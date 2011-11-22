В первой главе Как рождаются банковские инновации мы с вами говорили о том, что многие инновации рождаются благодаря клиенту. Это безусловно один из главных источников инноваций. Но не единственный, есть и другие источники инноваций. Поистине революционные инновации появились на рубеже 50-х годов в крупнейшем банке мира, Bank of America.
В то время в США начался бум в розничного сегменте кредитования. Огромными темпами росло кредитование физических лиц и рынок банковских кредитных карт. Из-за полностью ручной обработки документов и сложных бизнес процессов, банки тонули в тоннах бумаги. Сейчас сложно представить, как огромный банк, такой как Bank of America зарывался в бумажных счетах. Коробки стояли на столах, в проходах, в коридорах и на лестницах. Спасение могло прийти только за счет автоматизации и компьютеризации. Но к сожалению, в то время информационных технологии для банков сильно отставали. Приоритетными направлениями были наука и военная промышленность.
Несмотря на это, в 1950 году Bank of America удалось привлечь к своему проекту специалистов Стэндфордского Университет для создания операционного вычислительного комплекса.
В то время опытный операционист мог ввести 245 операций в час и около 2000 операций за рабочий день. Но с увеличением объема операций, банк был вынужден закрываться в 14.00 часов, для того чтобы в оставшееся время обработать и проверить введенные операции. Количество операции росли с каждым днем и иногда доходило до десятков тысяч операций в месяц.
У банка было несколько вариантов решить эту проблему: с одной стороны, можно было увеличивать штат, с другой - создать операционный комплекс. Шансов на успех было мало, но все таки Bank of America принял решение пойти по пути автоматизации.
В 1955 году был создан первый компьютер под названием ERMA (Electronic Recording Method of Accounting). В нем было сразу несколько инновационных решений.
Во-первых, устройство позволяло записывать информацию на магнитную ленту. В то время уже начинали вводить системы bar-кодов и вычислительную машину научили считывать эти коды.
Во-вторых, благодаря считывающему устройству MICR (Magnetic Inc Character Reading), компьютер читал записанные данные и мог оперативно находить и обрабатывать информацию. Вот пример, как выглядел в то время компьютер ERMA.
Принцип работы схож с обычным кассетным магнитофоном.
В 1956 году вычислительный комплекс ERMA был успешно протестирован Bank of America и к 1959 году было установлено уже 32 таких вычислительных машин.
Создание компьютера ERMA, благодаря которому Bank of America стал пионером в области инновационных банковских технологий, явилось революционным шагом в банковских технологиях.
Революционная инновация стала фундаментом в создании операционных банковских систем. К 1965 почти все банки США стали использовать компьютеры ERMA или ее аналоги.
В Советском Союзе первый вычислительный комплекс был внедрен в 1967 году к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Его правообладателем стал Госбанк СССР....
Сегодня трудно себе представить чтобы такие объемы информации обрабатывались вручную. В основном все банки имеют автоматизированные операционные системы для хранения и обработки информации, ведения бухгалтерии, закрытия операционного дня и других операций. И это только начало...
Как заметил Мартин Гильберт, мы только на пороге информационной эпохи.
Если у вас есть свободные 55 минут, вы можете посмотреть фильм,
о том как создавался первый Pioneer Computer (1946 - 1950).
Спасибо за внимание,
ЮА
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