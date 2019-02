В первой главе Как рождаются банковские инновации мы с вами говорили о том, что многие инновации рождаются благодаря клиенту. Это безусловно один из главных источников инноваций. Но не единственный, есть и другие источники инноваций. Поистине революционные инновации появились на рубеже 50-х годов в крупнейшем банке мира, Bank of America.В то время в США начался бум в розничного сегменте кредитования. Огромными темпами росло кредитование физических лиц и рынок банковских кредитных карт. Из-за полностью ручной обработки документов и сложных бизнес процессов, банки тонули в тоннах бумаги. Сейчас сложно представить, как огромный банк, такой как Bank of America зарывался в бумажных счетах. Коробки стояли на столах, в проходах, в коридорах и на лестницах. Спасение могло прийти только за счет автоматизации и компьютеризации. Но к сожалению, в то время информационных технологии для банков сильно отставали. Приоритетными направлениями были наука и военная промышленность.Несмотря на это, в 1950 году Bank of America удалось привлечь к своему проекту специалистов Стэндфордского Университет для создания операционного вычислительного комплекса.В то время опытный операционист мог ввести 245 операций в час и около 2000 операций за рабочий день. Но с увеличением объема операций, банк был вынужден закрываться в 14.00 часов, для того чтобы в оставшееся время обработать и проверить введенные операции. Количество операции росли с каждым днем и иногда доходило до десятков тысяч операций в месяц.У банка было несколько вариантов решить эту проблему: с одной стороны, можно было увеличивать штат, с другой - создать операционный комплекс. Шансов на успех было мало, но все таки Bank of America принял решение пойти по пути автоматизации.В 1955 году был создан первый компьютер под названием ERMA (Electronic Recording Method of Accounting). В нем было сразу несколько инновационных решений.Во-первых, устройство позволяло записывать информацию на магнитную ленту. В то время уже начинали вводить системы bar-кодов и вычислительную машину научили считывать эти коды.Во-вторых, благодаря считывающему устройству MICR (Magnetic Inc Character Reading), компьютер читал записанные данные и мог оперативно находить и обрабатывать информацию. Вот пример, как выглядел в то время компьютер ERMA.Принцип работы схож с обычным кассетным магнитофоном.В 1956 году вычислительный комплекс ERMA был успешно протестирован Bank of America и к 1959 году было установлено уже 32 таких вычислительных машин.Создание компьютера ERMA, благодаря которому Bank of America стал пионером в области инновационных банковских технологий, явилось революционным шагом в банковских технологиях.Революционная инновация стала фундаментом в создании операционных банковских систем. К 1965 почти все банки США стали использовать компьютеры ERMA или ее аналоги.В Советском Союзе первый вычислительный комплекс был внедрен в 1967 году к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Его правообладателем стал Госбанк СССР....Сегодня трудно себе представить чтобы такие объемы информации обрабатывались вручную. В основном все банки имеют автоматизированные операционные системы для хранения и обработки информации, ведения бухгалтерии, закрытия операционного дня и других операций. И это только начало...Как заметил Мартин Гильберт, мы только на пороге информационной эпохи.Если у вас есть свободные 55 минут, вы можете посмотреть фильм,о том как создавался первый Pioneer Computer (1946 - 1950) Спасибо за внимание,ЮА