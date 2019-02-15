Ак Барс, лицензия №2590
Академическая, Политехническая, Площадь Мужества
Ак Барс - ДО "Академический"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,13
|67,00
|15.02.2019 13:10
|Евро
|от 1
|74,65
|75,52
|15.02.2019 13:10
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
- Обмен ветхих купюр
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 2005-303
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр ., д. 36, лит. А, помещение 29Н
Режим работы
пн — пт, сб:
09:00—19:00
14:00—14:45
вс:
выходной
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