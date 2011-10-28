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Прошел очередной форум посвященный нанотехнологиям, и все разговоры опять свелись к теме мобильных устройств.В последнее время все сконцентрировались на мобильных телефонах и приложениях для них.А ведь очень скоро все может измениться.Посудите сами, для того чтобы мобильный телефон был подключен к сети, необходима сим карта, в которой встроен чип. В будущем чип может стать прорывом и в банковских технологиях.Уже сейчас чип используется во многих устройствах, например в банковской карте. А ведь скоро, лет так через десять, мобильный банк может войти в историю. И на его место придет чип, который соединяется с другими чипами для совершения сделки.Персональный чип может быть встроен в мобильный телефон, но также его легко встроить в наручные часы, одежду или любой другой предмет.Пользователь, может сам выбрать, как и где носить чип. Например, чип можно встроить в зуб.Фактически, чип будет являться вашим персональным идентификатором, который имеет доступ к банковскому счету, совершить звонок или отправить смс сообщений, войти в интернет.С его помощью можно будет совершать покупки в магазинах, осуществлять платежи, получать кредиты и размещать депозиты.Есть мнения, что через десять лет будет десять миллиардов таких чиповых устройств.Мне кажется, их будет гораздо больше.Банки должны стать флагманом в развитие бесконтактных (чиповых) технологий.Кроме того, как мне кажется, банки должны внимательно изучать повадки своих клиентов, чтобы понять их образ жизни, их предпочтения, покупательские привычки.А затем сделать такое предложение, которое позволит войти в образ жизни своего клиента.Некоторые компании уже пошли по этому пути. Примером тому, новое видео от Google Wallet.Печально что это ужев развитие банковских технологий, в то время как большинство наших банков все еще пытаются реализовать то, что давно уже устарело.