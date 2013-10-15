Мы - не идиоты, идиоты - не мы.

В одном из комментариев к отзыву в Народном рейтинге, где Представитель Банка увещевал нерадивого заёмщика о необходимости погашения просроченной задолженности, мне довелось прочитать достаточно жёсткий ответ посетителя форума, в котором работодатели, просматривающие кредитную историю потенциального кандидата на вакансию, были названы «идиотами». Мол, какое отношение данные из БКИ имеет к навыкам и профессиональным качествам человека? Не могу сказать за всех работодателей, но наш печальный опыт свидетельствует как раз об обратном: имеет. И ещё какое.

Так получилось, что все собеседования в нашей компании провожу я – организация небольшая, «кадровик» нам как бы и не нужен. В анкете, которую заполняет потенциальный кандидат, в самом конце есть графа «есть ли у вас действующие обязательства перед кредитными организациями». Поле не обязательно к заполнению, однако именно оно очень часто даёт возможность оценить человека как работника. По крайней мере, мне. И вот почему.

Три года назад работал у нас продавцом юноша Андрей. Обычный сотрудник, ничего плохого за ним не наблюдалось, послужной лист за 2 года был практически чистым. Зарабатывал в среднем около 20 тысяч рублей, дополнительно и регулярно премировался за выполнение личного плана, с коллегами и покупателями не конфликтовал, на работу не опаздывал, с вином и папиросами особо не дружил. Мечта многих работодателей, не так ли? И, что говорится, «внезапно»… исчез. 25 декабря. Вместе с 90 000 рублей выручки, что осталась в кассе на вечер смены. Пока охали и ахали, подавали в розыск и писали заявления в тогда ещё милицию, на рабочие телефоны стали прорываться первые «ласточки» из разных банков. Поскольку кредитные организации с персональными данными и банковскими тайнами особо не церемонятся, со временем выяснилось, что наш добропорядочный Андрей одолжил у разных банков более 120000 рублей и уже 2-3 месяца ничего им не платит. Вместе печалились, слушали грустные истории (мы им свою, они нам свою), ругались (трудно не поругаться, когда от одного банка за день получали по 17 звонков), а потом… наступила тишина в эфире. Уже позже выяснилось, что Андрей, «одолживший» в кассе 90000 рублей, рассчитался с банками и благополучно уехал в сопредельное государство на ПМЖ. К тому времени мы убытки уже списали, раны зализали, ужесточили контроль за выручкой и успокоились. Как говорится, «бывает».

И почти ровно через год ситуация повторяется, с той лишь разницей, что сумма была 130000, а «героя» зовут Игорем. Профессиональные качества те же, вредные привычки не отмечены, послужной список был «белым». Спасибо старшему продавцу – спохватились практически моментально, вот только «одолженные» Игорем деньги были уже отданы нескольким банкам.

Именно с повторения, которое принято считать «матерью учения», истории в анкете и появилась графа про кредитные обязательства. Не суть важно, напишет там кандидат что-либо или нет – мы всё равно получим его кредитную историю. Именно она расскажет мне о безнадёжных долгах соискателя или кредитной пирамиде в несколько сот тысяч рублей при предлагаемой зарплате в 25-30 тысяч. Не нужно быть предсказателем или астрологом, чтобы понять: этой зарплаты сотруднику не хватит, чтобы обслуживать долг в почти 700 000. Что он будет делать? Кушать подножий корм и платить минимальные платежи? На сколько сотрудника хватит? На полгода? Год? А потом «одолжит» в кассе, чтобы хоть как-то рассчитаться хотя бы с одним банком? Спасибо, после второго эпизода как-то не хочется.

Равно как не хочется тратить рабочее время на выяснение отношений с очередным сотрудником отдела взысканий просроченных задолженностей. Им всё равно, их рабочее время «тикает», а наш рабочий процесс останавливается. Если в кредитной истории кандидата мне попадается наименование одного банка, расположившегося в топ-10 НР, я принципиально ставлю «отказано» при рассмотрении кандидатуры – не хочу даже гипотетически рассматривать возможность «жёсткого, но корректного» общения, на которое у меня и моего руководителя (ИП) нет ни времени, ни желания. Если на банки, с которыми сотрудничает наша ТО, ещё как-то можно воздействовать, то в случае с данной кредитной организацией объяснять будет что-либо бесполезно.

Поэтому – нет, я не считаю нас «идиотами», равно как и других работодателей, которые стараются обезопасить рабочий процесс от финансовых эксцессов или «разборок» с коллекторами. Умение рассчитывать свои финансовые возможности, проявлять исполнительность в кредитных обязательствах – такие же положительные качества потенциального сотрудника, как и отсутствие вредных привычек и знание кассовой дисциплины, к примеру. Разумеется, идеальная кредитная история не даёт 100% гарантии добропорядочности соискателя, однако рассказать может многое. Что в буднях работодателей немаловажно.