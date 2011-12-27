Новогоднее Поздравление !!!!

Ну вот и все... Заканчивается 2011 год и в преддверии наступающего Нового 2012 года, хочу поблагодарить вас за ваши отзывы, предложения и комментарии.
Эксперты называют 2011 год, годом интернет-банкинга. В этом году кратно увеличилось количество пользователей интернет-банкинга, расширился функционал, увеличилось количество транзакций.
В этом году появился блог "Банковские Инновации", где мы делимся интересными идеями и инновациями. И радостно то, что эти идеи начали внедряться.
Так, благодаря предложению по страхованию рисков связанных с мошенничеством в Интернете
"Страхование от кражи со взломом в интернет-банкинге", страховые компании стали создавать новый продукт индивидуальная страховка.
Значит труд не проходит даром....
Я уверен, что наступающий год, будет не менее успешен.
1. 2012 год может стать годом мобильного-банкинга.
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2. В 2012 году ожидается выход нового Iphone 5.
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3. Лондон готовится встретить Летние Олимпийские Игры 2012
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и много, много других интересных событий.....
Я желаю всем вам прекрасного настроения, оптимизма и успеха во всех начинаниях, а самое главное здоровья и счастья вам и вашим близким!!!
До встречи в Новом году!!!
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Всегда Ваш,
Юрий Антипов
Комментарии 3
Пишите почаще! Хочется хоть одним глазком заглянуть в будущее!