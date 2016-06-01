Еще совсем ребенок… А уже взрослый!

Второй очень распространенный продукт — карта для ребенка. Вы смотрели американские подростковые сериалы? Очень часто встречаются эпизоды, в которых вручают ребенку первую карту и ребенок счастлив: он теперь совсем самостоятельный!Мы постоянно общаемся с нашими клиентами, и клиенты-родители всегда делятся жизненными историями про детей и деньги. Например, одна клиентка рассказала про сборы ребенка в лагерь. Это же всегда проблема — ребенок уезжает надолго, иногда лагерь находится далеко, как Артек, а значит, туда на выходные не поедешь и нужно дать сразу крупную сумму.Наличные можно потерять, их могут вытащить в лагере, непонятно, где хранить (поэтому часто хранят у вожатых). Карта у ребенка значительно облегчила бы жизнь всем: от родителей до работников лагеря.Или случай со школьными завтраками. Клиентка рассказывает: «За 90% покупок расплачиваюсь картой, но 10% по-прежнему приходится снимать в банкомате на школьные обеды ребенку. Это уже так непривычно, с удовольствием не делала бы этого».Так мы поняли, что нам нужна карта, которой могут пользоваться дети.По нашему законодательству ребенок может самостоятельно открыть карту только в 14 лет. Но необходимость давать ребенку деньги возникает раньше — как правило, когда ребенок идет в школу, в 7 лет. Поэтому нам пришлось искать другое решение — им стала дополнительная карта. По сути это «доверенность» ребенку на пользование деньгами с карточного счета мамы или папы. Она оформляется на имя ребенка и выглядит как настоящая «взрослая карта». Напоминает американский сериал?Но в прошлом году ее можно было выпускать с 10 лет. Поэтому первое, что нам пришлось сделать — снизить минимальный возраст открытия карты до 7.Теперь каждый школьник может стать счастливым картообладателем (для этого родитель должен прийти к нам в отделение с паспортом и свидетельством о рождении ребенка).Конечно, родители полностью контролируют траты своего ребенка. Во-первых, они могут установить лимиты на траты, на снятие наличных или общий лимит. Обычно для безопасности ребенка мы рекомендуем ставить нулевые лимиты на снятие наличных. Пока можно устанавливать только месячные лимиты, но мы планируем развивать сервис — разрешить родителям ставить дневные или недельные лимиты.Обо всех тратах родитель будет получать СМС-уведомления.Нужно попросить наших сотрудников подключить их при выдаче карты. Мы можем подключить уведомления и на телефон ребенка, чтобы он учился контролировать свои расходы с самого раннего возраста.Нетрудно догадаться, что дети очень рады получить карту. Она же выглядит, как у папы с мамой, и он может расплачиваться ей, как взрослый. Я лично наблюдала в магазине ребенка, который протягивал карту кассиру. Кассир удивилась: «А ты уже можешь платить картой?».Мальчик утвердительно кивнул, показал ей свое имя и подпись☺.Психологи говорят: чем раньше ребенок получит опыт обращения с деньгами, поймет, в каких ситуациях можно потратить, а в каких лучше сэкономить, тем больше шансов у него стать увереннее и благополучнее в зрелом возрасте.Это подтверждается исследованиями по всему миру:Ребёнок, который в раннем возрасте узнал про современные инструменты управления деньгами, разумнее тратит и лучше ориентируется в мире финансов, когда становится взрослым. Это помогает ему быть более успешным!Подумайте об этом, если у вас есть дети, у которых них еще нет собственной карты. А лучше — просто приходите вместе с ними в любое отделение Сбербанка и будьте уверены, карта для Вашего ребенка — одна из немногих безусловно полезных вещей, которая при этом доставит ему массу приятных эмоций.