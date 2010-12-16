Гвозди бы делать из этих людей

- Добрый день , Игорь Станиславович, это Вас беспокоят из Банка Сосьете Женераль Восток, у Вас найдется для нас минутка?
- Дело в том что я сейчас на похоронах
- Но мы просто хотели проинформировать вас...
- Вы не расслышали? Я на похоронах.
- Но это займет только одну минутку, мы хотели бы вас только проинформировать...
Гвозди бы делать из этих дюдей
Не было б в мире тупее гвоздей
Комментарии 12
Если это в действительности было то действительно Ужас
Хотя представьте: вот посадили эту девочку и сказали вот тебе список из 100 клиентов всех обзвони и проинформируй. На 50м клиенте девочка уже и не услышит чем клиент на том конце провода занимается. А с учетом того, что молодежь нынешняя к анализу ситуации в большинстве своем несклонна, то из ряда вон выходящего то ничего нет. Наверное Игорь оказался ближе к концу списка.
Я бы, все же, вслед за г-ном Адаевым, редактором ресурса, предложил соблюдать хотя бы базовые этические нормы общения, иначе быстро теряешь интерес к собеседнику как содержательному субъекту.Со мной именно это и произошло.
Всего доброго.
Извините, если я все это высказал достаточно в резкой форме.
МОжно тревзонить и на похоронах.
Ужасно, конечно. мои соболезнования
Хотя, с Игоем уже нмного знаком, да-с...
И, тем не менее...
Игорь, мне всегда нравился Ваш стёб на РБС. Хех,решил вот узнать Ваше мнение по одному вопросу, ожидая интересный ответ. И оказался тут. И еще при таком разговоре.
Спрашивать резко расхотелось. А по срачу с похоронами имею мнение. Оно вотЪ:
1) Виттель невиновен, поскольку НИКТО, блджад, не обязан отключаться от мира, как бы он не "скорбел", ну или делал вид.
2) КомивояжОр виновна, поскольку не уловила мессадж. Дык, они все однообразно тупы, и таких "тонких" намёков не понимают.
3) Виттель таки виновен, ибо мог бы и повежлевее пояснить свою позицию (по)читателям своего блога. А в телевизоре - такой тонкий собеседник! "Игор, ты не прав!"
4) Комивояжеры виновны все, априори. Я бы скалал и больше, но это тянет на статью.