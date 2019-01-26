Газпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Автодрайв
Mastercard Platinum «Газпромнефть» — Газпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 4 188 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- заправки
Нам по пути и Газпромбанк – Газпромнефть: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг на АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции) из расчета 1 бонус = 1 рубль; начисление бонусов:
Газпромбанк – Газпромнефть:
- 10% от суммы покупок на АЗС "Газпромнефть" (не более 500 бонусов в месяц);
- 1 бонус за каждые 100 руб. / 2,5 долл. / 2 евро прочих покупок вне АЗС «Газпромнефть» (не более 2 500 бонусов в месяц);
- мин.сумма покупок вне АЗС «Газпромнефть» для получения бонусов по данной программе - 20 000 руб. в месяц; бонусы начисляются ежемесячно
Нам по пути ("платиновый" статус):
- 0,7-3 бонуса за 1 литр в зависимости от вида топлива;
- 1,5 бонуса за каждые 50 руб., потраченные на сопутствующие товары АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции)
бонусы не начисляются:
- на сопутствующие товары и услуги при покупке на сумму: свыше 4 000 руб. в сутки, свыше 9 000 руб. в неделю, свыше 36 000 руб. в месяц;
- на нефтепродукты (кроме ДТ) при покупке свыше 300 литров в месяц;
- на ДТ при покупке свыше 300 литров в сутки;
- при совершении более 3 покупок нефтепродуктов в сутки;
- при совершении более 3 покупок сопутствующих товаров в сутки;
- АИ-80, КПГ и некоторые акционные товары не участвует в программе лояльности
макс. количество бонусов на карте – 60 000; срок действия бонусов - 12 месяцев
Выпуск и обслуживание
0 - 4 188 ₽
349 руб. в месяц; плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячный остаток на счете карты не менее 200 000 руб.;
- среднемесячный остаток на счете карты не менее 100 000 руб. и общая сумма покупок от 35 000 руб. в месяц;
- зачисление заработной платы на карту не менее 100 000 руб. и сумма покупок не менее 35 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 199 руб.;
- 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 199 руб.;
- 0% - первые четыре операции в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования"
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в банкоматах в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 17 000 руб., выдача наличных - 13 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные СМС-информирование;
- возможность снижения / отмены платы за обслуживание;
- первые четыре операции снятия наличных в месяц при выполнении одного из условий "минимального требования" в устройствах сторонних банков;
- бонусная программа
Дата актуализации
26.01.2019 23:56
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Автодрайв» в 213 городах России
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74