Кредитные карты для пенсионеров в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк
5 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
Mastercard Platinum
Мир Премиальная
от 21% до 800 000 до 55 0 - 5 500 нет
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир
от 21% до 500 000 до 55 0 - 3 000 нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 от 21% до 300 000 до 55 850 нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 от 18% до 7 500 до 55 24 нет
Visa Infinite
Mastercard World Black Edition
 от 18% см. условия до 55 1 000 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Кредитные карты для пенсионеров в Московском Кредитном Банке в городах:

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Что нужно знать о кредитовании для пенсионеров?

Сегодня многие финучреждения предлагают программы сотрудничества для людей старшего возраста. Отличным примером можно назвать кредитную карту для пенсионеров от . Чтобы обезопасить себя от неожиданностей, перед подписанием договора стоит ознакомиться со следующими фактами.

1. Для прохождения всех формальностей даже не придется выходить из дома

Банки активно используют новые технологии. Благодаря этому заявку можно подать с помощью любого электронного устройства, имеющего доступ к интернету — например, смартфона, планшета или ноутбука. В некоторых регионах также доступна услуга курьерской доставки пластиковой карточки.

2. Клиентам предоставляется полная свобода действий

Условия таких программ сопоставимы с обычными потребительскими кредитами. Деньги на счету можно использовать для следующих целей:

  • совершения покупок в обычных магазинах и онлайн;
  • оплаты счетов за лечение и другие услуги;
  • рефинансирования долгов;
  • снятия наличными.

    • 3. Частое использование заемных средств улучшает условия

    Банки поддерживают активных клиентов. Именно поэтому они могут принимать решение об увеличении лимитов и продлении сроков погашения задолженности. Клиентам также предоставляется льготный период с минимальными процентными ставками, который может достигать нескольких недель или 2–3 месяцев.

    4. Бюрократические процедуры остаются в прошлом

    Еще одно нововведение последних лет — автоматические скоринговые алгоритмы. Они позволяют оценивать уровень платежеспособности клиента за несколько минут, получая при этом практически стопроцентную точность. Благодаря этому потенциальным заемщикам не нужно собирать справки о доходах, искать поручителей и предоставлять залоговое имущество.

    5. Все финансовые проблемы можно решить с помощью портала banki.ru

    Мы предлагаем посетителям каталог специальных программ для пенсионеров с удобным сервисом сортировки. Кроме того, на нашем сайте можно найти:

  • полезные статьи и инструкции;
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  • калькулятор переплаты и другие инструменты.

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