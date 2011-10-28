В последнее время все сконцентрировались на мобильных телефонах и приложениях для них.
А ведь очень скоро все может измениться.
Посудите сами, для того чтобы мобильный телефон был подключен к сети, необходима сим карта, в которой встроен чип. В будущем чип может стать прорывом и в банковских технологиях.
Уже сейчас чип используется во многих устройствах, например в банковской карте. А ведь скоро, лет так через десять, мобильный банк может войти в историю. И на его место придет чип, который соединяется с другими чипами для совершения сделки.
Персональный чип может быть встроен в мобильный телефон, но также его легко встроить в наручные часы, одежду или любой другой предмет.
Пользователь, может сам выбрать, как и где носить чип. Например, чип можно встроить в зуб.
Фактически, чип будет являться вашим персональным идентификатором, который имеет доступ к банковскому счету, совершить звонок или отправить смс сообщений, войти в интернет.
С его помощью можно будет совершать покупки в магазинах, осуществлять платежи, получать кредиты и размещать депозиты.
Есть мнения, что через десять лет будет десять миллиардов таких чиповых устройств.
Мне кажется, их будет гораздо больше.
Теперь о Банках.
Банки должны стать флагманом в развитие бесконтактных (чиповых) технологий.
Кроме того, как мне кажется, банки должны внимательно изучать повадки своих клиентов, чтобы понять их образ жизни, их предпочтения, покупательские привычки.
А затем сделать такое предложение, которое позволит войти в образ жизни своего клиента.
Некоторые компании уже пошли по этому пути. Примером тому, новое видео от Google Wallet.
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Печально что это уже "next generation" в развитие банковских технологий, в то время как большинство наших банков все еще пытаются реализовать то, что давно уже устарело.
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