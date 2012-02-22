Популярные сообщения

Одновременным стечением новых, внедрённых с 1990 г., законов в РФ моя семья оказывается попранной,загнанной за черту жизни: уже разорённых дефолтом 1990х г.г., нас систематически рэкетируют, вымогая деньги, имущество в пользу частных состоятельных коммерческих структур и их должностных лиц--- это ли не коррупция, это ли не геноцид (ст. 163 УК РФ, ст. 357 УК РФ, ст. 285 УК РФ)???
Работала я в организациях Авиации и Связи (1970-1980 г.г. и 1980- 1990 г.г.). Законами о приватизации этих отраслей в РФ и соответственно- организаций я была дискриминирована и, также, дискриминирована руководителями и сотрудниками этих организаций (ст. 136 УК РФ, ст.285 УК РФ). Таким образом, лишена трудового стажа- необходимого в пенсионном возрасте для исчисления достойной и достаточной пенсии- при том, что мы с дочерью Светланой старшие дочь и внучка в одной из старейших, уважаемых семей волгоградского Аэропорта.
В России существую в многолетней жилищной неустроенности- необеспеченности своим жилищем в городе Волгограде или в другом каком- либо городе, даже теперь, когда мне 57 лет.
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