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Неожиданный сервис

30.05.2011 09:08 6 1 316 просмотров
Недавно мне понадобилось открыть счет в фунтах стерлингов. Блишайшее отделение, в котором предлагали такую услугу, оказалось офисом одного из крупных банков с государственным участием. Скрепя сердце, пошла открывать счет.
Скажу сразу, что любое соприкосновение с чем-либо государственным переживаю тяжело. Это часто оборачивается потерей времени, не совсем корректным обращением с клиентами и так далее.

В офисе миловидная девушка уточнила цель моего визита и выдала номер электронной очереди. Дальше я прошла к менеджеру, которая вначале представилась, потом уточнила, как меня зовут. И оформила мне документы за 5 минут.

Покинула я офис с чувством приятного удивления. Несмотря на то, что банковский рынок все больше сужается и потребители вынужденно или нет идут в сторону гос. банков, те, в свою очередь, все же понимают слова "конкуренция", "сервис" и "качественное обслуживание".
Когда с этими словами будут ознакомлены и другие гос. службы, наверное, мы станем жить в том обществе, в котором больше хочется улыбаться, нежели мрачнеть smile:).

Комментарии 6

Гектор  (Гектор)
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Узнаю Сбер! Он действительно меняется в лучшую сторону. Может не так быстро, как мы хотели бы и не везде сразу. Или я не прав? smile:)
Анна Волкова  (a_volkova)
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Как банковских работник частного сектора рекламу делать не буду smile:) Но не признать достижения не могу smile:)
W.A.S.P. ***  (W.A.S.P.)
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Это "Банк Москвы"
Гектор  (Гектор)
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По поводу частных банков. Мне как-то нужно было в один день окрыть депозиты в 5 частных банках. Я как раз снял крупную сумму и решил, чтобы не рисковать диверсифицировать вложения. Одна и та же операция, но время ее выполнения сильно варьировалось от банка к банку. Абсолютный рекорд поставил МКБ - 10 минут!
Сергей Попов  (sonnert)
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Сбер надо хвалить там, где он этого заслуживает. И учиться у него - не срам. Но условия конкуренции гос банков и прочих должны быть равными smile:)
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Интересно, какая разница в какой валюте банк эмитирует свои долговые обязательства? Особые условия присутствия банковского резерва? Наличие прав собственности на актив банка? Этот банковский продукт по своей правовой природе безоборотный долг, т.е который никому передать нельзя. Потеря стоимости долга это вся ценность при измерении его в какой либо валюте кроме рубля, хоть в У.Е. Для хозяйствующего субъекта права обязанность покупать безоборотные долги это потеря стоимости денежного капитала. С точностью до наоборот, для сохранения стоимости денег во всем мире используют оборотные документы для обеспечения роста скорости обращения денег. Нет, у нас все обязаны покупать безоборотные долги.

Необходимо развивать банковские продукты и запустить в обращение не долговой оборотный документ эмитента (наличные обязательства в виде банкноты или карты, простого векселя), а платежные документы, отображающие актив эмитента (переводной вексель, чек). Например приказ Банку России оплатить предъявителю документа, своего рода чековая книжка центрального банка для коммерческих банков. Книжка может иметь вид бездокументарного платежного документа, реестр которого ведет сам банк-эмитент "приказа Банку России оплатить". Тогда у клиента банка появляется на правах собственности актив, которым он сам может оплатить основной договор и этот актив отображает банковский актив, а не пассив. Более того Банк России может вести банку-эмитенту платежного документа чековый корсчет для обслуживания расчетов по платежному документу. Безналичный платежный документ обращается по счетам-депо в депозитарии банка владельца платежного документа, как следствие банкам при обслуживании расчетов в народном хозяйстве не нужно иметь банковский резерв. Депозитарные обязательства это не финансовые обязательства, как в отношениях с клиентом, так и в отношениях между депозитарием и банком-эмитентом (держателем реестра и номинальным владельцем).

Вот сервис, который ждет хозяйственник от банковской системы, а не улыбки наемников, когда твой труд обменивают на безоборотные долги.
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