Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям максимальная сумма одного платежа - 15 000 руб. Дополнительная информация виртуальная карта, которая привязывается к счету Visa QIWI Wallet, и в зависимости от уровня пройденной клиентом идентификации по карте устанавливаются максимальный размер платежного лимита и ограничения на расходные операции;

к одному кошельку может быть привязана только одна карта;

срок действия карты - 2 года;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка, комиссия за платежи в зарубежных магазинах в рублях - 2,5%, мин. 30 руб.;

пополнение - бесплатно во всех QIWI Терминалах Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы выпуск и обслуживание карты - бесплатно;

невысокая плата за СМС-информирование Особые ограничения карта для оплаты товаров и услуг через Интернет, снятие наличных не предусмотрено Дата актуализации 05.02.2019 12:00 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.