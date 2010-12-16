Гвозди бы делать из этих людей

- Добрый день , Игорь Станиславович, это Вас беспокоят из Банка Сосьете Женераль Восток, у Вас найдется для нас минутка?

- Дело в том что я сейчас на похоронах

- Но мы просто хотели проинформировать вас...

- Вы не расслышали? Я на похоронах.

- Но это займет только одну минутку, мы хотели бы вас только проинформировать...





Гвозди бы делать из этих дюдей

Не было б в мире тупее гвоздей