля не улучшится, поскольку за "подкруткой" автоматически последуют изменения в процентных ставках (риски, как обычно, возлагаются на Заёмщиков), а будет ли это конкурентноспособно по аналогам предложений других кредитных организаций? Добавьте к этому огромное количество МФО, которые без лишних вопросов готовы одолжить определённую сумму рублей под 100-700 процентов годовых. Но очередь к ним не иссякнет, потому что там клиент получит "добро" почти в 100% случаев, а клиент не уйдёт оплёванным или униженным. Сегодня анкет может быть и 1, и 2 тысячи ежедневно. И завтра, и послезавтра. А потом резко уменьшиться - доотказывались. И того самого Васю Рюмкина уже трудно будет позвать обратно после того, как ему сказали "вам отказано без объяснения причин". Мы, клиенты, не плодимся в геометрической прогрессии. Поэтому рано или поздно банки возьмут в привычку комментировать свои отказы в тех случаях, когда клиент может что-то исправить.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Ваши бы слова да банкирам в уши!!!!
Вы знаете банки которые что-то объясняют?
А поделитесь пожалуйста, может мы туда пойдем кредитоваться?
Пока наблюдается обратное.
Юниаструм банк, который в итоге согласился рефинансировать один мой очень дорогой кредит при первой попытке отказал, но потом дал небольшое напутствие: "Попробуйте взять на меньшую сумму, чтобы не нужна была справка о доходах. И попросите такую сумму, чтобы ваш ежемесячный платеж был хотя бы на 25% меньше чем платеж по рефинансируемому кредиту"
Со второго раза все получилось.
Но это единственный случай...
А мой расчетный банк как глухая стена... Но тоже интересно. В первый раз он моему другу в кредитке отказал, а через три месяца почему-то выдал и с приличным лимитом кстати....
Лотерея...
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Антон, рекомендаций кредитоваться или не кредитоваться в той или иной организации я дать не могу, однако могу предложить "прогуляться" по веткам банков в Народном рейтинге, обратить внимание на те комментарии банков, в которых Заёмщики ругают тот или иной банк за подпорченную кредитную историю. Или на те комментарии, где банки почти прямо указывают на закредитованность.
Я и сам год назад был приятно удивлён в Росгосстрахбанке, в котором совершенно случайно кредитовался аж 3 месяца вместо 5 лет - мне было ПРЯМО озвучено, что в данный момент банк не сможет предоставить мне кредит по причине наличия действующей кредитной карты, о которой я еле вспомнил ) Этими же ногами пошёл в банк, сдал найденную в шкафу кредитную карту, получил документ о сдаче карты в банк и РГСБанк моментально одобрил заявку )
Что касается лотереи - момент всегда присутствует. Программный комплекс "подвижен" каждую минуту. И то, что требовали от заёмщика час назад, отличается от того, что будут требовать через пару часов.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Вадим, вот вы один и тот же человек, при этом Вам может один банк отказывать в кредите, другой дать ставку 700% годовых, третий 15% годовых, четвертый запрошенную сумму втрое снизит....
Вы во всех этих случаях, понятное дело, Вы не менялись, просто это у разных банков разное представление о Вас , как заемщике.... smile:)
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Разумеется, потому что программные комплексы у разных банков отличаются друг от друга. Сегодня в банке Х мой портрет как Заёмщика (среднестатистические данные заёмщика моей категории) имеет статус высокорискованных клиентов, а в банке Y - идеальный smile:)
Мы сейчас говорим немного о другом: банки потихонечку начинают комментировать свои решения. Скудно, редко, но начинают. Они оставляют за собой право не комментировать, но иногда им не пользуются.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Все просто, "бизнес" скорит свою систему одобрения и интуитивно понимает существенные факторы( их все понимают и знают), которые влияют на принятие решения, их и озвучивают... Им план делать надо...
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
1.
Цитата
И кредитная организация получит хорошего Заёмщика, и сам клиент не уйдёт "оплёванным" и униженным.

2.
Цитата
Но очередь к ним не иссякнет, потому что там клиент получит "добро" почти в 100% случаев, а клиент не уйдёт оплёванным или униженным.

А вы отказ банка в выдаче кредита без объяснения причин воспринимаете как "оплевание" и унижение?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Лично я над отказом посмеюсь ) Мне важнее, чтобы кредитная организация в разумные сроки огласила своё решение, а не молчала после "отказано".
Однако в моей записи есть фрагмент текста, на который Вы не обратили внимание: "менеджеры от робкого "я не знаю" до почти гордого "банк оставляет за собой право не комментировать и не объяснять". А подобное заставляет клиента уйти именно в том состоянии, о которым я сказал.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Мне нравится практика, которая используется в ряде банков, когда решение о предоставлении кредита принимается по итогам проведения интервью с заемщиком. Совмещение скоринга, стресс-тестирования и интервью могут принести хороший результат в виде низкого уровня отказов и просроченной задолженности. И как результат - высокий уровень лояльных клиентов.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Под интервью понимается что?
Например подал заявку на увеличение лимита и меня по телефону минут 20 интервьюировали и.... отказали.
А через пару месяцев начнут слать "заманчивые предложения".
А лимит просил поднять всего-то на 15%. Потому что появилась возможность решить одну проблему, а мне берут и отказывают.
Ну и как обычно без объяснения.
Вроде бы очевидно, что деньги нужны тогда когда они нужны, а не когда банку хочется их выдать. А уж лимит... Я ведь не с улицы зашел, а уже поимел кое-какие отношения с банком и неплохие отношения, а в ответ все та же "глухая стена"
И персональная просьба к Вадиму. Не оставляйте эту тему. Если что нового узнаете, кто где чего объясняет выкладывайте в новых постах
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Бодан, скорее всего, имеет ввиду модель выдачи кредитов в КБ "Пойдём!". Менеджер банка проводит интервью с потенциальным Заёмщиком "глаза в глаза" и, сверившись с "негативными базами", принимает решение о выдаче самостоятельно, практически не пользуясь аналитическими системами банковской организации. Но здесь и первый подводный камень: поскольку физическое решение принимает человек, риски по невозврату закладываются самому же Заёмщику. КБ "Пойдём!", к примеру, не скрывает, что ПСК по его кредитам составляет "от 100% годовых". Если менеджер банка примет решение об отказе, он объяснит, почему принято такое решение.

Антон, в 70% случаев менеджеры, старшие менеджеры и даже высокие чины в кредитной организации и сами не знают, ПОЧЕМУ принято решение об отказе. Какие шарики с роликами "заклинило" у скорингового аналитического комплекса - никто не знает. Ведь Вы и сами прекрасно знаете: менеджер только вбивает данные, а решение принимается бездушной машиной. Когда мы сотрудничали с ЗАО БРС в рамках предоставления потребительских кредитов в розничных магазинах, был забавный случай: обратившийся вечером клиент получил "отказ". Пришёл утром с супругой. Супруга получила "отказано". Ради любопытства отправили заявку клиента ещё раз, НИЧЕГО не меняя в его анкете. ОДОБРЕНО. Каким образом изменилась модель Заёмщика у БРС за ночь - никто никогда не узнает.
Банки комментируют решения только в том случае, когда финальное решение об отказе принимает человек. Кредитный офицер не "прозвонился" по указанным в анкете номерам - "ОТКАЗАНО". И банк об этом сказать может. Плохая кредитная история - говорит. Наличие закредитованности - тоже может сказать. И даже бездушный скоринг "ХомякКредита" выводит сообщение "Отказано. Имеется просроченная задолженность".
Тему обещаю не оставлять. Мне и самому любопытно, какие банки стали поворачиваться лицом к клиенту, а не тем самым подлым местом smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Самое противное в том, что когда тебе необходимо кредитное плечо тебе отказывают, а потом спустя полгода, когда все давно уже рассосалось и решилось другими способами начинают вкусными предложениями заманивать.
Так было недавно с ВТБ-24. Два раза отказывали, а теперь звонят и предлагают всяческие льготные условия. Говорю "Отказали, чего домогаетесь", а в ответ ехидное "Ну бывает! Но стоит еще раз попробовать У нас тут такие условия да растакие"
Тьфу! smile:(
Вадим Ларионов  (vadlar)
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В нашем миру такое попадает под определение "Закон подлости".
И то, что Вам названивают с "такими да растакими" условиями, как раз говорит о том, что у Банков дела не так уж замечательны, как им этого бы хотелось. Внешний поток потенциальных Заёмщиков - дело хлопотное и деньгозатратное. Проще обзвонить своих состоявшихся клиентов, а вы уж сами принимаете решение, стОит ли сотрудничать дальше.
Недавно произошёл интересный, я даже сказал бы забавный случай: в 2004 году мне был предоставлен кредит на мобильный телефон от "Финанц-банка" (ныне "КредитЕвропаБанк"). Стомиость телефона 3 с небольшим тысячи, за 3 месяца я выплатил почти 6 тысяч. И "вдруг", спустя 8 лет мне в почтовый ящик опускается буклет с карточкой и предложением лимита на 170 тысяч рублей. Посмеялся, разрезал карту и забыл. Спустя месяц начали звонить и чуть ли не требовать активации. В достаточно резкой форме ответил категорическим отказом, а на вопрос о причинах - "без объяснения таковых". Потому что НЕ знаю, КАК объяснить банку, что за 8 лет его существования кредитная организация вспоминает о клиенте раз в 8 лет. И зачем мне банк, дела которого, видимо, настолько плохи, что менеджеры стали поднимать анкеты клиентов, сотрудничавших с ними 8 лет назад.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
История про БРС интересна.
Это торговая точка, там помимо скоринга есть еще план по одобрению заявок ( это такие требования торговых точек).
Похоже вечером план по одобрению был выполнен и планка скорбалла была повышена, а утром снижена....
Это не говорит о том, что брать кредит утром лучше, не у всех аналогичный алгоритм повышения планки одобрения.
Вадим Ларионов  (vadlar)
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В том конкретном случае потребительский кредит выдавался на малорискованную группу товаров садового назначения (бензотриммер), да и план по конкретной привязке к торговой точке по нам даже теоретически не мог присутствовать - 7-10 кредитов в месяц как максимум.
Но Вы правы в одном без сомнения, скоринговая модель (если она не одноступенчатая) меняется ежечасно, поэтому никто никогда не скажет, какие ролики заехали за шарики у серверов банка smile:)
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