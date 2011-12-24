Бездомные дети

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 5
Надо принять меры. А не ждать помощи от природы.
Это моё личное мнение.
Жизнь надо любить. Возьмите их жить к себе. Пропишите. Встаньте на очередь.
Да мало ли чего можно сделать. От констатации факта ничего не изменится.
Действуйте как-нибудь.
Да и бесконечная смена- неоднократно за помледние 14 лет волгоградских бюрократов- должностных лиц в жилищных, административных и подобных организациях, ни к чему хорошему так и не привела: бесконечные манипуляции с нашими номерами очереди, когда вместо приблизившегося № 1397 вдруг отказ в предоставлении субсидии на приобретение жилья- отсутствием денег в городском бюджете, либо по аналогичным причинам; или вместо того, чтобы продвинуть очередь на предоставление жилья- помещения (по социальному договору), когда уже номер нашей с дочерью семьи был прблизительно 200, вдруг оказывается, что все районы объединены теперь в один общегородской список и наш номер стал 7000, т.е. вновь пришедшими должностными лицами в 2008 г. были преобрахзованы районные списки в один общий сводный общегородской. Давно пора таких должностных лиц: и государей- правителей и должностных лиц- бюрократов жилищных и административных организаций давно пора привлекать за всё это к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ! Мы замучились на них надеяться и ожидать чего- то: либо жилья, либо субсидии- которые полагались нам по жилищному Законодательству, действовавшему до 1998 г.
В течение всей своей жизни я (почти 60 лет) и дочь (30 лет)- пережили непомерно горя, унижений, клеветы на нашу семью, и всего другого несчастья- именно в связи с тем, что вынуждены существовать в каких- то навязанных нам местностях и случайных чужих помещениях! Надоело!!!
Правда, там он не указал, где можно взять эту самую общую жилплощадь!
Вот неделю тому назад "повезло": дочка нашла квартиру, которую сдавали тут же в пос. "Аэропорт" в аренду и ушла на некоторый период времени туда с ребёнком и мужем- заплатили 8,0 тыс. руб. за 1 месяц и пока вынужденно будет так: каждый месяц по 8,0 тыс. руб. за эту арендуемую жилплощадь+ аренда чужого гаража+ отдаём квартплату в отца (оставшейся от моего отца- о которой я написала: 10 чел.) Дочь Светлана скиталась с середины 1990х г.г. по однокурсникам то в городе, то в посёлках (там она и попала в кабальную сделку- п.1 ст. 179 ГК РФ- по финансовому кредиту: нужно было платить за аренду жилья хозяевам в городе- которые и они сами и их кот разжирели от денег, которые брали у Светланы за аренду жилья; кроме этого т.к. она обучалась в университете- надо было по 20,0 тыс. руб. за каждый год- да, так и бросила учёбу; на проезд, на продукты питания, на обувь- одежду, на аптечные товары, на копировальные услуги да на всякие канц.товары- в связи с обучением., и т.д. И она- всё сама, т.к. не было и нет в её жизни обеспеченных родителей, бабушек или дедушек, и помощи ни от кого - никакой. И от государства РФ- грабителя получила по той кабальной сделке всего- навсего кредит по лимитной карточке 50,0 тыс. руб., а теперь вымогают 100,0 тыс. руб. Вот и верь государям- правителям после всего такого внедрения! Ведь пенсии и зарплаты в Волгограде значительно меньше, чем у москвичей- в три, четыре и более раз и эти цены для волгоградцев- большие!
Сижу с законами- справочниками: то жилищные, то пенсионные, то по рыночной экономике (словари доцентов- профессоров экономических наук: Амбарцумова и Стерликова) и всё более и более день ото дня убеждаюсь, что недостаточно законов в льготном, жилищном, социально- пенсионном Законодательствах РФ! А если есть законы, то нет для нас денег в бюджете РФ, нет жилья, нет пособий, нет ничего....! Т.е. "палка о двух концах".
Что ж, будем карабкаться дальше.... Нам не привыкать "пробивать своим лбом стены российской бюрократии, чиновничества"!
P.S. Конечно, здесь всего не расскажешь, что происходит в нашей с дочерью и внуком жизни по причине необеспеченности своим жилищем в течение многих лет, десятилетий.
Будем надеяться на лучшее: может быть, прорежется, наконец, разум и совесть у господ бюрократов!