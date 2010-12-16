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Гвозди бы делать из этих людей

16.12.2010 10:04 12 3 091 просмотр
- Добрый день , Игорь Станиславович, это Вас беспокоят из Банка Сосьете Женераль Восток, у Вас найдется для нас минутка?
- Дело в том что я сейчас на похоронах
- Но мы просто хотели проинформировать вас...
- Вы не расслышали? Я на похоронах.
- Но это займет только одну минутку, мы хотели бы вас только проинформировать...


Гвозди бы делать из этих дюдей
Не было б в мире тупее гвоздей

Комментарии 12

Екатерина Суворова  (28_888)
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Да, Игорь, что сказать. Разве что в поддержке или call-центре часто работают люди без малейшего опыта, в том числе и жизненного. А также чувства такта - первичного... Чем дело кончилось? Перезвонили и донесли мегаважную информацию?
Шарухин Антон  (toshik80)
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Мда... Нечего сказать
Если это в действительности было то действительно Ужас
Хотя представьте: вот посадили эту девочку и сказали вот тебе список из 100 клиентов всех обзвони и проинформируй. На 50м клиенте девочка уже и не услышит чем клиент на том конце провода занимается. А с учетом того, что молодежь нынешняя к анализу ситуации в большинстве своем несклонна, то из ряда вон выходящего то ничего нет. Наверное Игорь оказался ближе к концу списка.
Meta Don  (metadon)
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А зачем брать трубку, находясь на похоронах?
Сергей Иванов  (s_ivanov)
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Это - ключевой и основополагающий вопрос. Проблема не в людях, которые звонят, не зная ситуации. Проблема в человеке, который не отключил мобильный телефон, находясь на кладбище. Простите, конечно...
Игорь Виттель  (vittel)
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Вот Вас я , в шоке, забыл спросить, что мне делать.
Сергей Иванов  (s_ivanov)
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О как... Прекрасный ответ: добрый, тактичный, деликатный. Не совсем понятно, зачем размещать свои мысли и ощущения в открытых источниках для обсуждения, если по-трамвайному реагировать на комментарии, не совпадающие по содержанию (не по форме!) с сутью озвучиваемого Вами. Вы же сами предложили тему для обсуждения.

Я бы, все же, вслед за г-ном Адаевым, редактором ресурса, предложил соблюдать хотя бы базовые этические нормы общения, иначе быстро теряешь интерес к собеседнику как содержательному субъекту.Со мной именно это и произошло.

Всего доброго.
Игорь Виттель  (vittel)
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Г-и Иванов, у меня произошла трагедия, спустя некоторое время я написал о эпизоде с ней связанном, а тут приходят люди и учат меня жить. Причем достаточно в издевательской форме. Вы всегда в состоянии шока аккуратно проверяете выключили ли Вы мобильный телефон?


Извините, если я все это высказал достаточно в резкой форме.
Любовь Дамианидис  (damianidis)
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"не все ли равно" - сказал банк, - как?
МОжно тревзонить и на похоронах.
Ужасно, конечно. мои соболезнования
Анатолий Анонимусов  (aka_antanta)
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Вынужден принести соболезнования, не будучи знакомым ни с успошим, ни лично с Игорем. Этикет же.
Хотя, с Игоем уже нмного знаком, да-с...
И, тем не менее...
Игорь, мне всегда нравился Ваш стёб на РБС. Хех,решил вот узнать Ваше мнение по одному вопросу, ожидая интересный ответ. И оказался тут. И еще при таком разговоре.
Спрашивать резко расхотелось. А по срачу с похоронами имею мнение. Оно вотЪ:
1) Виттель невиновен, поскольку НИКТО, блджад, не обязан отключаться от мира, как бы он не "скорбел", ну или делал вид.
2) КомивояжОр виновна, поскольку не уловила мессадж. Дык, они все однообразно тупы, и таких "тонких" намёков не понимают.
3) Виттель таки виновен, ибо мог бы и повежлевее пояснить свою позицию (по)читателям своего блога. А в телевизоре - такой тонкий собеседник! "Игор, ты не прав!"
4) Комивояжеры виновны все, априори. Я бы скалал и больше, но это тянет на статью.
Oleg Shirshov  (Kingofroad)
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Игорь, работа у операторов такая - тервожить человека в самое неподходящее время. Так написано в процедурах работы с клиентами - если уж вы где то засветились...а если посочуствуют или прикинутся нормальным человеком хоть на минуту - их оштрафуют или устроят выволочку... smile:nightmare: всё это печально ...
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