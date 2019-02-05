Вход
Киви Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

QIWI Visa Card

Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальная карта» — Киви Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
максимальная сумма одного платежа - 15 000 руб.
Дополнительная информация
  • виртуальная карта, которая привязывается к счету Visa QIWI Wallet, и в зависимости от уровня пройденной клиентом идентификации по карте устанавливаются максимальный размер платежного лимита и ограничения на расходные операции;
  • к одному кошельку может быть привязана только одна карта;
  • срок действия карты - 2 года;
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия за платежи в зарубежных магазинах в рублях - 2,5%, мин. 30 руб.;
  • пополнение - бесплатно во всех QIWI Терминалах
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • выпуск и обслуживание карты - бесплатно;
  • невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта для оплаты товаров и услуг через Интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 12:00
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «QIWI Visa Card» в 3 городах России
10 864
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Киви Банк»
Адрес
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Сайт
qiwi.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 4
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-62-25 — единая справочная служба