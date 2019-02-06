Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Samsung Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% Выпуск и обслуживание 328 ₽ 5 долл. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 5 $ Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%, мин. 0,1 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 0,1 долл. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям 150 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%, мин. 0,1 долл. Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 0,1 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям в эквиваленте 150 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых в рублях, 25% годовых в валюте;

смена ПИН-кода в банкоматах - 0,6 долл.;

конвертация по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 1,5 долл.;

стоимость СМС-информирования - 70 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты Минусы высокая стоимость СМС-информирования;

наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка;

установление тарифов за обслуживание и получение наличных в долларах США, вне зависимости от валюты счета Особые ограничения карта выдается с 14 лет с разрешения родителей или законных представителей Дата актуализации 06.02.2019 12:03 Валюта счета: российский рубль

доллар США Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.