Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности чип технология MirAccept Выпуск и обслуживание 1 140 ₽ (по 95 руб. в месяц) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 4 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - более 4 000 руб. в месяц

0% - в банкоматах банка Русь Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Русь Лимиты по операциям снятие наличных: 500 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 44 руб. в месяц;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкомате банка Русь - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

отсутствие комиссии за снятие до 4 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах (свыше 4 000 руб. в месяц) / ПВН сторонних банков;

невысокая плата за СМС-информирование Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 13.02.2019 15:39 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.