Нам по пути и Газпромбанк – Газпромнефть: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг на АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции) из расчета 1 бонус = 1 рубль; начисление бонусов:

Газпромбанк – Газпромнефть:

10% от суммы покупок на АЗС "Газпромнефть" (не более 500 бонусов в месяц);

1 бонус за каждые 100 руб. / 2,5 долл. / 2 евро прочих покупок вне АЗС «Газпромнефть» (не более 2 500 бонусов в месяц);

мин.сумма покупок вне АЗС «Газпромнефть» для получения бонусов по данной программе - 20 000 руб. в месяц; бонусы начисляются ежемесячно

Нам по пути ("платиновый" статус):

0,7-3 бонуса за 1 литр в зависимости от вида топлива;

1,5 бонуса за каждые 50 руб., потраченные на сопутствующие товары АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции)

бонусы не начисляются:

на сопутствующие товары и услуги при покупке на сумму: свыше 4 000 руб. в сутки, свыше 9 000 руб. в неделю, свыше 36 000 руб. в месяц;

на нефтепродукты (кроме ДТ) при покупке свыше 300 литров в месяц;

на ДТ при покупке свыше 300 литров в сутки;

при совершении более 3 покупок нефтепродуктов в сутки;

при совершении более 3 покупок сопутствующих товаров в сутки;

АИ-80, КПГ и некоторые акционные товары не участвует в программе лояльности

макс. количество бонусов на карте – 60 000; срок действия бонусов - 12 месяцев