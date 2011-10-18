МКК ЗаймоградРегистрационный номер 651503147006608
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Микрофинансовая организация «Займоград»
МФО «Займоград» предоставляет быстрые займы всем совершеннолетним гражданам страны. Заполнение простейшей онлайн-заявки отнимает не более 3 минут, а решение принимается практически мгновенно. Деньги же перечисляются на банковскую карту или электронный кошелек в течение четверти часа. Это делает микрозаймы особенно удобными для клиентов, которым нужно срочно оплатить счета за услуги или погасить штрафы.
Преимущества компании
- Отсутствие штрафов и комиссий при досрочной выплате задолженности по ссуде.
- Гибкая настройка условий предоставления средств. Клиент может самостоятельно выбирать сроки и суммы финансирования с помощью калькулятора займа на официальном сайте.
- Минимальный процент отказов, возможность повышения кредитного рейтинга с помощью данных предложений.
Как взять деньги в интернете?
Лучший способ ознакомиться с финансовой программой — изучить ее параметры на портале banki.ru. Здесь можно узнать о процентных ставках, сроках и лимитах. Мы также публикуем полезные сведения о компании — контакты горячей линии, режим работы офиса и многие другие. Вам остается нажать одну кнопку, чтобы перейти к заполнению электронной формы. После получения положительного решения можно будет войти в «личный кабинет», ознакомившись с основными показателями предложений и оставить заявку.