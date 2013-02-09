Популярные сообщения

Прошел очередной форум посвященный нанотехнологиям, и все разговоры опять свелись к теме мобильных устройств.
В последнее время все сконцентрировались на мобильных телефонах и приложениях для них.
А ведь очень скоро все может измениться.
Посудите сами, для того чтобы мобильный телефон был подключен к сети, необходима сим карта, в которой встроен чип. В будущем чип может стать прорывом и в банковских технологиях.
Уже сейчас чип используется во многих устройствах, например в банковской карте. А ведь скоро, лет так через десять, мобильный банк может войти в историю. И на его место придет чип, который соединяется с другими чипами для совершения сделки.
Персональный чип может быть встроен в мобильный телефон, но также его легко встроить в наручные часы, одежду или любой другой предмет.
Пользователь, может сам выбрать, как и где носить чип. Например, чип можно встроить в зуб.
Фактически, чип будет являться вашим персональным идентификатором, который имеет доступ к банковскому счету, совершить звонок или отправить смс сообщений, войти в интернет.
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