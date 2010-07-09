В Бобруйск !

Ну допустим добились общества защищающие потребителей своего и на первой странице кредитного договора, жирным шрифтом, 72 кеглем написана полная стоимость кредита.
Что это решит? Много ли людей, узнающих, что они беруткредит по 70, например, процентов годовых окажутся от этой идеи?
Должна ли охрана идиотизма потребителей стать головной болью государства?
Ну хочет человек брать кредит под безумные проценты - пусть берет, банки пусть учитывают эти риски в процентной ставке и мучаются со своими плохими долгами сами, Но господдержка в любом виде для таких банков должна быть запрещена.
В идеале, и таких потребителей и такие банки, надо отправлять в специальные резервации имени товарища Дарвина.
Комментарии 36
Украина думаете согласится ? На Бердичев ???
Ну во-первых есть немалое количество "берущих",особенно в экспресс-кредитовании, в принципе не читающих договора, послушно ставя подписи в толстой пачке бумаг, куда "девушка пальцем ткнёт"
Во-вторых,много людей с плохой кредитной историей или там чёрно - серыми доходами,помыкавшись по нормальным банкам,рады что им вообще хоть где то дали, пусть и немыслимые проценты
жадность и тупость
итог уже был показан идем к дублю два
здесь станки уже будут по 48 в часов сутки бабло печатать
Думаю никто вас не заставляет это делать, точно также, ка никто вас не заставляет мне хамить. Однако вы это делаете.
Я думаю, что государство обязано защищать интересы "идиотов потребителей" создавая правила и жестко отслеживая их выполнение, не давая обманывать своих граждан. Любой бизнес построенный на обмане не имеет право на существование и это головная боль основного регулятора - государства.
Я как раз считаю, что государство должно оп отечески опекать идиотов
Это та же самая пирамида только кредитная, добросовестные заемщики оплачивают чужие невозвраты. Банки эти всем давно известны, никакой сложности найти в сети обзоры рынка розничного кредитования нет. Вкладчики ммм и властелины сочувствия ни у кого не вызывали. Здесь ситуация практически аналогичная. Почему этим должно заниматься государство, или другими словами налогоплательщики должны оплачивать чужую лень и наивность не понятно.
Поэтому буду краток.
1) Понимание клиентом реальной ставки - защита от недобросовестной конкуренции среди банков. Кстати в наших интересах господа банкиры.
2) Вариант "Властилины" наоборот, уместен с потребкредитами и в таких случаях люди действительно редко смотрят на проценты. Им важнее график платежей. Ну да, 70%, но ведь телефон я покупаю сейчас и это будет мне стоить всего по 3 тыс. рублей каждый месяц на полгода.
А по поводу глупости небольшая притча.
Один банк организовал выдачу кредитов в игровых клубах. В общем клиент проигрывает деньги, а ему кредит, ну на отыграться. Конечно, господа рисковики скажут бред, масса невозвратов, создаем резервы. А я Вам говорю, что риск здесь нулевой. Клиент тут же возвращает банку деньги через игровой автомат, да еще и должен остается (фактически на пустом месте). Как вам такая арифметика?
P.s. Данный пример является лишь иллюстрацией, при этом данные методы мною не поддерживаются и не приветствуются.
Пришел мужик в банк. Говорит банкиру: дай рубль. Банкир: нет проблем, бери, но рубль процентов заплатишь и шапку в залог оставишь. Подумал мужик и согласился. Отдал шапку взял рубль и на выход. А банкир ему: мужик, пока деньги есть проценты отдай! Отдал мужик проценты, вышел и думает… Пришел с шапкой и без долгов, а вышел без шапки , без денег и с долгом.
1) размещение на текущих счетах,
2) покупка ценных бумаг
3) вконце концов вклад учредителей в капитал.
Это то, что сразу пришло в голову.
ну как с водкой
И Редактор утомляет своей интеллигентностью. И просто утомляет.
Потому, лично меня устроит жирным шрифтом полная стоимость, а не необходимость производить в уме арифметические действия , когда я покупаю товар в кредит в магазине. И не потому что я такая тупая и неграмотная в финансовом плане, просто чаще всего голова другим забита в эти моменты.
"Вас кто-то заставляет кредитовать высокорискованных заемщиков? Или потребитель должен платить за ваше неумение управлять рисками и адекватно оценивать заемщика?"
Согласен абсолютно.
И рад бы банк полную стоимость сообщить загодя, ан не-ет: не получается: ее ж родимую не сообщишь не зная точную стоимость страховки, оценки, срока кредитования, стоимости квартиры. И зачастую, до сделки это все откладывается: ни страховая не может тариф назвать, пока здоровье заемщика и документы на квартиру не изучит, ни банк, пока не получит данных от страховой, да не услышит от заемщика не примерной суммы, а точной суммы кредита и сроки кредитования, пока не будет знать стоимость квартиры по отчету оценщиков, и сколько рублей оценщики за оценку взяли,...
Заемщик, ч-бы доказать продавцам, что он покупатель, и получить документы на квартиру внес аванс, допустим, "надежнейшей риэлторской фирме" (Скромный такой аванс: тысяч 200 рэ: не купишь квартиру - не вернем)
Собрал гору документов, ну чтобы банк его самого и подобранную им квартиру одобрил, произвел оценку, страховку, и вот... 72-й кегль.
Ну и что?
Все затраты напрасны? (Время, деньги в виде потерянного аванса и прочих расходов)
Или вот она: мечта всей сознательной жизни: своя квартира! (И плевать на 72-й кегль).
Так что мера - это повышение финансовой грамотности населения. Чтобы все свои затраты заемщик сам мог представить заранее или хотя бы понимал, что эти затраты у него будут, и мог представить хоть порядок цифр. А это (обучать население) - долго, да и кто учить будет?
А 72 или 144 кегль (в смысле объявление полной стоимости кредита жирным шрифтом на самом видном месте) - это не меры, а так: пыль в глаза.
реальные случаи беременная женщина(причем таких 10000 случаев)имеет кредит(ну залетела с кем не бывает,радости сколько) и на те Вам отдел взыскания(готовый с банкоматом во время родов присутсвовать).....а пени просто жесть)))
Конечно обижать беременную не есть хорошо...
Но как в песне поется "Если уж живете в кредите, то платите, и не фанИте" (Потап и Настя - "Кредит")
Соображать надо было когда залетала... Или она беременная кредит взяла.
С другой стороны сколько видел обманутых работодателей, когда приходят на работу скрывая беременность, а чеерз месяц приносят справку и начинают права качать. И ведь по закону ничего с такими не сделаешь.
В этом случае я на стороне банкиров. Правильно Игорь говорит "Бумаги прочитать и просчитать надо"
Сам недавно видел как народ кредиты расхватывал в компьютерном центре. Подошел к девушкам спрашиваю "Ставочка какая?" 45% годовых Чуть не упал, при всем при том, что в кармане лежала кредитка с хорошим лимитом, грейсом на 55 дней и 24% годовых. Дак кредитку то получить больших проблем нет..