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Кредитные карты для пенсионеров в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Gold
 от 29% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
5 846 заявок
Visa Gold
 от 29% до 600 000 до 52 1 490 есть
758 заявок
Visa Platinum
 26,5% до 1 000 000 до 52 0 - 18 000 нет
621 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Часто задаваемые вопросы о кредитах для пенсионеров

Еще 10–15 лет назад финучреждения устанавливали очень строгие ограничения по возрасту. Однако постоянно растущий уровень благосостояния населения изменил ситуацию. Сегодня их услуги доступны людям старше 60–65 лет. Чтобы рассказать об этом подробнее, стоит рассмотреть популярные вопросы.

На какие цели можно потратить полученные деньги?

Это зависит от выбранной программы. Если вы хотите самостоятельно распоряжаться средствами, лучше оформить кредитную карту для пенсионеров от . Она позволяет реализовать все цели — например, закончить постройку собственного дома или ремонт квартиры, купить машину либо отправиться в путешествие. Единственное условие, с которым сталкивается клиент — необходимость погасить долг в установленный срок.

Чем отличаются подобные программы?

Если сравнивать с массовым сегментом, то процентные ставки будут несколько выше. Это логично, поскольку банки сталкиваются с большими рисками. Лимиты и сроки возврата сопоставимы с таковыми в других услугах. При этом их можно постепенно увеличивать, совершая покупки и активно используя заемные средства.

Существуют ли какие-либо привилегии?

И вновь нужно рассматривать конкретные предложения. Однако большинство компаний ценит своих клиентов старшего возраста. Именно поэтому им предлагаются:

  • бонусные программы, позволяющие возвращать часть потраченных средств на счет;
  • длительные льготные периоды с нулевыми или минимальными процентами;
  • выгодные пакеты услуг.

    • Какие документы потребуются для начала сотрудничества?

    Современные технологии делают обслуживание все более быстрым и удобным. Больше не нужно собирать справки о доходах, подписывать договоры поручительства и предоставлять залоговое имущество. Платежеспособность теперь проверяется инновационными скоринговыми алгоритмами.

    Как оформить заявку?

    Для этого потребуется любое электронное устройство с доступом к интернету — в том числе ноутбук, планшет или смартфон. На сайте потребуется заполнить несложную форму, которая содержит следующие поля:

  • фактическое место проживания;
  • номер мобильного телефона;
  • паспортные данные;
  • размер постоянного дохода (в некоторых случаях).

    • Еще больше полезной информации можно получить на страницах онлайн-портала banki.ru.