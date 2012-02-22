Популярные сообщения

Ольга Ивановна Романенко volga56 О Дебетовой карте Дебетовая банковская карта — платежная карта, которую эмитирует банк и привязывает к счету клиента. Держатель карты использует ее для оплаты товаров и услуг, получения наличных в банкомате или кассе банка. Дебетовая карта позволяет пользоваться деньгами только в пределах собственных средств, размещенных на счете. Однако ее держателю стоит иметь в удалены теги виквиду, что иногда по ней возможен так называемый технический овердрафт, то есть перерасход средств.Например, самая распространенная причина, по которой у клиента образуется задолженность, это списание комиссии за ежегодное обслуживание. Также часто встречается ситуация неожиданного ухода в минус из-за конвертации валют: клиент совершает операцию, в тот же день авторизация осуществляется по текущему курсу, а фактическое списание по счету происходит на следующий день. Курс на день фактического списания может значительно отличаться от курса в момент совершения операции.Еще один пример ухода в минус — когда держатель карты, снимая деньги в. 0

Ольга Ивановна Романенко volga56 В Новый 2012й- с верой и надеждой на лучшее! Я благодарна сотрудникам Волгоградского филиала банка "Альфа Банк", которые отнеслись ко мне с участием, пониманием и смогли помочь мне в этот нелёгкий период моего существования в России(в 2011 году) и занимаются обслуживанием меня вот уже полгода: благодаря им я теперь имею возможность записи своей трансляции и видео, и кроме этого, с потребительской картой Альфа Банка у меня появилась возможность приобретения продуктов питания и др. жизненно необходимого- в критические периоды невыплаты зарплаты, либо когда заканчивается моя одна минимальная пенсия и нет ещё следующей её выплаты. Спасибо вам всем! Примите мои новогодние пожелания, поздравление. Поздравление моё всем с Новым 2012 годом! http://blogs.mail.ru/mail/romanenkoolga-54/7EB8AC11D45838E8.html?thread=0&page=1&skip=0 0

Ольга Ивановна Романенко volga56 В поиске решения жилищной проб... В поиске решения жилищной проблемы. Так как, из средств многомиллиардного Федерального Бюджета РФ не нашлось средств для предоставления субсидий мне, а также и моей дочери с её маленьким 2хлетним ребёнком (т.е. молодой семье), то доведены до ипотеки! 0