Кредитные карты для пенсионеров в Московском Кредитном Банке

Что нужно знать о кредитовании для пенсионеров?

Сегодня многие финучреждения предлагают программы сотрудничества для людей старшего возраста. Отличным примером можно назвать кредитную карту для пенсионеров от . Чтобы обезопасить себя от неожиданностей, перед подписанием договора стоит ознакомиться со следующими фактами.

1. Для прохождения всех формальностей даже не придется выходить из дома

Банки активно используют новые технологии. Благодаря этому заявку можно подать с помощью любого электронного устройства, имеющего доступ к интернету — например, смартфона, планшета или ноутбука. В некоторых регионах также доступна услуга курьерской доставки пластиковой карточки.

2. Клиентам предоставляется полная свобода действий

Условия таких программ сопоставимы с обычными потребительскими кредитами. Деньги на счету можно использовать для следующих целей:

совершения покупок в обычных магазинах и онлайн;

оплаты счетов за лечение и другие услуги;

рефинансирования долгов;

снятия наличными.

3. Частое использование заемных средств улучшает условия

Банки поддерживают активных клиентов. Именно поэтому они могут принимать решение об увеличении лимитов и продлении сроков погашения задолженности. Клиентам также предоставляется льготный период с минимальными процентными ставками, который может достигать нескольких недель или 2–3 месяцев.

4. Бюрократические процедуры остаются в прошлом

Еще одно нововведение последних лет — автоматические скоринговые алгоритмы. Они позволяют оценивать уровень платежеспособности клиента за несколько минут, получая при этом практически стопроцентную точность. Благодаря этому потенциальным заемщикам не нужно собирать справки о доходах, искать поручителей и предоставлять залоговое имущество.

5. Все финансовые проблемы можно решить с помощью портала banki.ru

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