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Дебетовая Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 22 000 до 26 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
22 000 - 26 000 ₽
6 000 руб. - за открытие счета, 1 000 руб. - за ведение счета ежемесячно, 4 000 руб. - единовременно за выпуск карты сроком на 1 год, 8 000 руб. - единовременно за выпуск карты сроком на 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 150 тыс. руб., свыше 0,25% - банки входящие в группу "Открытие"
- 1 %,мин.130 руб. - сторонние банки
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 150 тыс. руб., свыше 0,25% - банки входящие в группу "Открытие"
- 1 %,мин.130 руб. - сторонние банки
Лимиты по операциям
снятие наличных - до 200 000 руб. в день, месячный лимит расходов - до 1 млн руб., общий лимит расходов - до 300 тыс. руб. в день
Дополнительная информация
- комиссия по техническому овердрафту - 109,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб., в банкоматах группы "Открытие" - бесплатно;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие в банкоматах/ПВН группы "Открытие" до 150 тыс. руб.;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- взимание платы за открытие и ведение счета дополнительно к стоимости выпуска карты;
- отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации
12.02.2019 14:13
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «КБ «Инбанк»
- Адрес
- 115184, г. Москва, Старый Толмачёвский пер., д. 5
- Сайт
- www.in-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 555-22-65 — единая справочная служба