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Инбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 20 500 до 23 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
20 500 - 23 000 ₽

6 000 руб. - за открытие счета, 1 000 руб. - за ведение счета ежемесячно, 2 500 руб. - единовременно за выпуск карты сроком на 1 год, 5 000 руб. - единовременно за выпуск карты сроком на 3 года

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 150 тыс. руб., свыше 0,5% - банки входящие в группу "Открытие";
  • 1 %,мин.130 руб. - сторонние банки
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - до 150 тыс. руб., свыше 0,5% - банки входящие в группу "Открытие";
  • 1 %,мин.130 руб. - сторонние банки
Лимиты по операциям
снятие наличных - до 100 000 руб. в день, месячный лимит расходов - до 500 тыс. руб., общий лимит расходов - до 200 тыс. руб. в день
Дополнительная информация
  • комиссия по техническому овердрафту - 109,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб., в банкоматах группы "Открытие" - бесплатно;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие в банкоматах/ПВН группы "Открытие" до 150 тыс. руб.;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты;
  • взимание платы за открытие и ведение счета дополнительно к стоимости выпуска карты;
  • отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации
12.02.2019 14:13
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
67
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Справочная информация
ООО «КБ «Инбанк»
Адрес
115184, г. Москва, Старый Толмачёвский пер., д. 5
Сайт
www.in-bank.ru
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Телефоны
8 800 555-22-65 — единая справочная служба