Обслуживание карты

Тип карты Visa Classic

Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип возможность привязки карты у Samsung Pay / Google Pay

Начисление процентов на остаток средств на счете начисление производится в последний день календарного месяца 0,1%

Начисление процентов на остаток средств на счете начисление производится в последний день календарного месяца 0,5%

Начисление процентов на остаток средств на счете начисление производится в последний день календарного месяца 0,1%

Выпуск и обслуживание 1 000 - 1 500 ₽ со 2-го года: 500 руб.; срок действия карты 1 год или 2 года;1 500 - стоимость 1-го года обслуживания карты с индивидуальным дизайном

Выпуск и обслуживание 35 $ срок действия карты 1 год или 2 года

Выпуск и обслуживание 35 € срок действия карты 1 год или 2 года Первоначальный взнос: 250 евро

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в ПВН банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 100 000 руб. в день, безналичная оплата - до 200 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в ПВН банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 100 000 руб. в день, безналичная оплата - до 200 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в ПВН банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин 5 евро.

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин 5 евро.

Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 100 000 руб. в день, безналичная оплата - до 200 000 руб. в день