Популярные сообщения

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Ольга Ивановна Романенко 22.02.2012 12:06 volga56
О Дебетовой карте
Дебетовая банковская карта — платежная карта, которую эмитирует банк и привязывает к счету клиента. Держатель карты использует ее для оплаты товаров и услуг, получения наличных в банкомате или кассе банка. Дебетовая карта позволяет пользоваться деньгами только в пределах собственных средств, размещенных на счете. Однако ее держателю стоит иметь в удалены теги виквиду, что иногда по ней возможен так называемый технический овердрафт, то есть перерасход средств.Например, самая распространенная причина, по которой у клиента образуется задолженность, это списание комиссии за ежегодное обслуживание. Также часто встречается ситуация неожиданного ухода в минус из-за конвертации валют: клиент совершает операцию, в тот же день авторизация осуществляется по текущему курсу, а фактическое списание по счету происходит на следующий день. Курс на день фактического списания может значительно отличаться от курса в момент совершения операции.Еще один пример ухода в минус — когда держатель карты, снимая деньги в.
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Ольга Ивановна Романенко 03.01.2012 11:36 volga56
В Новый 2012й- с верой и надеждой на лучшее!
Я благодарна сотрудникам Волгоградского филиала банка "Альфа Банк", которые отнеслись ко мне с участием, пониманием и смогли помочь мне в этот нелёгкий период моего существования в России(в 2011 году) и занимаются обслуживанием меня вот уже полгода: благодаря им я теперь имею возможность записи своей трансляции и видео, и кроме этого, с потребительской картой Альфа Банка у меня появилась возможность приобретения продуктов питания и др. жизненно необходимого- в критические периоды невыплаты зарплаты, либо когда заканчивается моя одна минимальная пенсия и нет ещё следующей её выплаты. Спасибо вам всем! Примите мои новогодние пожелания, поздравление. Поздравление моё всем с Новым 2012 годом! http://blogs.mail.ru/mail/romanenkoolga-54/7EB8AC11D45838E8.html?thread=0&page=1&skip=0
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Ольга Ивановна Романенко 24.12.2011 22:55 volga56
Бездомные дети
https://twitter.com/#!/volga405/status/149991557213323265/photo/1
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Ольга Ивановна Романенко 04.12.2011 03:40 volga56
В поиске решения жилищной проб...
В поиске решения жилищной проблемы. Так как, из средств многомиллиардного Федерального Бюджета РФ не нашлось средств для предоставления субсидий мне, а также и моей дочери с её маленьким 2хлетним ребёнком (т.е. молодой семье), то доведены до ипотеки!
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Ольга Ивановна Романенко 28.10.2011 12:33 volga56
Навнедряли!...
Одновременным стечением новых, внедрённых с 1990 г., законов в РФ моя семья оказывается попранной,загнанной за черту жизни: уже разорённых дефолтом 1990х г.г., нас систематически рэкетируют, вымогая деньги, имущество в пользу частных состоятельных коммерческих структур и их должностных лиц--- это ли не коррупция, это ли не геноцид (ст. 163 УК РФ, ст. 357 УК РФ, ст. 285 УК РФ)??? Работала я в организациях Авиации и Связи (1970-1980 г.г. и 1980- 1990 г.г.). Законами о приватизации этих отраслей в РФ и соответственно- организаций я была дискриминирована и, также, дискриминирована руководителями и сотрудниками этих организаций (ст. 136 УК РФ, ст.285 УК РФ). Таким образом, лишена трудового стажа- необходимого в пенсионном возрасте для исчисления достойной и достаточной пенсии- при том, что мы с дочерью Светланой старшие дочь и внучка в одной из старейших, уважаемых семей волгоградского Аэропорта. В России существую в многолетней жилищной неустроенности- необеспеченности своим жилищем в городе Волгограде или в другом каком- либо городе, даже теперь, когда мне 57 лет. Читать далее
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