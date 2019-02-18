до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование наличие действующего кредитного(ых) договора(ов) в стороннем(их) банке(ах); остаток срока действия кредита(ов) в стороннем(их) банке(ах) не менее 3 месяцев; срок пользования кредитом(ами) в стороннем(их) банке(ах) составляет не менее 3 месяцев; хорошая кредитная история по рефинансируемому кредиту(ам) Ставки Минимальная 12,70 %

300 000 ... 700 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Максимальная 13,70 %

50 000 ... 300 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Дополнительная информация Кредит на рефинансирование выдается в рамках действующих программ ("Лояльный", "Обеспеченный", "Акционный"). Все условия кредитования, кроме срока и процентной ставки, соответствуют выбранному тарифу. Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков от 1 до 2 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 14 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых в день от суммы просроченного платежа/ключевая ставка ЦБ РФ в процентах годовых на дату заключения кредитного договора(по кредиту обеспеченным залогом недвижимости) Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

страхование не требуется;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы небольшой срок кредита Особые ограничения кредит на рефинансирование

максимальное количество рефинансируемых кредитов - 5

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.