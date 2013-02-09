Популярные сообщения

Юрий Антипов yantipov Улыбнитесь! Вас снимает ФотоКасса! В России для владельцем смартфонов появилось новое мобильное приложение, с помощью которого можно оплачивать свои счета, без прихода в отделение банка и доступа к ДБО. ПриватБанк запустил новое мобильное приложение ФотоКасса, которое позволяет оплачивать счета, просто сфотографировав его камерой мобильного телефона. Чтобы оплатить счет в ФотоКассе, необходимо в приложении выбрать карту, с которой должны списаться деньги, сделать фото счета и нажать «Оплатить». При желании клиент может указать свой адрес электронной почты, на который ему будет выслана копия квитанции с печатью об оплате. Приложение доступно в Google Play и на iTunes. Банковская комиссия при оплате счетов через ФотоКассу составляет 1% (мин. 20 руб.). http://www.youtube.com/watch?v=l3pklVkn4vo 5

Юрий Антипов yantipov Мобильный гид по недвижимости Молодая пара ищет себе жилище. В своем выборе они применяют достаточно креативный подход. Он вчера загрузил новое приложение для iPhone по поиску недвижимости. Они подходят к понравившемуся им дому. Он наводит камеру телефона на окно дома, и на экране смартфона отображаются все параметры дома: адрес, общая площадь, количество комнат, история продаж, стоимость и т. д. У входа их встречает агент, и они идут внутрь смотреть дом. Мобильное приложение от Commonwealth Bank - это карманный гид по недвижимости, который дает аналитику по недвижимости ее параметры и стоимость. Есть встроенный ипотечный калькулятор, который позволяет рассчитать условия кредитования, срок и размер ежемесячного платежа. Через приложение можно заказать агента, забронировать квартиру или внести депозит. Имеется ссылка на компанию продавца недвижимости. Почему бы нашим банкам не задуматься о внедрении подобного приложения? http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jYGH93D8Cms Всегда Ваш, Юрий Антипов 3

Юрий Антипов yantipov Интересные подробности о летних Олимпийских играх в Лондоне До летних Олимпийских игр в Лондоне осталось меньше недели и в эту прекрасную пору хочется рассказать об интересных фактах предстоящей Олимпиады. 1. Олимпийские игры в Лондоне 2012 года будут самыми экологическими играми. Олимпийский городок построили таким образом, что 75% строений останутся и будут использованы для жилья после Олимпиады. Все отходы и оставшиеся материалы будут переработаны и повторно использованы, а оставшийся материал, не поддающийся утилизации, будет использован для выработки электроэнергии. Между Олимпийскими объектами построено метро и до Олимпийских объектов участники будут ездить на метро. 2. McDonald’s открывает самый большой ресторан в мире. Огромное двухэтажное здание разместит около 1500 посетителей. Обслуживающего персонала около 500 человек. http://www.youtube.com/watch?v=BupRm20gco8 3. Visa и Samsung Electronics объявили о том, что смартфон Samsung Galaxy S III, официально признан телефоном Олимпийских игр. Читать далее 5

Юрий Антипов yantipov Брутальный Банк Zuno Недавно в прессе проскользнула информация о новом бренде Райффайзен Интернэшнл, ZUNO банка. Я решил изучить эту тему поглубже и разузнать, что это за банк и в чем его отличие от Райффайзен Банка. Сейчас многие розничные банки меняют стратегию. Создают новые концепции с акцентом на развитие интернет каналов. Лучшими мировыми брендами можно назвать Virgin Money или банк Simple. Есть такие примеры и в России. Например Банк Связной, Тинькофф Кредитный Системы. В линейку лучших встал и бренд ZUNO банк . По словам идеологов бренда, название ZUNO выбрано неслучайно. Название отражает дух нового и инновационного. Бренд создан для тех, кто способен современно мыслить, молод душой, независимо от своего возраста. Банк предлагает освободиться от стереотипов стандартного банковского обслуживания и перейти в знакомое пространство, коим является Интернет. Обслуживание в ZUNO банке предполагает обслуживание через интернет каналы. Благодаря экономии на построении офисов, банк предлагает более выгодные условия и ставки по депозитам. Читать далее 2

Юрий Антипов yantipov Инфоматы телеприсутствия BigPad Ура!!! Наконец-то мы дождались инновацию от российского производителя. Компания «Новые технологии» разработала аппарат BigPad и предложила его Сбербанку. Уже в скором будущем Сбербанк установит эти устройства в Москве. С помощью автомата BigPad клиенты могут общаться с сотрудниками банка в режиме видеозвонка. Потенциально данное устройство сможет дополнить сотрудников оперзала и гипотетически - сократить очереди в отделении. Автомат устанавливается в отдельной стеклянной кабинке, напоминающей кассу и оснащается мультитач-дисплеем диагональю 42 дюйма, 10-мегапиксельной камерой, микрофоном, динамиками, а также сканером отпечатков пальцев для идентификации клиента. Аппарат оснащен различными функциями, например через инфомат можно оформить кредит, получить консультацию сотрудника банка, совершить операцию по счету или по карте, внести деньги на счет (встроен покупюрный приемник) оплатить услуги ЖКХ и т.д. Стоимость подобного устройства будет составлять примерно 700 - 900 тысяч. Читать далее 5

Юрий Антипов yantipov Сенсорный банкомат в стиле Apple Испанский банк BBVA начал устанавливать банкоматы, выполненные в футуристическом стиле Apple и оснащенные сенсорным экраном. Банкоматы сильно отличаются от привычных нам банкоматов. Банкомат выполнен в виде большой белой подставки с черным сенсорным экраном. Данное устройство не встраивается в стену, а подвешивается под углом 90 градусов, что существенно повышает степень защиты информации выводимой на экран от посторонних глаз. Экран банкомата оснащен дополнительной матовой панелью, автоматической шторкой, защищающей отсек для выдачи денег и пластиковых карт. Вот небольшой ролик демонстрирующий возможности этого банкомата http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=sBeTBfrA53o&NR=1 Всегда Ваш, Юрий Антипов 2

Юрий Антипов yantipov Война Мобильных Кошельков Я обычно стараюсь не описывал пресс-релизы компаний, но не мог пройти мимо этого и не написать о новом мобильном кошельке O2. Похоже началась эра мобильных кошельков, где среди основных конкурентов разворачивается нешуточная война. PayPal, Google Wallet и вот теперь O2. Кто следующий ??? "Пусть кошельки начинают войну." На днях компания O2 объявила о выпуске мобильного кошелька нового поколения. Новый цифровой кошелек позволяет отправлять и получать деньги, сравнивать цены в магазинах, и в случае лучшей цены, предлагать владельцу делать покупки. Вообще с новом приложении можно найти много интересного. Возможность мобильных бесконтактных NFC платежей, заказ билетов, оплата мобильного телефона, снятие наличных в банкомате. Вот небольшой список опций: Важным преимуществом O2 Wallet является безопасность. Кошелек в течение нескольких месяцев проходил тщательное стресс-тестирование с экспертами по безопасности. В дополнение к ПИН-кодам и паролям, все персональные и финансовые данные хранятся на удаленных центральных серверов, а не на мобильном устройстве. Читать далее 2

Юрий Антипов yantipov Блог как мечта или беседа о банковских инновациях «Блогер у блогера интервью взял…». Звучит почти как анекдот. А ведь на самом деле можем быть и так. Встреча с коллегой превратилась в беседу о прекрасном, о "банковских инновациях". Все чаще встречи с друзьями переходят в другую плоскость. Что из этого разговора получилось, судите сами Future Banking. Всегда Ваш, Юрий Антипов 3

Юрий Антипов yantipov Мобильный IFin Дорогие друзья, На этой неделе прошел форум IFin-2012, посвященный электронных финансам и технологиям. Ключевыми темами форума были: развитие мобильного банка и обсуждение закона о Национальной платежной системе. В этом году участников было значительно больше чем в прошлом году. Причем как посетителей форума, так и представителей выставки. Оба выставочных зала были забиты полностью. Еще одной особенностью этого форума стал интерес со стороны женской половины. Несмотря на то, что форум IFin в большей степени ИТ-шное мероприятие, женщин было достаточно много. Если в прошлые годы участниками форумы были в основном мужчины и только на выставочных стендах можно было встретить длинноногих красавиц, то в этом году многие посетители были представители прекрасной половины. Если говорить о самом форуме, то ничего нового с точки зрения банковских инноваций, я не увидел. Возможно не туда смотрел, но новых идей практически не было. Многие идеи были представлены в прошлом году, некоторые повторяются из года в год. Читать далее 2

Юрий Антипов yantipov Биометрия в Банкинге. Миф или Реальность? Технологии биометрической идентификации широко не обсуждается в банковских кругах, однако, мне кажется имеет смысл уделить этой теме немного времени и рассказать о возможностях биометрических технологий. Считается, что технологии биометрические идентификация не совершенны, много ошибок и дороги в использовании. Биометрические устройства плохо распознают отпечатки пальцев, сетчатку глаза и не распознают голос. Эксперты считают, что биометрические технологии не будут работать в России. Некоторое время назад дочерний банк Сбербанка в Казахстане тестировал биометрические решения BioLink, но за ненадобностью заморозил проект. И все же, технологии не стоят на месте, появляются новые устройства, которые работают совершеннее. С 2009 года в России действуют пункты выдачи электронных загранпаспортов (паспортов, содержащих электронный носитель информации). Чип загранпаспорта содержит информацию о владельце: фамилию, имя, отчество и цифровую двухмерную фотографию, а также сведения о дате и месте выдачи документа. Читать далее 3

Юрий Антипов yantipov Делай покупки с помощью WEB-камеры Компания Jumio создала специальный сервис, позволяющий с помощью web-камеры делать покупки в интернете. Продукт называется Netswipe. Он был запущен осенью 2011 г и уже внедрен в некоторые интернет магазины. Я с ним столкнулся при покупке в Amazone. Принцип работы Netswipe таков: при необходимости оплатить товар в интернет- магазине держатель пластиковой карты подносит карту к web-камере, камера сканирует номер карты, затем просит ввести CVV код и покупка сделана. Основное преимущества данного продукта это безопасность. Мошенникам практически невозможно украсть номер кредитной карты. Поскольку в стандартном случае вам необходимо ввести 16-значный номер карты, дату окончания и CVV код (эти данные хранятся в одном батче), то в случае с Netswipe хакерам придется обмануть систему, что не является простая задача. Кроме того, при сканировании, кредитная карта не фотографируется, т.е. данные не могут быть украдены из имидж файла. Также при работе с web-камерой значительно экономится время на ввод номера карты. 9

Юрий Антипов yantipov Инвестиционный Банк в твоем мобильном Дорогие друзья, В период зимних каникул я встретился с приятелем из финского Sampo Bankа, (банк скандинавской группы Nordic Danska Bank Group) который показал мне новое мобильное приложение. Приложение называется - Инвестиционный Банк в мобильном. Это приложение является дополнительным сервисов мобильного банка Danska Bank. Данное приложение позволяет в он-лайн режиме, участвовать в торгах на денежном рынке и рынке ценных бумаг, осуществлять покупку и продажу валюты, акций, облигаций и др операции. Наблюдать за трендами на мировых финансовых площадках. Прежде всего меня привлек дизайн данного приложения. Он сделан в виде вращающего диска с пятью секторами на нем. В центре диска находится клавиша входа в систему. По окружности расположены пять разделов: Депо, Рынок, Торги, Прайс-Лист, Инфо сервис. В разделе Депо - можно создать свой портфель акций и облигаций. Можно добавлять и удалять бумаги, анализировать их доходности, смотреть историю операций. Читать далее 4

Юрий Антипов yantipov Банковские Инновации. Календарь событий 2012 года. Дорогие друзья !!! Заканчиваются новогодние праздники и время подумать и спланировать свой календарь на 2012 год. Хочу предложить вашему вниманию подборку интересных событий, форумов и конференций 2012 года в сфере Банковских Инноваций. Саммит Mobile Financial Services & NFC 2012 31 января – 1 февраля 2012. Лондон, Великобритания Страница Конференции: www.mobile-financialservices.com Форум Finovate Europe 2012 Вторник, 7 февраля 2012. Лондон, Великобритания Зарегистрироваться можно на сайте: http://www.finovate.com/europe2012/register.html. Список компаний которые будут представлены на форуме: http://www.finovate.com/europe2012/presenters.html. Форум iFin-2012 XII Международный Форум iFin-2012 "Электронные финансовые услуги и технологии в России" 7-8 февраля 2012. Москва, гостиница "Рэдиссон Славянская" (Площадь Европы, 2) Программа, условия участия и иная информация о мероприятии доступна на официальной странице Форума: www. Читать далее 4

Юрий Антипов yantipov Новогоднее Поздравление !!!! Дорогие друзья, Ну вот и все... Заканчивается 2011 год и в преддверии наступающего Нового 2012 года, хочу поблагодарить вас за ваши отзывы, предложения и комментарии. Эксперты называют 2011 год, годом интернет-банкинга. В этом году кратно увеличилось количество пользователей интернет-банкинга, расширился функционал, увеличилось количество транзакций. В этом году появился блог "Банковские Инновации", где мы делимся интересными идеями и инновациями. И радостно то, что эти идеи начали внедряться. Так, благодаря предложению по страхованию рисков связанных с мошенничеством в Интернете "Страхование от кражи со взломом в интернет-банкинге", страховые компании стали создавать новый продукт индивидуальная страховка. Значит труд не проходит даром.... Я уверен, что наступающий год, будет не менее успешен. 1. 2012 год может стать годом мобильного-банкинга. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ivnqKFKcCKk 2. Читать далее 2

Юрий Антипов yantipov Банк Идей для Инноваций Многие банки черпают идеи для инновации создавая Банки Идей. Так австралийский Commonwealth банк запустил он-лайн портал “Idea Bank”. Данный портал был запущен к столетию банка. Клиенты могут высказать свои предложения по созданию новых продуктов и услуг. Каждый желающий может зарегистрироваться и принять участие в конкурсе. Пользователи могут поделиться, обсудить и поучаствовать в разработке идеи. Проект открыт до марта 2012. Затем лучшие идеи будут выставлены на общее голосование. Победитель лучшей идеи получит главный приз в 10 000 $. Банк отмечает, что победившая идея будет реализована в приоритетном порядке. Автор идеи сможет принять участие в ее создании. А перед запуском продукта, его смогут протестировать все клиенты. http://www.youtube.com/watch?v=INQmzeFtFtA&feature=player_embedded Похожий проект запущен у Альфа Банка Украины. Клиентам предлагается опубликовать свои идеи по новым продуктам, обсудить их в сообществе и оценить другие идеи. Читать далее 8

Юрий Антипов yantipov Сканируй и плати Сингапурский банк OCBC выпустил мобильное приложение для Androidа, которое позволяет оплачивать счета с помощью сканирования штрих-кодов. Это приложение дает возможность владельцам мобильных телефонов Android делать платежи, непосредственно сканируя штрих-код счета, распознать детали и осуществить платеж. С помощью камеры мобильного телефона, сканируется штрих-код счета, далее происходит распознавание, и на экране телефона появляется готовый платеж. Платеж можно авторизовать и отправить в банк. Кроме того его можно сохранить в шаблонах и использовать для будущих платежей. Приложение также поддерживает ряд стандартных функций: - Счета: Просмотр баланса и операций по счету. - Переводы: Моментальный денежный перевод в Сингапур или за рубеж. - Сканируй и плати: С помощью камеры сканируется штрих-код, распознается счет и оплачивается платеж. - Сбереги для своей мечты: Можно задать целевую сумму и срок, за который вы хотите ее накопить. На регулярной основе, с текущего счета на накопительный счет будет периодически перечисляться сумма, тем самым накапливая целевую сумму. Читать далее 2

Юрий Антипов yantipov Сегодня День банковского работника !!! Дорогие Друзья! От всей души поздравляю Вас с Днем Банковского Работника!!! В качестве небольшого подарка, хочу показать видео ролик. Он называется: Отправь меня на Луну. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pbZu1WNJNLQ Думаю, что Вам понравится. С Праздником!!! Искренне Ваш, Юрий Антипов 1

Юрий Антипов yantipov Новая эра ТВ Кошельков. Если заглянуть немного в будущее, то перед глазами открывается невероятная картина мобильных кошельков и виртуальных банков. Но это еще не все. В скором будущем через интернет вы сможете управлять кофеваркой, холодильником, автомобилем и даже целым домом... Давайте продолжил этот ряд и представим, что будет, если подключить к интернету - телевизор? Телевизор с доступом в интернет. В начале этого года правительственная комиссия приняла постановление о переходе на цифровое телевидение. В результате этой программы к 2015 году вся Россия перейдет на цифровое вещание. Уже сейчас более 20 миллионов россиян подключены к цифровое телевидение, а к 2015 году цифровое телевидение будет повсеместно. При переходе на цифровое вещание, местные операторы предлагают подключить в пакете: цифровое телевидение + интернет (так получается дешевле). По некоторым данным к 2015 году более 70 миллионов квартир будет оснащены цифровым телевидением с возможностью доступа в интернет. Читать далее 0

Юрий Антипов yantipov Как рождаются банковские инновации? - глава 2. В первой главе Как рождаются банковские инновации мы с вами говорили о том, что многие инновации рождаются благодаря клиенту. Это безусловно один из главных источников инноваций. Но не единственный, есть и другие источники инноваций. Поистине революционные инновации появились на рубеже 50-х годов в крупнейшем банке мира, Bank of America. В то время в США начался бум в розничного сегменте кредитования. Огромными темпами росло кредитование физических лиц и рынок банковских кредитных карт. Из-за полностью ручной обработки документов и сложных бизнес процессов, банки тонули в тоннах бумаги. Сейчас сложно представить, как огромный банк, такой как Bank of America зарывался в бумажных счетах. Коробки стояли на столах, в проходах, в коридорах и на лестницах. Спасение могло прийти только за счет автоматизации и компьютеризации. Но к сожалению, в то время информационных технологии для банков сильно отставали. Приоритетными направлениями были наука и военная промышленность. Читать далее 3

Юрий Антипов yantipov Новый кошелек от лаборатории Google X Компания Google разрабатывает много новых инновационных устройств и технологий, позволяющих через интернет контролировать работу домашней бытовой техники, использовать роботов и искусственный разум. Но одна из инноваций, связанная с банковскими технологиями, особо привлекла мое внимание. Речь пойдет о Google Wallet нового поколения. По словам очевидцев, исследовательский комплекс Google X состоит из двух лабораторий. Первая занимается разработкой устройств, позволяющих через интернет контролировать работу домашней бытовой техники. Вторая занимается разработкой роботов и созданием искусственного разума. В мае на конференции разработчиков программ Google был представлен целый ряд инноваций, связанных с подключением всевозможных приборов и устройств к интернету. Например, был представлен холодильник, подключенный к интернету, который сам может заказывать в магазине те продукты, которые заканчиваются. Кофе-машина с выходом в интернет и по вашей удаленной команде сварит вам кофе. Читать далее 2

Юрий Антипов yantipov Лучшие ролики на тему мобильного банкинга Дорогие друзья, Хочу предложить вашему вниманию подборку роликов на тему мобильного банкинга. Ролики иллюстрируют различные инновации в мобильном банкинге. Первый ролик от компании iZettle. В июне в Швеции запущена новая услуга по оплате кредитной картой через Iphone. Все что нужно, это Iphone и iZettle. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded?v=ygW_nm9if20 Еще один замечательный ролик представлен Discover Card, и демонстрирует технологию Square. Технология Square совсем новая. В России пока не реализована и возможно имеет смысл задуматься о первом пилоте. В США эта технология широко применяется в торговых сетях. Около 800 000 мерчентов подключены к системе Square. В одном из следующих сообщениях, я подробней расскажу об этой технологии и Square ключах. А пока посмотрите ролик. http://www.youtube.com/watch?v=GCY3s_5ntWk&feature=player_embedded Компания ANZ goMoneу представила мобильный банк для Iphonа. Приложение доступно для австралийских и новозеландских клиентов. Читать далее 4

Юрий Антипов yantipov Как рождаются банковские инновации? - глава 1. Банковский бизнес - неблагодарная почва для инноваций. Банковский бизнес строится на оценке рисков, в то время как инновация требует принятия рисков, порой самых необоснованных. Кроме того, банковские инновации во многом зависят от возможности нескольких сторон, или группы участников. Например, срочный платеж через систему БЭСП (система банковских электронных срочных платежей) требует, чтобы банк плательщика и банк получателя поддерживали одну и ту же возможность. Иначе это называется инновационное развитие продукта в сложной модели. Каким образом возникают инновации в банковском бизнесе? За последнее десятилетние основные инновации происходили в США и рождались они благодаря клиенту. Клиент оказался основным драйвером в инновационном развитии банков. В частности, в системе банковских услуг для корпоративных клиентов, 60 % инноваций предложил сам клиент. В случае частных клиентов, почти половина инноваций создал клиент. Это означает, что инновационные услуги, возникли благодаря нуждам или требованиям клиента! Читать далее 2

Юрий Антипов yantipov Страхование от кражи со взломом в интернет-банкинге Достаточно любопытный сервис предлагает своим клиентам Nordea Банк в Дании. Банк предлагает застраховаться от взлома и кражи денег со счета в интернет-банкинге. Услуга предлагается клиентам малого и среднего бизнеса. В случае, если происходит страховой случай, страховая компания компенсирует убытки компании, которая понесла ущерб в результате взлома и кражи в интернет-банкинге. Есть несколько страховых компаний на рынке страхования Дании, которые предлагают подобные сервис. Подключить данную страховую услугу можно через систему интернет-банкинг. Данная услуга была бы актуальна и на Российском рынке. Причем от внедрения такой услуги выигрывают все ее участники. Банки снимают с себя обязательства по покрытию ущерба, в случае взлома системы интернет-банкинга. Кроме того банки получают дополнительную экспертизу, в лице страховых компаний по защите системы Клиент-Банк. И наконец, клиент, в случае взлома системы и крыжи денег со счета, гарантированно получает страховое возмещение. 2

Юрий Антипов yantipov Мобильный Банк через десять лет Прошел очередной форум посвященный нанотехнологиям, и все разговоры опять свелись к теме мобильных устройств. В последнее время все сконцентрировались на мобильных телефонах и приложениях для них. А ведь очень скоро все может измениться. Посудите сами, для того чтобы мобильный телефон был подключен к сети, необходима сим карта, в которой встроен чип. В будущем чип может стать прорывом и в банковских технологиях. Уже сейчас чип используется во многих устройствах, например в банковской карте. А ведь скоро, лет так через десять, мобильный банк может войти в историю. И на его место придет чип, который соединяется с другими чипами для совершения сделки. Персональный чип может быть встроен в мобильный телефон, но также его легко встроить в наручные часы, одежду или любой другой предмет. Пользователь, может сам выбрать, как и где носить чип. Например, чип можно встроить в зуб. Фактически, чип будет являться вашим персональным идентификатором, который имеет доступ к банковскому счету, совершить звонок или отправить смс сообщений, войти в интернет. Читать далее 2

Юрий Антипов yantipov Магазин будущего На этой неделе проходит 4-ый Международный Форум по Нанотехнологиям RUSNANOTECH Expo 2011. Форум сосредоточен на обсуждении вопросов инновационного развития и создания наноиндустрий в различных отраслях экономики. В рамках форума представлен проект «Магазин будущего». Это новый проект, созданный совместно РОСНАНО, Х5 Retail Group N.V. и ОАО «Ситроникс». Компании вложат порядка 350 млн. рублей в создание такого магазина. За счет использования RFID-меток в новом магазине информация о стоимости товаров считывается дистанционно, что позволяет исключить из процесса покупки кассира и избавиться от очередей. Штрих-коды на продуктах будут заменены на чипы, они позволят отслеживать срок годности товара, его перемещение, стоимость, а также помогут отличить контрафактную продукцию от лицензионной. Стоимость покупки будет считывать сканер на электронной кассе. Вы подходите к электронной кассе, ставите корзину с продуктами на сканирующее устройство и на экране дисплея появляется список ваших покупок и общая стоимость товаров. Читать далее 0