Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 22 000 - 26 000 ₽ 6 000 руб. - за открытие счета, 1 000 руб. - за ведение счета ежемесячно, 4 000 руб. - единовременно за выпуск карты сроком на 1 год, 8 000 руб. - единовременно за выпуск карты сроком на 3 года Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 150 тыс. руб., свыше 0,25% - банки входящие в группу "Открытие"

1 %,мин.130 руб. - сторонние банки Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 150 тыс. руб., свыше 0,25% - банки входящие в группу "Открытие"

1 %,мин.130 руб. - сторонние банки Лимиты по операциям снятие наличных - до 200 000 руб. в день, месячный лимит расходов - до 1 млн руб., общий лимит расходов - до 300 тыс. руб. в день Дополнительная информация комиссия по техническому овердрафту - 109,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб., в банкоматах группы "Открытие" - бесплатно;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие в банкоматах/ПВН группы "Открытие" до 150 тыс. руб.;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков Минусы высокая стоимость обслуживания карты;

взимание платы за открытие и ведение счета дополнительно к стоимости выпуска карты;

отсутствие собственных банкоматов банка Дата актуализации 12.02.2019 14:13 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.