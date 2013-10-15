Вход
Профиль Блог Лента Активность

Мы - не идиоты, идиоты - не мы.

15.10.2013 15:36 21 2 311 просмотров
В одном из комментариев к отзыву в Народном рейтинге, где Представитель Банка увещевал нерадивого заёмщика о необходимости погашения просроченной задолженности, мне довелось прочитать достаточно жёсткий ответ посетителя форума, в котором работодатели, просматривающие кредитную историю потенциального кандидата на вакансию, были названы «идиотами». Мол, какое отношение данные из БКИ имеет к навыкам и профессиональным качествам человека? Не могу сказать за всех работодателей, но наш печальный опыт свидетельствует как раз об обратном: имеет. И ещё какое.
Так получилось, что все собеседования в нашей компании провожу я – организация небольшая, «кадровик» нам как бы и не нужен. В анкете, которую заполняет потенциальный кандидат, в самом конце есть графа «есть ли у вас действующие обязательства перед кредитными организациями». Поле не обязательно к заполнению, однако именно оно очень часто даёт возможность оценить человека как работника. По крайней мере, мне. И вот почему.
Три года назад работал у нас продавцом юноша Андрей. Обычный сотрудник, ничего плохого за ним не наблюдалось, послужной лист за 2 года был практически чистым. Зарабатывал в среднем около 20 тысяч рублей, дополнительно и регулярно премировался за выполнение личного плана, с коллегами и покупателями не конфликтовал, на работу не опаздывал, с вином и папиросами особо не дружил. Мечта многих работодателей, не так ли? И, что говорится, «внезапно»… исчез. 25 декабря. Вместе с 90 000 рублей выручки, что осталась в кассе на вечер смены. Пока охали и ахали, подавали в розыск и писали заявления в тогда ещё милицию, на рабочие телефоны стали прорываться первые «ласточки» из разных банков. Поскольку кредитные организации с персональными данными и банковскими тайнами особо не церемонятся, со временем выяснилось, что наш добропорядочный Андрей одолжил у разных банков более 120000 рублей и уже 2-3 месяца ничего им не платит. Вместе печалились, слушали грустные истории (мы им свою, они нам свою), ругались (трудно не поругаться, когда от одного банка за день получали по 17 звонков), а потом… наступила тишина в эфире. Уже позже выяснилось, что Андрей, «одолживший» в кассе 90000 рублей, рассчитался с банками и благополучно уехал в сопредельное государство на ПМЖ. К тому времени мы убытки уже списали, раны зализали, ужесточили контроль за выручкой и успокоились. Как говорится, «бывает».
И почти ровно через год ситуация повторяется, с той лишь разницей, что сумма была 130000, а «героя» зовут Игорем. Профессиональные качества те же, вредные привычки не отмечены, послужной список был «белым». Спасибо старшему продавцу – спохватились практически моментально, вот только «одолженные» Игорем деньги были уже отданы нескольким банкам.
Именно с повторения, которое принято считать «матерью учения», истории в анкете и появилась графа про кредитные обязательства. Не суть важно, напишет там кандидат что-либо или нет – мы всё равно получим его кредитную историю. Именно она расскажет мне о безнадёжных долгах соискателя или кредитной пирамиде в несколько сот тысяч рублей при предлагаемой зарплате в 25-30 тысяч. Не нужно быть предсказателем или астрологом, чтобы понять: этой зарплаты сотруднику не хватит, чтобы обслуживать долг в почти 700 000. Что он будет делать? Кушать подножий корм и платить минимальные платежи? На сколько сотрудника хватит? На полгода? Год? А потом «одолжит» в кассе, чтобы хоть как-то рассчитаться хотя бы с одним банком? Спасибо, после второго эпизода как-то не хочется.
Равно как не хочется тратить рабочее время на выяснение отношений с очередным сотрудником отдела взысканий просроченных задолженностей. Им всё равно, их рабочее время «тикает», а наш рабочий процесс останавливается. Если в кредитной истории кандидата мне попадается наименование одного банка, расположившегося в топ-10 НР, я принципиально ставлю «отказано» при рассмотрении кандидатуры – не хочу даже гипотетически рассматривать возможность «жёсткого, но корректного» общения, на которое у меня и моего руководителя (ИП) нет ни времени, ни желания. Если на банки, с которыми сотрудничает наша ТО, ещё как-то можно воздействовать, то в случае с данной кредитной организацией объяснять будет что-либо бесполезно.
Поэтому – нет, я не считаю нас «идиотами», равно как и других работодателей, которые стараются обезопасить рабочий процесс от финансовых эксцессов или «разборок» с коллекторами. Умение рассчитывать свои финансовые возможности, проявлять исполнительность в кредитных обязательствах – такие же положительные качества потенциального сотрудника, как и отсутствие вредных привычек и знание кассовой дисциплины, к примеру. Разумеется, идеальная кредитная история не даёт 100% гарантии добропорядочности соискателя, однако рассказать может многое. Что в буднях работодателей немаловажно.

Комментарии 21

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Хоть я и не совсем согласен с Вадимом, поставил "нравится".
Хорошо написанная правдивая история об опыте конкретного работодателя и его методах проверки кандидатов.
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Семён Семёнович, опыт нам стОил двести с лишним тысяч smile:( + нервы и потраченное время.
Игорь был условно осуждён, по решению суда ему вроде как необходимо возмещать ущерб. Но брать там нечего, да и парень покатился по наклонной. Мы решили, что проще махнуть рукой. Заработаем.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Конкретного человека всегда жаль.
А инстинкт пригибаться вырабатывается на собственных шишках! smile;)
Лидия Ноева  (LedaN52)
#
В принципе -да .Некрасивое поведение. Но ведь и банки где ребята были должниками просто загнали их в угол неуемными штрафами и процентами. Ведь никто навстречу не пойдет с тем чтобы мирно рассчитаться.Будут угрожать...звонить...давить и накручивать просто астрономические суммы. А о том как платить будет с доходом в 30000 рублей? Да посчитайте! при сумме 350000 это будет от 11500 до 13000 в месяц. Согласитесь на 17 000 сможет три года прожить. А мало - всегда можно подработать: и в инете есть работа и где угодно со свободным графиком - стоит поискать. Просто прессинг банков таков - что и человек с опытом жизненным будет загнан в угол а что говорить о молодежи? Им что с крыши прыгать ?
Nik  (Nsimancov)
#
Вадим, т.е. если у кандидата есть кредит и он его добросовестно платит, то ему будет оказано в трудоустройстве?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
Почему? Если у соискателя нет кредитных пирамид, нет продолжительного негатива в кредитной истории и нет конкретно одного банка, то при прочих необходимых для трудоустройстве навыков - добро пожаловать в нашу розничную команду smile:)
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
В анкете, которую заполняет потенциальный кандидат, в самом конце есть графа «есть ли у вас действующие обязательства перед кредитными организациями».

Вы посмотрите анекеты других организаций, банков. Такая графа есть у многих. И ещё много чего. Учится на своих ошибках не лучший способ стать лучше. Перенимайте чужой опыт. )) Возможно отсутствие кадровика не правильное решение.
Андрей  (Собакевич)
#
И как же уважаемый автор поймете, что кредитором является именно банк из топ-10, в коротком кредитном отчете нет наименования кредитора.
У меня, например, ипотека в сумме моего двухлетнего заработка, я лишен права работать в вашем коллективе?
Вадим Ларионов  (vadlar)
#
В отчёте, который мы получаем, наименование кредитора присутствует.
У Вас может быть и две ипотеки. Но если Вы претендуете на зарплату в 30 000 рублей, а взнос по ипотеке составляет 45 000 рублей, то дело ясное, что дело тёмное.
Андрей  (Собакевич)
#
Где это вы такие отчеты берете? Можете скан выложить для посмотреть (с зхамазанными персональными данными)?
Сергей  (tomich)
#
Вадим, это самая интересная часть рассказа, о том как и где вы добываете КИ, жаль не рассказываете подробнее smile:uncap:
И Денисов  (барбос)
#
Если у Вас материально ответственные сотрудники, то может быть лучше перед трудоустройством заказать проверку их на детекторе лжи, такое практикуется в банках, правда, необходимо письменное согласие проверяемого. Это будет законней, дешевле и полноценней, чем "отчеты по своим каналам".
Кстати, я тоже не понимаю откуда можно взять такой отчет. Даже у "фейсов" их нет. smile:o
Андрей  (Собакевич)
#
А у работодателя-ИП есть!
Oleg Sudnik  (olger)
#
Прочитал сообщение, комментарии и захотелось написать что-то пафосное, похожее на: "Из далека виден системный подход, дальновидность решений при подборе персонала!" smile:D
Можно ещё ввести практику ежемесячно мониторить кредитные истории персонала, а то вдруг наберут кредитов после того, как были приняты на работу. А ведь притворялись девственно чистыми перед банками, негодяи какие. smile:D
Только мне кажется, что в двух описанных ситуациях у автора совершенного другая проблема - его грабят. Чем изучать кредитные истории потенциальных работников может лучше задуматься о безопасности кассы? Не обязательно физической безопасности - многие вопросы можно решить и организационными мерами.
Что будет делать, тщательно отобранный сотрудник, не имеющий ни копейки задолженности перед банками, когда покупатель приставит ствол к его лбу? Отдаст выручку. Казалось бы причем тут его кредитная история?
Лидия Ноева  (LedaN52)
#
Да и выручку в конце дня не проще ли сдать кассиру ?
Алексей Новак  (Mapdyk)
#
Для этого необходим как минимум кассир.
Иван Карпухин  (piroman)
#
Вы без согласия кандидата читаете его КИ? Нет ли тут нарушения 152фз
Dzhum1979  (Dzhum1979)
#
А у нас на работе тоже воровали и без долгов по кредитам, брали деньги вечером в кассе и сваливали, тоже розница )) От человека завист это, а не от его кредитной истории. У нас работала мать, а в соседнем магазине ее дочь, в один день обе обокрали своих работодателей и скрылись.
Антон  (colorprint)
#
Ну как бы сама формулировка "есть ли у вас действующие обязательства перед кредитными организациями" еще ни о чем не говорит. У меня к примеру куча кредитных карт, т.е. обязательства есть и очень приличные, но погашаются они все исключительно в грейс. И о чем будет говорить ответ "да" в той графе? smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения