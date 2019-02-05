Киви Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
QIWI Visa Card
Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальная карта» — Киви Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
максимальная сумма одного платежа - 15 000 руб.
Дополнительная информация
- виртуальная карта, которая привязывается к счету Visa QIWI Wallet, и в зависимости от уровня пройденной клиентом идентификации по карте устанавливаются максимальный размер платежного лимита и ограничения на расходные операции;
- к одному кошельку может быть привязана только одна карта;
- срок действия карты - 2 года;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка, комиссия за платежи в зарубежных магазинах в рублях - 2,5%, мин. 30 руб.;
- пополнение - бесплатно во всех QIWI Терминалах
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- выпуск и обслуживание карты - бесплатно;
- невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
- карта для оплаты товаров и услуг через Интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 12:00
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «QIWI Visa Card» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Киви Банк»
- Адрес
- 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
- Сайт
- qiwi.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-62-25 — единая справочная служба