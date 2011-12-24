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Бездомные дети

24.12.2011 22:55 5 1 090 просмотров
https://twitter.com/#!/volga405/status/149991557213323265/photo/1[B]

Комментарии 5

Першинг  (Першинг)
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Ольга Ивановна! Если человек где-то живёт - грех называть его бездомным. Извините. Я живу с мужем и 20-летней дочкой в комнате 11 кв. м. в коммуналке. И почему-то не называю себя бездомной.
Надо принять меры. А не ждать помощи от природы.
Это моё личное мнение.
Жизнь надо любить. Возьмите их жить к себе. Пропишите. Встаньте на очередь.
Да мало ли чего можно сделать. От констатации факта ничего не изменится.
Действуйте как-нибудь.
Ольга Ивановна Романенко  (volga56)
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Все варианты исчерпаны..... Законы и Постановления правительства РФ жилищного законодательства для северян и др. категорий населения, по которым нам полагалось жилище либо субсидии- упразднены господами депутатами и министрами, Федеральным Собранием, Госуд. Думой и т.д. (при этом и подписи под законами об отмене тех жилищных Законов и Постановлений подписаны очень даже просто, одним словом: "Кремль" и дата, либо бывшими министрами, как Фрадковым и т.д.).
Да и бесконечная смена- неоднократно за помледние 14 лет волгоградских бюрократов- должностных лиц в жилищных, административных и подобных организациях, ни к чему хорошему так и не привела: бесконечные манипуляции с нашими номерами очереди, когда вместо приблизившегося № 1397 вдруг отказ в предоставлении субсидии на приобретение жилья- отсутствием денег в городском бюджете, либо по аналогичным причинам; или вместо того, чтобы продвинуть очередь на предоставление жилья- помещения (по социальному договору), когда уже номер нашей с дочерью семьи был прблизительно 200, вдруг оказывается, что все районы объединены теперь в один общегородской список и наш номер стал 7000, т.е. вновь пришедшими должностными лицами в 2008 г. были преобрахзованы районные списки в один общий сводный общегородской. Давно пора таких должностных лиц: и государей- правителей и должностных лиц- бюрократов жилищных и административных организаций давно пора привлекать за всё это к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ! Мы замучились на них надеяться и ожидать чего- то: либо жилья, либо субсидии- которые полагались нам по жилищному Законодательству, действовавшему до 1998 г.
В течение всей своей жизни я (почти 60 лет) и дочь (30 лет)- пережили непомерно горя, унижений, клеветы на нашу семью, и всего другого несчастья- именно в связи с тем, что вынуждены существовать в каких- то навязанных нам местностях и случайных чужих помещениях! Надоело!!!
Ольга Ивановна Романенко  (volga56)
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Тамара! Вам к сведению: в марте 2006 г. был подписан новый закон о "Потребительской корзине" г- ном Путиным В.В., в котором сказано, что независимо от возраста, т.е. на каждого ребёнка, пенсионера, гражданина трудоспособного возраста полагается 18 кв.м. общей площади.
Правда, там он не указал, где можно взять эту самую общую жилплощадь!
Першинг  (Першинг)
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Ольга Ивановна, я надеюсь, Вы не живёте на улице? Возьмите дочь к себе!
Ольга Ивановна Романенко  (volga56)
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Я нахожусь в первой- небольшой- комнате 13 кв.м. (в 2хкомнатной квартире загородного посёлка в окраине района), оставшейся от моего отца- которому прихожусь старшей дочерью, а моя дочка- также. соответственно. старшей внучкой; квартира эта была приватизирована группой 3х родственниц, которые и занимают вторую комнату 18 кв.м.- всего прописано 6 человек, при том, что систематически и периодически скапливаются в ней до 10 человек: я, моя дочка (иногда и её муж) и внучонок- в первой комнате 13 кв.м. и ещё 3- 6 чел. (младшие- собственницы- истязательницы и наша престарелая мать- бабушка- прабабушка 82х лет: собственница- истязательница- по отношению к нам с дочкой) во второй, которая 18 кв.м. Всё это длится уже более 10 лет, разумеется, при таком скоплении множества людей в небольшом помещении, т.к. для такого количества человек: систематически в любое время суток и фактически, ежедневно 10 чел.- вся общая площадь этой квартиры- небольшая: всего 54 кв.м., т.е. по "Потребительской корзине"- закону от марта 2006 г. это только лишь полагается на 3х человек. Да, к тому же, систематическое нагнетание атмосферы- до скандальной- агрессивными родственницами- собственницами и их сожителями- мужьями. Зачастую (т.к. именно я в этой жизненной ситуации не защищена: ни мужской, ни своей физической силой- физически я слабее всех них, ни сотрудниками так называемых "правоохранительных организаций"- которые много лет бездействуют или действуют в их пользу. а иногда и в сговоре с собственниками- истязателям- мошенниками) мне приходится существовать- уходить в аэровокзал, или отсиживаться в сарае, либо - в тёплое время года, а иногда и зимой- просто на улице на скамейке.
Вот неделю тому назад "повезло": дочка нашла квартиру, которую сдавали тут же в пос. "Аэропорт" в аренду и ушла на некоторый период времени туда с ребёнком и мужем- заплатили 8,0 тыс. руб. за 1 месяц и пока вынужденно будет так: каждый месяц по 8,0 тыс. руб. за эту арендуемую жилплощадь+ аренда чужого гаража+ отдаём квартплату в отца (оставшейся от моего отца- о которой я написала: 10 чел.) Дочь Светлана скиталась с середины 1990х г.г. по однокурсникам то в городе, то в посёлках (там она и попала в кабальную сделку- п.1 ст. 179 ГК РФ- по финансовому кредиту: нужно было платить за аренду жилья хозяевам в городе- которые и они сами и их кот разжирели от денег, которые брали у Светланы за аренду жилья; кроме этого т.к. она обучалась в университете- надо было по 20,0 тыс. руб. за каждый год- да, так и бросила учёбу; на проезд, на продукты питания, на обувь- одежду, на аптечные товары, на копировальные услуги да на всякие канц.товары- в связи с обучением., и т.д. И она- всё сама, т.к. не было и нет в её жизни обеспеченных родителей, бабушек или дедушек, и помощи ни от кого - никакой. И от государства РФ- грабителя получила по той кабальной сделке всего- навсего кредит по лимитной карточке 50,0 тыс. руб., а теперь вымогают 100,0 тыс. руб. Вот и верь государям- правителям после всего такого внедрения! Ведь пенсии и зарплаты в Волгограде значительно меньше, чем у москвичей- в три, четыре и более раз и эти цены для волгоградцев- большие!
Сижу с законами- справочниками: то жилищные, то пенсионные, то по рыночной экономике (словари доцентов- профессоров экономических наук: Амбарцумова и Стерликова) и всё более и более день ото дня убеждаюсь, что недостаточно законов в льготном, жилищном, социально- пенсионном Законодательствах РФ! А если есть законы, то нет для нас денег в бюджете РФ, нет жилья, нет пособий, нет ничего....! Т.е. "палка о двух концах".
Что ж, будем карабкаться дальше.... Нам не привыкать "пробивать своим лбом стены российской бюрократии, чиновничества"!
P.S. Конечно, здесь всего не расскажешь, что происходит в нашей с дочерью и внуком жизни по причине необеспеченности своим жилищем в течение многих лет, десятилетий.
Будем надеяться на лучшее: может быть, прорежется, наконец, разум и совесть у господ бюрократов!
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