Вам отказано. С объяснением причин.

Не озвучивать и не комментировать отказы в предоставлении кредита - обычная и давно привычная для всех практика банков. При робкой попытке выспросить "а почему?" менеджеры от робкого "я не знаю" до почти гордого "банк оставляет за собой право не комментировать и не объяснять" отвечают тем, кому сегодня не посчастливилось (или посчастливилось, но они об этом пока не знают) стать Заёмщиком.

То, что сегодня огромное количество решений принимает программный комплекс банка (скоринг) - ни для кого не секрет. За несколько секунд автоматических процессов система говорит "да/нет" или передаёт "дело" кредитному инспектору. Какими факторами, причинами, нюансами система руководствовалась - остаётся только догадываться. Нежелание комментировать вполне понятно, кредитная организация не открывает тех критериев, по которым происходит окончательный отбор потенциального Заёмщика, да и данные, заложенные в системе, не всегда получены из открытых источников.

Приведу пример: школьный товарищ никак не мог получить хоть какой-либо смешной кредитный лимит на свою карту. С завидной периодичностью подавал заявку за заявкой - отказано и всё! Подавал заявку в другой банк - милости просим. Но расчётные счета физ.лица, Индивидуального предпринимателя, эквайринг, потребительское кредитование в розничной в его магазинах - в одном банке, а кредитная карта - в другом - это, согласитесь, не самый удобный момент. Странный даже. И вот, через пятого знакомого шестого друга вдруг узнаёт причину, по которой ему отказывает банк: 19 лет назад, будучи школьником, его задержали с группой подростков, у одного из которых нашли коробок с какой-то курительной гадостью. Опросили - отпустили, претензий не предъявили. Но в милицейских архивах осталось. Каким образом эти архивы оказались в руках службы безопасности банка - одному Мерлину известно. Но данные прочно засели в "наркоманских" базах, поэтому СБ банка каждый раз ставила отметку с отказом. 3 месяца школьный товарищ доказывал, что он - не верблюд и к наркоманам отношения не имеет. Привёз кучу справок, не раз пообщался со СБ - и вот он, счастливый финал - банк вычеркнул его из своих "чёрных баз". Ключевое слово - СВОИХ. Потому что никто не знает, в каком банке лежит то же самое "досье".

А что стОило банку внимательно присмотреться к своему клиенту? С операциям, к ведению счёта как ИП? Усомниться в своих отказах? Пригласить на беседу с сотрудником СБ? Прокомментировать свой отказ?

Или другой момент: потенциальному клиенту "мешают" кредитные карты банков, выданные сто лет назад, активированные и клиентом не используемые. Лежат такие "премиальные" карты в пыльном шкафу, хлеба не просят, а в кредитном досье фигурируют. Что мешает банку, в котором клиент получил отказ именно по причине "закредитованности", объяснить потенциальному клиенту, что выпущенные на его имя карты, по которым нет никаких задолженностей, лучше сдать в банк и прийти с новой заявкой через месяц-полтора? И кредитная организация получит хорошего Заёмщика, и сам клиент не уйдёт "оплёванным" и униженным.

Замечательно, что банки стали поворачиваться лицом к клиенту и в некоторых случаях комментировать аспекты своих отказов. Нехорошая кредитная история? Честно скажите об этом потенциальному Заёмщику. Вполне возможно, произошла ошибка, и клиент сможет добиться исправления. Ему мешаются сторонние кредитные продукты, которыми он не пользуется? Так и скажите, что в этом такого секретного и страшного? Умение общаться с потенциальным клиентом, давать доступную и не вредящую банку информацию - разве это не залог успеха потенциальных и долгосрочных отношений? Если вы говорите Заёмщику "вам отказано", посмотрите в свои мониторы: вполне возможно, не объясняя причину, вы только что потеряли возможность длительных и успешных отношений с вполне адекватным и добропорядочным клиентом. Который не стал Заёмщиком только потому, что ему помешали давно забытые в шкафу кредитные карты.