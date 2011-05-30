Неожиданный сервис

Недавно мне понадобилось открыть счет в фунтах стерлингов. Блишайшее отделение, в котором предлагали такую услугу, оказалось офисом одного из крупных банков с государственным участием. Скрепя сердце, пошла открывать счет.
Скажу сразу, что любое соприкосновение с чем-либо государственным переживаю тяжело. Это часто оборачивается потерей времени, не совсем корректным обращением с клиентами и так далее.
В офисе миловидная девушка уточнила цель моего визита и выдала номер электронной очереди. Дальше я прошла к менеджеру, которая вначале представилась, потом уточнила, как меня зовут. И оформила мне документы за 5 минут.
Покинула я офис с чувством приятного удивления. Несмотря на то, что банковский рынок все больше сужается и потребители вынужденно или нет идут в сторону гос. банков, те, в свою очередь, все же понимают слова "конкуренция", "сервис" и "качественное обслуживание".
Когда с этими словами будут ознакомлены и другие гос. службы, наверное, мы станем жить в том обществе, в котором больше хочется улыбаться, нежели мрачнеть .
Комментарии 6
Необходимо развивать банковские продукты и запустить в обращение не долговой оборотный документ эмитента (наличные обязательства в виде банкноты или карты, простого векселя), а платежные документы, отображающие актив эмитента (переводной вексель, чек). Например приказ Банку России оплатить предъявителю документа, своего рода чековая книжка центрального банка для коммерческих банков. Книжка может иметь вид бездокументарного платежного документа, реестр которого ведет сам банк-эмитент "приказа Банку России оплатить". Тогда у клиента банка появляется на правах собственности актив, которым он сам может оплатить основной договор и этот актив отображает банковский актив, а не пассив. Более того Банк России может вести банку-эмитенту платежного документа чековый корсчет для обслуживания расчетов по платежному документу. Безналичный платежный документ обращается по счетам-депо в депозитарии банка владельца платежного документа, как следствие банкам при обслуживании расчетов в народном хозяйстве не нужно иметь банковский резерв. Депозитарные обязательства это не финансовые обязательства, как в отношениях с клиентом, так и в отношениях между депозитарием и банком-эмитентом (держателем реестра и номинальным владельцем).
Вот сервис, который ждет хозяйственник от банковской системы, а не улыбки наемников, когда твой труд обменивают на безоборотные долги.