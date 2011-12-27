Вход
Профиль Блог Лента Активность

Новогоднее Поздравление !!!!

27.12.2011 16:30 3 3 880 просмотров
Дорогие друзья,

Ну вот и все... Заканчивается 2011 год и в преддверии наступающего Нового 2012 года, хочу поблагодарить вас за ваши отзывы, предложения и комментарии.

Эксперты называют 2011 год, годом интернет-банкинга. В этом году кратно увеличилось количество пользователей интернет-банкинга, расширился функционал, увеличилось количество транзакций.




В этом году появился блог "Банковские Инновации", где мы делимся интересными идеями и инновациями. И радостно то, что эти идеи начали внедряться.
Так, благодаря предложению по страхованию рисков связанных с мошенничеством в Интернете
"Страхование от кражи со взломом в интернет-банкинге", страховые компании стали создавать новый продукт индивидуальная страховка.
Значит труд не проходит даром....

Я уверен, что наступающий год, будет не менее успешен.

1. 2012 год может стать годом мобильного-банкинга.

Загрузка плеера


2. В 2012 году ожидается выход нового Iphone 5.

Загрузка плеера


3. Лондон готовится встретить Летние Олимпийские Игры 2012

Загрузка плеера


и много, много других интересных событий.....

Я желаю всем вам прекрасного настроения, оптимизма и успеха во всех начинаниях, а самое главное здоровья и счастья вам и вашим близким!!!

До встречи в Новом году!!!

Загрузка плеера


Всегда Ваш,
Юрий Антипов

Комментарии 3

Першинг  (Першинг)
#
Спасибо, Юрий! Прекрасные ролики! С наступающим Новым годом!
Пишите почаще! Хочется хоть одним глазком заглянуть в будущее! smile:)
hoper-74  (hoper-74)
#
Спасибо! Успехов в Новом году!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения