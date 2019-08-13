Кредитные карты для пенсионеров в Райффайзенбанке

Часто задаваемые вопросы о кредитах для пенсионеров

Еще 10–15 лет назад финучреждения устанавливали очень строгие ограничения по возрасту. Однако постоянно растущий уровень благосостояния населения изменил ситуацию. Сегодня их услуги доступны людям старше 60–65 лет. Чтобы рассказать об этом подробнее, стоит рассмотреть популярные вопросы.

На какие цели можно потратить полученные деньги?

Это зависит от выбранной программы. Если вы хотите самостоятельно распоряжаться средствами, лучше оформить кредитную карту для пенсионеров от . Она позволяет реализовать все цели — например, закончить постройку собственного дома или ремонт квартиры, купить машину либо отправиться в путешествие. Единственное условие, с которым сталкивается клиент — необходимость погасить долг в установленный срок.

Чем отличаются подобные программы?

Если сравнивать с массовым сегментом, то процентные ставки будут несколько выше. Это логично, поскольку банки сталкиваются с большими рисками. Лимиты и сроки возврата сопоставимы с таковыми в других услугах. При этом их можно постепенно увеличивать, совершая покупки и активно используя заемные средства.

Существуют ли какие-либо привилегии?

И вновь нужно рассматривать конкретные предложения. Однако большинство компаний ценит своих клиентов старшего возраста. Именно поэтому им предлагаются:

бонусные программы, позволяющие возвращать часть потраченных средств на счет;

длительные льготные периоды с нулевыми или минимальными процентами;

выгодные пакеты услуг.

Какие документы потребуются для начала сотрудничества?

Современные технологии делают обслуживание все более быстрым и удобным. Больше не нужно собирать справки о доходах, подписывать договоры поручительства и предоставлять залоговое имущество. Платежеспособность теперь проверяется инновационными скоринговыми алгоритмами.

Как оформить заявку?

Для этого потребуется любое электронное устройство с доступом к интернету — в том числе ноутбук, планшет или смартфон. На сайте потребуется заполнить несложную форму, которая содержит следующие поля:

фактическое место проживания;

номер мобильного телефона;

паспортные данные;

размер постоянного дохода (в некоторых случаях).

Еще больше полезной информации можно получить на страницах онлайн-портала banki.ru.